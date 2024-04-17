В Млечном пути найдена чёрная дыра в 33 раза массивнее Солнца

Однако астроном Парижской обсерватории Паскуале Пануццо уверяет, что "нет причин бояться".

"Чёрная дыра находится близко в масштабах нашей галактики. Но она расположена на расстоянии 2000 световых лет, в 500 раз дальше, чем Проксима Центавра, и в будущем не приблизится к нам", - объяснил учёный.

Gaia BH3 находится в "бинарной системе", состоящей из чёрной дыры и звезды, что встречается довольно редко.

Интересно, что звезда вращается вокруг чёрной дыры, будто качается по орбите. Её движение отслеживалось в течение нескольких лет с помощью космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, расположенного на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.