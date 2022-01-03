На запрос «сколько лет придурку» Google выдает ссылку на биографию Зеленского

Зрада от Google. Пользователи Сети обнаружили, что поисковая система на запрос «Сколько лет придурку» выдает ссылку на биографию президента Украины Владимира Зеленского, размещенную на официальном интернет-портале представительства украинского лидера.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог Тарас Березовец. При этом украинское издание «Страна.ua» сообщает, что на втором месте в выдаче оказалась биография скандально-известного российского артиста Никиты Джигурды, а на третьем — певца Прохора Шаляпина.
По данным на ноябрь 2021 года, рейтинг Зеленского упал до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса украинского президента были недовольны 72% опрошенных
Источник:
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2. пользователи отправляют поисковику запрос и удивляются результатам.