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Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу

Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 14:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медуза   медузы   морские обитатели   новости   ученые   фото   
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Это огромное неуловимое существо было задокументировано в 1899 году, и за тысячи погружений его удалось заснять всего девять раз в заливе Монтерей. За 110 лет эту медузу замечали лишь около 100 раз по всему миру.
* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: видео   животные   медуза   медузы   морские обитатели   новости   ученые   фото   
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Ego sum qui sum 49 минут назад
прям вдова в вуали
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951
Хансон Абадир Полчаса назад
большая
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