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В опубликованном в газете La Repubblica 28 апреля интервью Зеленский назвал Ватикан «идеальным местом для диалога о мире», говоря о встрече с Путиным. По многолетней традиции, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
1. Согласно сообщению ряда СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение об организации встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в резиденции Папы Римского
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Что он там вещает это половина то что сказали в Вашингтоне, вторая половина стеба.
Ноль,зеро,пустышка.
Надо в Патриаршем подворье в Переделкино - Резиденции патриархата РПЦ.
Или, как вариант, в Троице-Сергиевой лавре.