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В Млечном пути найдена чёрная дыра в 33 раза массивнее Солнца

В Млечном пути найдена чёрная дыра в 33 раза массивнее Солнца

Автор:
17 апреля 2024 09:59
Сообщество : Космос
Метки: Чёрная дыра   космос   млечный путь   наука   открытие   учёный   
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Чёрные дыры - самые опасные объекты во Вселенной. Им под силу поглотить целую планету. Учёные из Франции обнаружили ещё один такой объект в нашей галактике, и с астрономической точки зрения он находится чрезвычайно близко к нам.

Названная Gaia BH3, чёрная дыра находится на расстоянии 2000 световых лет от Земли в созвездии Орла. Это делает её второй по близости к нашей планете после Gaia BH1, которая расположена на расстоянии около 1500 световых лет.

Однако астроном Парижской обсерватории Паскуале Пануццо уверяет, что "нет причин бояться".

"Чёрная дыра находится близко в масштабах нашей галактики. Но она расположена на расстоянии 2000 световых лет, в 500 раз дальше, чем Проксима Центавра, и в будущем не приблизится к нам", - объяснил учёный.

Gaia BH3 находится в "бинарной системе", состоящей из чёрной дыры и звезды, что встречается довольно редко.

Интересно, что звезда вращается вокруг чёрной дыры, будто качается по орбите. Её движение отслеживалось в течение нескольких лет с помощью космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, расположенного на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.

Данные с других телескопов, в том числе Европейской южной обсерватории в Чили, подтвердили, что масса чёрной дыры в 33 раза больше массы Солнца.

Тем не менее Gaia BH3 всё равно занимает второе место по величине в нашей галактике, уступая первенство Стрелец A*. Эта сверхмассивная чёрная дыра находится в центре Млечного Пути, её масса составляет около 4 миллионов Солнц.

Вот только Стрелец А* находится на расстоянии 26670 световых лет от Земли, то есть в 13 раз дальше, чем Gaia BH3.

Вопрос о том, как возникла эта бианрная система, станет предметом будущих исследований.

"Классический сценарий заключается в том, что система состояла из массивной звезды (после коллапса которой образовалась чёрная дыра) и звезды низкой массы (той, которую мы видим сегодня). Или же звезда низкой массы была захвачена чёрной дырой после своего рождения", -прокомментировал Пануццо.

В начале этого года другая команда астрономов обнаружила самую яркую и самую "голодную" чёрную дыру. J0529-4351 имеет массу 17 миллиардов Солнц и ежедневно поглощает массу, эквивалентную звезде.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чёрная дыра   космос   млечный путь   наука   открытие   учёный   
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Fuchsia
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