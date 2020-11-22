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Свадебные кортежи кавказцев велели укоротить и обходиться без стрельбы

Свадебные кортежи кавказцев велели укоротить и обходиться без стрельбы (7 фото)

Автор:
22 ноября 2020 13:48
Сообщество : Жить в России
Метки: дтп   ингушетия   кортеж   муфтий   политика   свадьба   северный кавказ   традиции   
1746
7
Духовенство Республики Ингушетия вынесло вердикт: организатор торжества будет серьезно оштрафован, если процессия с невестой будет насчитывать больше четырех автомобилей или ее участники станут лихачить по дороге.
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Метки: дтп   ингушетия   кортеж   муфтий   политика   свадьба   северный кавказ   традиции   
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15  комментариев
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3k
lexa Час назад
ну теперь кортежи будут состоять из заниженных автобусов
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Acid Snake 2 минуты назад
Дикие животные, чё с них взять. В клетках надо держать, и пусть там женятся
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14k
Александр Сучков 18 минут назад
дэбилы
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18k
BillyBonzz Полчаса назад
Понты для кавказцев всегда были и есть основополагающими принципами их жизни, потому вся их жизнь зависит от чужого мнения, что о них скажут уважаемые ими люди, поэтому у них принято если не быть, то хотя бы казаться.
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1k
Дмитрий ! 44 минуты назад
Дикари
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8k
Атеист 45 минут назад
Новость хорошая, но насколько все это соблюдаться будет - вопросище! Как вариант: За лихачество - машиной по еб.. морде. За стрельбу - расстрел. Причем не только организатора, но и самих нарушителей. Вот тогда шансов соблюдения будет больше))
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7k
Клёст 45 минут назад
Ещё больше будут нарушать:
-,,Потому что могу заплатить штраф!,,

Там понты дороже.
А кто не нарушал, и не оштрафован тот бедняк, и фуу..
Уверен так и будет)))
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5k
Dima 54 минуты назад
Их даже с обезьянами нельзя сравнить, так как у обезьян есть чувство самосохранения.
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4k
кот базилий Час назад
Нашли кому "запреты" запрещать. "Ми так хатым" и этим все сказано.
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286
Darki Час назад
Они что реально верят что эти безмозглые мартышки перестанут себя так вести?Да у них это в крови,вести себя как приматы,на уровне животных инстинктов.Хотя почему как,макакие они и есть.
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9k
Типа граф Час назад
Да болт забьют и будут штрафы платить !
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78
Дмитрий Самохин Час назад
Зачем останавливать естественный отбор?
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16k
SolomonA Дмитрий Самохин 49 минут назад
Ты дебил? В той аварии погибли три человека из "пятнашки". Они-то тут причем? Гамадрилы из мерса все живы...
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475
LinkLine Час назад
обезьяны не понимают человеческого языка
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