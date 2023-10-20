Горячо: 54-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья

Актриса явно владеет тайными знаниями удержания молодости. Такой фигурой сможет похвалиться не каждая женщина, а уж в этом возрасте - и подавно!
Дженнифер Лопес восхищает многих мужчин и заставляет завидовать женщин. 54-летняя красотка попозировала для Intimissimi. В кружевном белье и роскошном шёлковом халате она выглядит сногсшибательно!
Нежная ткань идеально подчёркивает её фигуру, а полупрозрачные кружева не в силах скрыть прелести Джей Ло.
Все знают, что Джей Ло - трудоголик, и чтобы поддерживать себя в такой физической форме, много лет занимается танцами, спортом, придерживается грамотного питания.
Эти усилия не напрасны - фигура у актрисы подтянутая, а кубикам на прессе позавидуют молодые модели фитнеса.
Вдохновением для названия этой коллекции белья послужил альбом Jennifer Lopez “This is me… now”.
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Это не первое сотрудничество Дженнифер Лопес с брендом. Весной текущего года Джей Ло уже рекламировала коллекцию нижнего белья - яркого и жизнерадостного. И похоже, в любых образах актриса органична. А уж красива!
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Она тяжелее уя ничего в жизни не держала.
Но нечерезмерно