Свадебные кортежи кавказцев велели укоротить и обходиться без стрельбы

После нашумевшего сентябрьского ДТП с участием свадебной процессии ингушские старейшины и религиозные лидеры объявили о необходимости вводить ограничения для подобных мероприятий. И вот теперь ответственность за безопасный проезд кортежа с невестой возложили на организатора свадьбы.

Отныне кортеж не может включать в себя более четырех автомобилей:

первый - для муллы и старейшин,

второй - с невестой и ее сопровождающими,

третий - с молодыми гостями,

и четвертый - для родни жениха.

Задача организатора свадьбы: следить, чтобы по пути к дому жениха участники кортежа не создавали опасных ситуаций, а также к нему не присоединялись лишние авто. Среди прочего членам свадебной процессии запретили и устраивать стрельбу из боевого или охолощенного оружия.