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На запрос «сколько лет придурку» Google выдает ссылку на биографию Зеленского

На запрос «сколько лет придурку» Google выдает ссылку на биографию Зеленского (2 фото)

Автор:
03 января 2022 18:19
Сообщество : Политика
Метки: google   Зеленский   Украина   биография   гугл   политика   
2155
2

Зрада от Google. Пользователи Сети обнаружили, что поисковая система на запрос «Сколько лет придурку» выдает ссылку на биографию президента Украины Владимира Зеленского, размещенную на официальном интернет-портале представительства украинского лидера.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог Тарас Березовец. При этом украинское издание «Страна.ua» сообщает, что на втором месте в выдаче оказалась биография скандально-известного российского артиста Никиты Джигурды, а на третьем — певца Прохора Шаляпина.

При этом неважно, был ли запрос на украинском языке или на русском, результат получается один и тот же. Робот Google уверен, что спрашивают его именно об украинском лидере.

По данным на ноябрь 2021 года, рейтинг Зеленского упал до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса украинского президента были недовольны 72% опрошенных

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Метки: google   Зеленский   Украина   биография   гугл   политика   
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17  комментариев
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697
игорь Час назад
ради эксперимента я набрал в гугле это и он не выдал биографию зели, он выдает только новость про то что гугл выдает ссылку на биографию зеленского.
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109
КАКАнгел 7 минут назад
надо тоже раз 5 зайти по данному поиску - чтоб лучше находилось как самый популярный вариант.
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153
Кристофер Робин Полчаса назад
Никогда такого не было и вот опять...
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8k
Бритва 37 минут назад
какая разница, сколько придурку лет
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183
Nаnе First NameLаst 38 минут назад
Гы-гы
В Украине немного другая выдача.
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30k
a.fey 42 минуты назад
Поисковый робот динамичен. Постоянно меняет результат. И результат может зависеть от места, откуда Вы ищите.
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7k
Михаил Час назад
А если в Гугле набрать фразу: "сколько лет плешивому", то получаем такой результат.

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2k
Роман Гамзалиев Час назад
Автор убейся об стену !
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
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8k
DumDum Час назад
1. поисковик формирует результаты на основании запросов пользователей.
2. пользователи отправляют поисковику запрос и удивляются результатам.
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