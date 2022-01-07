Вот кто-то с горочки: кортеж Зеленского съехал с горки в Карпатах

«Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством», — приговаривает Зеленский на видео.

Видео ДТП с президентским кортежем тут же появилось в сети.

Судя по кадрам, машины пытаются съехать по заснеженной дороге под сильным уклоном, но из-за гололеда остановиться им не помогают даже тормоза. За аварией наблюдает множество людей в горнолыжных костюмах.

Официально в офисе украинского президента аварию пока не прокомментировали, ничего не сообщалось и о пострадавших, - пишет Ruposters.ru.

Как сообщают украинские СМИ, в аварии на склоне пострадало по меньшей мере семь автомобилей.