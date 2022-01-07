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Вот кто-то с горочки: кортеж Зеленского съехал с горки в Карпатах

Вот кто-то с горочки: кортеж Зеленского съехал с горки в Карпатах (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 января 2022 20:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зеленский   Карпаты   Украина   гора   дтп   кортеж   курорт   
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Президентский кортеж оказался бессилен перед гололёдом на горном курорте.

Пока Президент Украины Владимир Зеленский поздравлял свой народ с Рождеством, снимая видеообращение, синхронно съезжая на сноуборде по склону курорта в Карпатах, очевидцы засняли видео на котором машины президентского кортежа не менее красиво и неумолимо съезжают вниз по другому склону, впиливаясь друг в друга.

«Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством», — приговаривает Зеленский на видео.

Видео ДТП с президентским кортежем тут же появилось в сети.

Судя по кадрам, машины пытаются съехать по заснеженной дороге под сильным уклоном, но из-за гололеда остановиться им не помогают даже тормоза. За аварией наблюдает множество людей в горнолыжных костюмах.

Официально в офисе украинского президента аварию пока не прокомментировали, ничего не сообщалось и о пострадавших, - пишет Ruposters.ru.

Как сообщают украинские СМИ, в аварии на склоне пострадало по меньшей мере семь автомобилей.


Источник:

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Метки: Зеленский   Карпаты   Украина   гора   дтп   кортеж   курорт   
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46  комментариев
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22k
pssst 2 часа назад
ниче страшного, новые купят
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−149
Владимирович 3 минуты назад
жаль что не насмерть, но звоночек уже был )))))
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4k
Виктор Штурмаревич 8 минут назад
Приключения кота Кокоса.
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151
Кристофер Робин 13 минут назад
Я думаю зеля станет самым ненавистным президентом за всю историю Украины, так как от предыдущих президентов изначально ни кто и ничего хорошего не ждал, так как они являлись олигархическими элементами или их протяже, а от него то народ действительно ждал перемен к лучшему, а по факту вышло что ничего не поменялось, только уровень уважаемости украинской власти на мировой арене пробил при зеле дно...
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4k
mtonaka 39 минут назад
У них людей на Донбассе убивают, а он развлекается... Ну не идиот?
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5k
samsr 40 минут назад
Зе не лох,он лохопедище
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4k
просто Дмитрий 47 минут назад
Cкоро во снах будет вспоминать...
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5k
x3matic 50 минут назад
Ответит хоть один хохол с каких это пор Карпаты Украинскими стали?
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1k
zu4ara 53 минуты назад
аааааа!!!!хахахахахахаааа !!!! какой же он чёрт!!!!!
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15k
Дмитрий 55 минут назад
"Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди..."

Ссылка www.youtube.com
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12k
satris 56 минут назад
Саме головне те, що Зеля з глузду зъихав.

Самое главное то, что Зеля с ума съехал.
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248
аккаунт_удален Час назад
Чё там у "хохлов"?
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342
Тварь Час назад
Весело-весело встретил Новый год!
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28k
Alex Час назад
Бог дал, Бог взял ( дядя Сэм)
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13k
Valiko Час назад
Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши... долбо#бы в пенжаках
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Символично, президент Украины на жопе с горки скатывается, пока другие в мире ситуацией владеют
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764
Снежный Барс 2 часа назад
Очень символично: экономика Украины скатывается с горки и все её сектора врезаются друг в друга и разрушаются
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304
Трям 2 часа назад
это новый выпуск 95-го квартала
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839
Alex 2 часа назад
а как понять ,что в машине ехал Зеленский, и что это вообще президентский кортеж ?
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158
zz 2 часа назад
Скоро Израиль заявит что и Карпаты и территория на которой временно проживают хохлы -это исконно их территория, там всегда правили жиды
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158
zz Дарвин и аморальная премия Час назад
Во первых ты урод на русском сайте, и твоя словесная блевотина здесь не нужна, во вторых - это вы все уже неизлечимы. ну и пока говорите на непонятно каком языке-вы все будете страдать, а мне пофиг. А ты пробуй лечится, накрайняк отсоси у амеров или европейцев, у них все полезно-и газ, и сперма, ваши пробовали, рассказывали.
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
по любому, потом скажут что это была агрессия России, при чем лично сам Путин участвовал в спецоперации
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