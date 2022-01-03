На запрос «сколько лет придурку» Google выдает ссылку на биографию Зеленского

При этом неважно, был ли запрос на украинском языке или на русском, результат получается один и тот же. Робот Google уверен, что спрашивают его именно об украинском лидере.

По данным на ноябрь 2021 года, рейтинг Зеленского упал до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса украинского президента были недовольны 72% опрошенных