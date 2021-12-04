Зеленский наркоман? Мнение врача

Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии

Шутки кончились: Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Советник Зеленского заявил, что Россию пора переименовать в Московию

"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине

Реакция соцсетей на итоги выборов президента в/на Украине

"А папа в курсе?": реакция на слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане