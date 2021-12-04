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Зеленский наркоман? Мнение врача

Зеленский наркоман? Мнение врача (3 фото + 3 видео)

Автор:
04 декабря 2021 12:20
Сообщество : Политика
Метки: news   Зеленский   Украина   Шарий   наркотики   политика   
962
3
3
Когда шоумен становиться президентом страны, он не становится автоматически политиком, и богемные привычки быстро не отпускают.

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Метки: news   Зеленский   Украина   Шарий   наркотики   политика   
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31  комментарий
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6k
Ruk 3 часа назад
у хохлов, тоже такие посты про Бункерного постят?
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4k
a_komolow 2 минуты назад
Это уже давно понятно!
В нормальном здравом смысле такой херни не наделаешь!
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377k
Алексей 5 минут назад
то что он торчек и без врача понятно
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832
BHU1004 Полчаса назад
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3k
Ivan Полчаса назад
Шо, опять? На главной: Россия нападет на Украину в 2022, Зеленский-наркоман... Что, всем уже сопли вылечили и никто не простужается? Чего сменили пропагандоны шарманку?
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216
Андрей Час назад
Ох уж эти невероятно сложные тся/ться... Сколько лет уже весь интернет напоминает правила написания, но, видимо, бесполезно...
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Если что то подобное написать про Путина - будет уголовное дело.
Статья 319 Уголовного кодекса РФ
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Давайте отодвинем в сторону вопросы непосредственной политики(где у кого и на сколько) и зададимся простым вопросом: Если руководители "других" стран(Германии, США, России, Франции) знают о пагубной привычке Зеленского, то по чему до сих пор его не "слили"? В рано или поздно этот вопрос всё равно вылезет и какой вид будут иметь сами эти люди? Вы знали и договаривались с наркоманом?
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76
Vargard 2 часа назад
А что в рф с экономикой и ценами, а то не интересно
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
У зеленского крайне сложная задача - попытаться влезть в Еуропу.
Но для этого надо что-то предложить.
Бизнес на проститутках и сборщиках клубники не сделаешь.
Производства также благополучно почили.
Теперь вот и газовая труба обсохла.
Попытаться быть аграрным придатком типа Польши тоже сложно, т.к. добрая половина территории ему не подконтрольна.
Донбасс воюет, а западэнцы на него х.у.й с прибором клали.
Русскую карту уже не разыграть, т.к. поздно.
Вот и ищет идеи в хмуром
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42k
Крайт 2 часа назад
Ха-ха-ха, тут сразу шелупонь нищая тридварасы-бандерасня-либерасня-кастрюли принялись защищать карлика-наркошу-неЛоха-клоуна сраного зелябобу, этого военного преступника и фашиста.
Ха-ха-ха
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65k
Нанук Паналык 2 часа назад
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161k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
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