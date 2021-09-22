Под Киевом обстреляли машину первого советника президента Зеленского

На Украине неизвестные совершили покушение на первого советника президента страны Владимира Зеленского и его близкого соратника Сергея Шефира. Нападение произошло неподалеку от Киева в селе Лесники. По иномарке, в которой находился чиновник с водителем, стреляли из автомата.





Шефир не пострадал, однако тяжелые ранения получил его водитель - в него попало три пули. Сейчас мужчина находится в реанимации.