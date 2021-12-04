Зеленский наркоман? Мнение врача

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Когда шоумен становиться президентом страны, он не становится автоматически политиком, и богемные привычки быстро не отпускают.
Ещё до того как Владимир Зеленский стал президентом Украины его поведение вызывало вопросы у граждан. Слишком активная мимика, резкие перепады настроения, оживлённость и суетливость в движениях. Но всё это списывалось на его темперамент и артистичную натуру.
Во время предвыборных дебатов Зеленский, усомнившись в адекватности своего оппонента Петра Порошенко, предложил ему сдать анализы на предмет употребления наркотиков. Порошенко анализы сдал, причём публично, а вот сам Зеленский прилюдно анализы сдавать отказался, сославшись на то, что доверяет только клинике Eurolab. Всё это ещё тогда вызывало подозрение на нездоровое отношение будущего президента к запрещёнными препаратами.
Со временем странное поведение Зеленского на публике стало всё больше привлекать всеобщее внимание.
В том, что же всё-таки происходит с украинским лидером, решил разобраться Анатолий Шарий, известный блогер и политик. Для этого он обратился за комментариями к наркологу. Выводы, которые сделал доктор, звучат не утешительно.
После такого заявления не остались в стороне и авторы телеграм-канала «Нетленка», отметив, что пагубная привычка Зеленского негативно отразилась на взаимоотношении Запада и Украины.
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В нормальном здравом смысле такой херни не наделаешь!
Статья 319 Уголовного кодекса РФ
Но для этого надо что-то предложить.
Бизнес на проститутках и сборщиках клубники не сделаешь.
Производства также благополучно почили.
Теперь вот и газовая труба обсохла.
Попытаться быть аграрным придатком типа Польши тоже сложно, т.к. добрая половина территории ему не подконтрольна.
Донбасс воюет, а западэнцы на него х.у.й с прибором клали.
Русскую карту уже не разыграть, т.к. поздно.
Вот и ищет идеи в хмуром
Ха-ха-ха