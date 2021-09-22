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Под Киевом обстреляли машину первого советника президента Зеленского

Под Киевом обстреляли машину первого советника президента Зеленского (5 фото)

Автор:
22 сентября 2021 13:53
Сообщество : Криминал
Метки: Зеленский   Украина   Шефир   покушение   политика   советник   
1520
5

Ранения получил водитель чиновника. Предполагается, что заказчиками покушения могли быть олигархи, с влиянием которых борется украинская власть.

На Украине неизвестные совершили покушение на первого советника президента страны Владимира Зеленского и его близкого соратника Сергея Шефира. Нападение произошло неподалеку от Киева в селе Лесники. По иномарке, в которой находился чиновник с водителем, стреляли из автомата.


Шефир не пострадал, однако тяжелые ранения получил его водитель - в него попало три пули. Сейчас мужчина находится в реанимации.

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Руководитель офиса Зеленского Михаил Подоляк уже назвал возможную причину нападения на Шефира. По его мнению, это могла быть политика действующей власти против олигархов - борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп.


«Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию», - заявил Подоляк.

Не обошлось и без версии с "российским следом". Глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение может быть связано с криминальным миром и контрабандистами, в отношении которых власти приняли ряд законов по выдворению из страны, и месть Россия за жесткую риторику Украины.


"Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия - может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", - отметил Арахамия.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Генпрокуров Украины Ирина Венедиктова отметила, что характер повреждений на автомобиле чиновника свидетельствует о серьезных намерениях нападавших. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.

По мнению бывшего руководителя главного следственного управления Службы безопасности Украины генерала-майора Василия Вовка, нападавшие не хотели убивать Сергея Шефира, их целью было запугивание советника президента.


"Я бы на другом акцентировал внимание. Три пули попали в водителя, а господин Шефир остался невредим. Наверное, тут больше работает мотив или цель запугать первого помощника президента Украины", - отметил Вовк.


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Метки: Зеленский   Украина   Шефир   покушение   политика   советник   
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47  комментариев
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13k
Совранский 2 часа назад
Предполагается, что заказчиками покушения могли быть олигархи, с влиянием которых борется украинская власть. © спасибо - поржал)))
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25k
Федор Минуту назад
Не тот ли это Шефир, который продюсером сериала Сваты был?
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3k
Виктор Минуту назад
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12k
Евгений 11 минут назад
Это конкуренты с дизель шоу постарались. (кто не вкурсе - шефир сценарист квартала).
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2k
александр 13 минут назад
судя по "реформам" и тарифам, украинская власть борется с собственным народом.
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9k
Andrey Полчаса назад
Да мы то тут причем???

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572
Alex Полчаса назад
Если покушались на советника, то почему все пулевые в водительской двери?
Очередной цирк для быдла.
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809
MC Полчаса назад
Вот абсолютно пох...й!
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11k
Голос Вселенной Полчаса назад
Осмелюсь предположить..... а что, если это как раз именно на водителя и покушались??? Может он деньги кому-то должен из бандюков или дочь чью-то совратил... А то, что советник находился рядом в машине, просто совпадение???...
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11k
Хью́берт Полчаса назад
Каравай не поделили.
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23k
Владимир 43 минуты назад
Руку Кремля, отпечатки пальцев Путина и следы ботинок Петрова и Боширова уже нашли, или все еще ищут?
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34k
Антон 49 минут назад
Пауки начинают готовить запасной аэродром, ибо Хохлостан идет ко дну.
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1k
No pasaran 53 минуты назад
Хороший стрелок. Профессиональный.
Ни одного попадания в зону нахождения пассажира.
---
Водителя искренне жаль. Списали мрази.
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189
Leon Rom Час назад
Гы-гы Обычная постановка. Вопрос лишь,- кто заказал: лично Ш., или сам З.?
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12k
Kost Час назад
Обкуренным атошникам заказали убийство, как и Вороненкова. Олигархам и ворам он нафиг не нужен, что он там решать может? Или бытовуха, или внутрикухонная разборка.
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5k
Echo Час назад
да и хрен с ним
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−2
Slavka Час назад
Судя по фото то хотели лупануть водителя, автомобиль останавливаеться и дальше дело техники..
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3k
Максим 2 часа назад
От чего-то не верится, когда говорят, что власти Украины ведут борьбу с олигархами. Люди ведь не слепые и видят, что как раз и идут разборки между олигархами. Кто-то надел вышиванку и вышел к народу, дескать, смотри, я такой же как ты! С такими же проблемами! А потом вернулся к себе и смотрит с любовью на огромные цифры на своем счету где-нибудь в США или Швейцарии.
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4k
VL 2 часа назад
А что, Россию обвинять не будут???
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112
Киса Кацман VL 55 минут назад
Ты только картинки смотрел, штоле?
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24k
Vazari 2 часа назад
Автор текста в душе не ..бет, что происходит на Украине. Борьба с олигархами там ведется исключительно на бумаге. В реальной жизни, презик сидит под ручку с олигархами на форумах.Единственный олигарх, с кем борется власть-это Медведчук,ну тут и так все понятно. А реальная борьба, причем без правил, идет исключительно с каналами и блогерами.
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1k
веселый просто 2 часа назад
Судя по выпущенным пулям киллер думал, что Шефир сидит за рулем.
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