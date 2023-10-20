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Горячо: 54-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья

Горячо: 54-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья

Автор:
20 октября 2023 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Intimissimi   Видео   дженнифер лопес   знаменистости   коллекция нижнего белья   красиво   
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Актриса явно владеет тайными знаниями удержания молодости. Такой фигурой сможет похвалиться не каждая женщина, а уж в этом возрасте - и подавно!

Дженнифер Лопес восхищает многих мужчин и заставляет завидовать женщин. 54-летняя красотка попозировала для Intimissimi. В кружевном белье и роскошном шёлковом халате она выглядит сногсшибательно!


Нежная ткань идеально подчёркивает её фигуру, а полупрозрачные кружева не в силах скрыть прелести Джей Ло.


Все знают, что Джей Ло - трудоголик, и чтобы поддерживать себя в такой физической форме, много лет занимается танцами, спортом, придерживается грамотного питания.



Эти усилия не напрасны - фигура у актрисы подтянутая, а кубикам на прессе позавидуют молодые модели фитнеса.

Вдохновением для названия этой коллекции белья послужил альбом Jennifer Lopez “This is me… now”.



Это не первое сотрудничество Дженнифер Лопес с брендом. Весной текущего года Джей Ло уже рекламировала коллекцию нижнего белья - яркого и жизнерадостного. И похоже, в любых образах актриса органична. А уж красива!

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Метки: Intimissimi   Видео   дженнифер лопес   знаменистости   коллекция нижнего белья   красиво   
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13  комментариев
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3k
kuchipachi 46 минут назад
Всяко лучше бодипозитианого блогера XXL
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5k
ZiDAN10 13 минут назад
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9k
Дмитрий Полчаса назад
"много лет занимается танцами, спортом"...Простите меня, но это не занятия. Это увлечения. Другим то она ничем в жизни не занимается(Актёрство не считается. Там она тоже тяжелея х..я ничего не поднимает).
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482
sever84 Полчаса назад
Где фото спины)
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894
Дед Мазай Полчаса назад
Да ладно вам... 54-х летних в старики записывать. Не такой уж и "преклонный" возраст. Гены плюс спорт. Ну и правильное питание.
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112k
Z_Павел Юрьевич_V 36 минут назад
Сохранилась она просто замечательно, так что фотошопа тут не очень много!
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32k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Актриса явно владеет тайными знаниями удержания молодости. Такой фигурой сможет похвалиться не каждая женщина, а уж в этом возрасте - и подавно!
-------
Она тяжелее уя ничего в жизни не держала.
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2k
Ловите наркомана! Час назад
Попес хороша...
Но нечерезмерно
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Без ретуши бы еще глянуть
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