Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу

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Это огромное неуловимое существо было задокументировано в 1899 году, и за тысячи погружений его удалось заснять всего девять раз в заливе Монтерей. За 110 лет эту медузу замечали лишь около 100 раз по всему миру.
Ученым удалось сделать редчайшие кадры глубоководной медузы Stygiomedusa gigantea у берегов Калифорнии. Она обитает в основном в "сумеречной зоне" океана - она настолько глубока, что людям до туда не добраться. На этот раз медузу засняли на глубине 990 метров - удивительные кадры были сняты экспертами из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI).
Редкую медузу удалось заснять с трех разных ракурсов. Длина ее четырех щупалец составляет около 10 метров, а ширина "колокола" или зонтика - один метр. Предполагается, что они питаются планктоном и мелкими рыбешками. По мнению ученых, эти гигантские "призрачные" медузы обитают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого.
Медуза* Stygiomedusa gigantea считается одним из крупнейших беспозвоночных хищников в глубоководной экосистеме. За 34 года проведения глубоководных исследований ученые отправили тысячи дистанционно управляемых аппаратов - но наблюдали эту медузу всего девять раз. "Даже сейчас ученые все еще очень мало знают об этой медузе. Больше всего проблем возникает с доступом к ее глубоководной среде обитания," - говорят исследователи MBARI.
* Медуза признана судом России иноагентом
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