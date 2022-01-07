Куда исчез Назарбаев? Последние кадры с участием экс-президента Казахстана

По теме протестов, которые начались в стране уже на следующей неделе, высказывался только нынешний президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев. А заголовки с участием фамилии Назарбаев звучат не в пользу «елбасы». Он подал в отставку с поста председателя Совбеза, его памятник снесли в Талдыкоргане. Какие есть версии о том, где сейчас находится Назарбаев?