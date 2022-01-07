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Куда исчез Назарбаев? Последние кадры с участием экс-президента Казахстана

Куда исчез Назарбаев? Последние кадры с участием экс-президента Казахстана (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 18:04
Сообщество : Политика
Метки: 360подмосковье   Казахстан   Назарбаев   Нурсултан Назарбаев   видео   политика   протесты   
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Покажем последние кадры с участием Нурсултана Назарбаева. Бывший лидер Казахстана и на тот момент председатель Совета Безопасности покидает неофициальный саммит СНГ в Петербурге. Это было 28 декабря. После он ни разу не появлялся на публике.

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Метки: 360подмосковье   Казахстан   Назарбаев   Нурсултан Назарбаев   видео   политика   протесты   
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19  комментариев
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1k
Фёдор 3 часа назад
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Колбасы Назар-бай уже давно сидит в Ростове. Пьет водку вместе с Януковичем, закусывает пельмешками и материт Казакстан. Все, теперь из Русьи он ни ногой.
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4k
Виктор Штурмаревич 44 минуты назад
Старик в ОАЭ свинтился уже дня два как.
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Поищите в Ростове
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5k
Бу 2 часа назад
Поступил как все картонные герои и отцы основатели - сбежал на "запасной аэродром"
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Какая разница где он. Президенту, хоть и бывшему, везде будет хорошо. И никто ничего ему не предъявит, Ростовчане не дадут соврать
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Ростов не резиновый!!!!
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Я угадаю куда с одной буквы!
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15k
uutb 3 часа назад
Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул Казахстан ORDA.
В стране остался только старший брат бывшего президента Болат Назарбаев. Официального подтверждения этой информации нет.
https://vk.com/mash
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2k
Андрей 3 часа назад
Ударил по тапкам! Это нужно было так народ доводить. Простой инцидент и вся страна горит.
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39k
Alex 3 часа назад
Он в Ростове уже давно
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16k
albedo 3 часа назад
В Лондоне, скорее всего.
Где его семейство обладает огромным количеством недвижимости.
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734
vlad 3 часа назад
Где, где. У нас, в России.
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722
WORLD 3 часа назад
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1k
Yus 3 часа назад
Ну вот писал про машинки, про двигло. Ну нахрена лезть в политику? В минус.
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2k
Иван 3 часа назад
В Ростове проверьте.
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