Куда исчез Назарбаев? Последние кадры с участием экс-президента Казахстана

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Покажем последние кадры с участием Нурсултана Назарбаева. Бывший лидер Казахстана и на тот момент председатель Совета Безопасности покидает неофициальный саммит СНГ в Петербурге. Это было 28 декабря. После он ни разу не появлялся на публике.
По теме протестов, которые начались в стране уже на следующей неделе, высказывался только нынешний президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев. А заголовки с участием фамилии Назарбаев звучат не в пользу «елбасы». Он подал в отставку с поста председателя Совбеза, его памятник снесли в Талдыкоргане. Какие есть версии о том, где сейчас находится Назарбаев?
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В стране остался только старший брат бывшего президента Болат Назарбаев. Официального подтверждения этой информации нет.
https://vk.com/mash
Где его семейство обладает огромным количеством недвижимости.