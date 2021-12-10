Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу

Медуза* Stygiomedusa gigantea считается одним из крупнейших беспозвоночных хищников в глубоководной экосистеме. За 34 года проведения глубоководных исследований ученые отправили тысячи дистанционно управляемых аппаратов - но наблюдали эту медузу всего девять раз. "Даже сейчас ученые все еще очень мало знают об этой медузе. Больше всего проблем возникает с доступом к ее глубоководной среде обитания," - говорят исследователи MBARI.