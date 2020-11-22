Свадебные кортежи кавказцев велели укоротить и обходиться без стрельбы

Духовенство Республики Ингушетия вынесло вердикт: организатор торжества будет серьезно оштрафован, если процессия с невестой будет насчитывать больше четырех автомобилей или ее участники станут лихачить по дороге.
После нашумевшего сентябрьского ДТП с участием свадебной процессии ингушские старейшины и религиозные лидеры объявили о необходимости вводить ограничения для подобных мероприятий. И вот теперь ответственность за безопасный проезд кортежа с невестой возложили на организатора свадьбы.
Отныне кортеж не может включать в себя более четырех автомобилей:
первый - для муллы и старейшин,
второй - с невестой и ее сопровождающими,
третий - с молодыми гостями,
и четвертый - для родни жениха.
Задача организатора свадьбы: следить, чтобы по пути к дому жениха участники кортежа не создавали опасных ситуаций, а также к нему не присоединялись лишние авто. Среди прочего членам свадебной процессии запретили и устраивать стрельбу из боевого или охолощенного оружия.
Отныне кортеж не может включать в себя более четырех автомобилей:
первый - для муллы и старейшин,
второй - с невестой и ее сопровождающими,
третий - с молодыми гостями,
и четвертый - для родни жениха.
Задача организатора свадьбы: следить, чтобы по пути к дому жениха участники кортежа не создавали опасных ситуаций, а также к нему не присоединялись лишние авто. Среди прочего членам свадебной процессии запретили и устраивать стрельбу из боевого или охолощенного оружия.
Такую окончательную общественную резолюцию, принятую после обсуждения и изучения поступивших от жителей республики предложений советом алимов (влиятельных религиозных лидеров), озвучил муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев.
Сумму штрафа полагается передать малоимущим. А те, кто не внесет его в течение 10 дней, будут наказаны отлучением от местной общины.
Сумму штрафа полагается передать малоимущим. А те, кто не внесет его в течение 10 дней, будут наказаны отлучением от местной общины.
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Напомним, в сентябре свадебные гонки на трассе под Назранью закончились гибелью трех человек. Участники свадебного кортежа обгоняли друг друга, пытаясь занять место рядом с машиной невесты. На видео попал роковой момент: на мгновение "Мерседес" вылетает на встречную полосу, лоб в лоб врезаясь в ВАЗ-2115...
В Ингушетии свадебный кортеж попал в чудовищную аварию. Трое человек погибли на трассе из-за неоправданно рискованного маневра. Водители, по кавказской традиции, соревновались за место рядом с машиной жениха и невесты.#новости #ингушетия #свадьба ... pic.twitter.com/NaPYadZ5sA— NewsFrol (@NewsFrol) September 7, 2020
Тогда муфтий Ингушетии Исса Хамхоев заявил, что организаторы свадеб должны предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла. На протяжении почти трех месяцев богословы и старейшины в городах и сёлах проводили сходы граждан по обозначенному вопросу.
Как напоминают местные СМИ, на Северном Кавказе принято устраивать свадебные торжества на широкую ногу. И жители национальных республик стремятся поддерживать эту традицию, чтобы не упасть в глазах своего сообщества.
Посмотрим, удастся ли новому постановлению религиозных авторитетов повлиять на ситуацию в Ингушетии?
Посмотрим, удастся ли новому постановлению религиозных авторитетов повлиять на ситуацию в Ингушетии?
Обычная свадьба в Ингушетии, с кортежем, дрифтом и стрельбой
Много тонированных иномарок, полное несоблюдение ПДД и стрельба из автоматов...
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-,,Потому что могу заплатить штраф!,,
Там понты дороже.
А кто не нарушал, и не оштрафован тот бедняк, и фуу..
Уверен так и будет)))