Платит алименты не тот кто родил, а тот кто вырастил"

Монтажник из Петербурга Денис Гриценко с бывшей супругой Марией разошлись пять лет назад. Он исправно платил алименты, а когда возникли финансовые трудности, тут же стал фигурантом уголовного дела. Экс-жена заявила на него. Родственники, которые давно подозревали, что Гриценко воспитывает не своего ребенка, посоветовали Денису сделать анализ ДНК. Экспертиза показала, что мужчина - не отец мальчика.

Так Денис Гриценко спустя пять лет после развода с супругой узнал, что не является биологическим отцом общего сына. Результат ДНК его ошарашил, но, отойдя от шока, он даже смог выяснить предполагаемого папу мальчика. Обида на бывшую жену была настолько сильной, что он решился подать иск.

Перед тем, как забеременеть Мария летала отдыхать в Египет без мужа. Он тогда попал в больницу. А позже как-то подозрительно со странички супруги в социальной сети исчезли фотографии, сделанные в том путешествии.

Однако, суд уже признал Дениса Гриценко виновным в неуплате алиментов, приговорил к исправительным работам и выплате долга. Дело можно было прекратить за примирением сторон, но, когда мужчина обратился к бывшей с такой просьбой, та на уступки не пошла.

А поскольку тест на отцовство был сделан слишком поздно и по собственной инициативе, а не в рамках уголовного разбирательства, то судимость погасить не получится. так утверждают юристы...