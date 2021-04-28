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"А папа в курсе?": реакция на слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

"А папа в курсе?": реакция на слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане (15 фото)

Автор:
28 апреля 2021 14:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зеленский   Россия   Украина   ватикан   донбас   мир   папа римский   политика   
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В опубликованном в газете La Repubblica 28 апреля интервью Зеленский назвал Ватикан «идеальным местом для диалога о мире», говоря о встрече с Путиным. По многолетней традиции, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: Зеленский   Россия   Украина   ватикан   донбас   мир   папа римский   политика   
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4  комментария
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2k
Mellivora Полчаса назад
Зеленский суть марионетка США, об него даже ЕС кроме Польши мараться не желает.
Что он там вещает это половина то что сказали в Вашингтоне, вторая половина стеба.
Ноль,зеро,пустышка.
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Зелю понесло

Надо в Патриаршем подворье в Переделкино - Резиденции патриархата РПЦ.
Или, как вариант, в Троице-Сергиевой лавре.
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8k
MakDag Час назад
Зеленский извращенец, на папский оргАн позарился.
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5k
pilgrimnl Час назад
надо в ответку его на мкс пригласить, каждый добирается сам..
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