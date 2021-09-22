Под Киевом обстреляли машину первого советника президента Зеленского

Ранения получил водитель чиновника. Предполагается, что заказчиками покушения могли быть олигархи, с влиянием которых борется украинская власть.
На Украине неизвестные совершили покушение на первого советника президента страны Владимира Зеленского и его близкого соратника Сергея Шефира. Нападение произошло неподалеку от Киева в селе Лесники. По иномарке, в которой находился чиновник с водителем, стреляли из автомата.
Шефир не пострадал, однако тяжелые ранения получил его водитель - в него попало три пули. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Руководитель офиса Зеленского Михаил Подоляк уже назвал возможную причину нападения на Шефира. По его мнению, это могла быть политика действующей власти против олигархов - борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп.
«Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию», - заявил Подоляк.
Не обошлось и без версии с "российским следом". Глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение может быть связано с криминальным миром и контрабандистами, в отношении которых власти приняли ряд законов по выдворению из страны, и месть Россия за жесткую риторику Украины.
"Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия - может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", - отметил Арахамия.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Генпрокуров Украины Ирина Венедиктова отметила, что характер повреждений на автомобиле чиновника свидетельствует о серьезных намерениях нападавших. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.
По мнению бывшего руководителя главного следственного управления Службы безопасности Украины генерала-майора Василия Вовка, нападавшие не хотели убивать Сергея Шефира, их целью было запугивание советника президента.
"Я бы на другом акцентировал внимание. Три пули попали в водителя, а господин Шефир остался невредим. Наверное, тут больше работает мотив или цель запугать первого помощника президента Украины", - отметил Вовк.
Источник:
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Очередной цирк для быдла.
Ни одного попадания в зону нахождения пассажира.
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Водителя искренне жаль. Списали мрази.