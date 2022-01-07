Вот кто-то с горочки: кортеж Зеленского съехал с горки в Карпатах

Президентский кортеж оказался бессилен перед гололёдом на горном курорте.
Пока Президент Украины Владимир Зеленский поздравлял свой народ с Рождеством, снимая видеообращение, синхронно съезжая на сноуборде по склону курорта в Карпатах, очевидцы засняли видео на котором машины президентского кортежа не менее красиво и неумолимо съезжают вниз по другому склону, впиливаясь друг в друга.
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«Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством», — приговаривает Зеленский на видео.
Видео ДТП с президентским кортежем тут же появилось в сети.
Судя по кадрам, машины пытаются съехать по заснеженной дороге под сильным уклоном, но из-за гололеда остановиться им не помогают даже тормоза. За аварией наблюдает множество людей в горнолыжных костюмах.
Официально в офисе украинского президента аварию пока не прокомментировали, ничего не сообщалось и о пострадавших, - пишет Ruposters.ru.
Как сообщают украинские СМИ, в аварии на склоне пострадало по меньшей мере семь автомобилей.
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Самое главное то, что Зеля с ума съехал.