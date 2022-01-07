Платит алименты не тот кто родил, а тот кто вырастил"

Есть такое выражение: "...отец не тот кто родил, а тот кто вырастил"...Только вот житель Петербурга, когда выяснилось, что он не является биологическим отцом, перестал платить ранее назначенные алименты. За что и был приговорен к шести месяцам исправительных работ. Хотя бывшая жена и признала, что отцом является египтянин. Однако суд решил, что платить алименты должен все таки петербургский отец.
Монтажник из Петербурга Денис Гриценко с бывшей супругой Марией разошлись пять лет назад. Он исправно платил алименты, а когда возникли финансовые трудности, тут же стал фигурантом уголовного дела. Экс-жена заявила на него. Родственники, которые давно подозревали, что Гриценко воспитывает не своего ребенка, посоветовали Денису сделать анализ ДНК. Экспертиза показала, что мужчина - не отец мальчика.
Так Денис Гриценко спустя пять лет после развода с супругой узнал, что не является биологическим отцом общего сына. Результат ДНК его ошарашил, но, отойдя от шока, он даже смог выяснить предполагаемого папу мальчика. Обида на бывшую жену была настолько сильной, что он решился подать иск.
Перед тем, как забеременеть Мария летала отдыхать в Египет без мужа. Он тогда попал в больницу. А позже как-то подозрительно со странички супруги в социальной сети исчезли фотографии, сделанные в том путешествии.
Однако, суд уже признал Дениса Гриценко виновным в неуплате алиментов, приговорил к исправительным работам и выплате долга. Дело можно было прекратить за примирением сторон, но, когда мужчина обратился к бывшей с такой просьбой, та на уступки не пошла.
А поскольку тест на отцовство был сделан слишком поздно и по собственной инициативе, а не в рамках уголовного разбирательства, то судимость погасить не получится. так утверждают юристы...
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И мужчину жаль в этой ситуации, и ребенка. Мужчину жестко обманули, помимо взысканных алиментов он считал ребенка своим родным сном. И ребенка тоже-он в один момент лишился отца. Интересно, как мама ему это все будет объяснять...
Так теперь и будет платить Денис алименты невзирая на то что он не является отцом ребенка?! Суд признал, что так и должно быть. Это по закону или все таки ошибка юристов?! Как считаете?!
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"А поскольку тест на отцовство был сделан слишком поздно" - лютый бред. Срока давности нет.
Любой юрист-двоешник с легкостью расскажет процедуру оспаривания отцовства.
Дело 2-3 месяцев.
Пока не прошел процесс, алименты, естественно, платить нужно.
Если судом будет установленно, что он не отец, то еще один иск на возврат раннее выплаченных алиментов.
Или автор второкурсник Юрфака и выложил домашнюю работу свою?
Ну самонезачот, на перездачу
Сроки зачатия совпадают с поездкой жены в Египет.
И родился наверняка смуглый кучерявый арабчёнок.
Это каким же бараном надо быть, чтобы не заметить всего этого.
Это просто приведет вскоре к ситуации "как в Европе"
Когда мужики просто ПЕРЕСТАНУТ ЖЕНИТЬСЯ ВООБЩЕ
А нахера ?
Как только "подженился" - сразу же "демо-версия" заканчивается, баба очень сильно меняется в поведении
Начинает потихоньку окуевать.....
ДАВАЙТЕ, ЧМОРИТЕ НАС И ДАЛЬШЕ
ПРИУЧИТЕ ВСЕХ МУЖИКОВ ДЕЛАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ СРАЗУ ЖЕ, У РОДДОМА.
там, на всякий случай.
Ибо по нынешним временам даже баба не всегда воспитывает своих детей
Но то - косяки роддома
А мужик - так и вообще, КАК ПОВЕЗЕТ
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Не дай Бог такое пережить ..Чертовы шалавы ! Тут конечно меня сейчас пинать будут ,но чувство биологического отцовства ,никто не отменял ,как и материнский инстинкт ..Воспитывать ,чужого ребенка очень тяжело ,даже если всю душу отдаешь и знаешь об этом Инстинкт продолжения рода и генетики никто не отменял .. Может я не прав ,но когда смотришь на своего сына ,это другой взгляд ,он из глубины души идет ..Это ощущение передать словами невозможно ..!
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Согласен !!!
Я так из своей жизни кое что вспомнил ..
А если женщину любишь ,то и ее ребенка должен полюбить и ВСЕ сделать ,чтобы он в тебя поверил
Это очень трудно ,но возможно ..
Те кто берут детей из детдомов Мой низкий поклон!!
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Это самое страшное ,что может быть в жизни мужчины -отца и просто человека ..
Не дай Бог ,но это частенько происходит в жизни ..