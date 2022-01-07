Платит алименты не тот кто родил, а тот кто вырастил"

FISHKINET
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Дизайнеры и архитекторы, у которых фантазия пошла куда-то не в ту сторону Дизайнеры и архитекторы, у которых фантазия пошла куда-то не в ту... Загадочные силуэты, обнаруженные на снимках с Антарктиды и Марса Загадочные силуэты, обнаруженные на снимках с Антарктиды и Марса Алкопост для тех, кому не спится Алкопост для тех, кому не спится Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество Рысь Линда, Ленинградский зоопарк, одиночество «Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов» «Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов» Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие... Полный жаппай тэртипсиздик, или Последние дни мародеров в Казахстане Полный жаппай тэртипсиздик, или Последние дни мародеров в Казахстане Сестрёнки Сестрёнки Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии? Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии? Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х "Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев "Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России... 16-летняя школьница в Братске умерла от инсульта из-за халатности диспетчера скорой помощи 16-летняя школьница в Братске умерла от инсульта из-за халатности... Как снимали "Человек с бульвара Капуцинов" Как снимали "Человек с бульвара Капуцинов" Ретро фотографии Ретро фотографии " Сейчас такие актеры на вес золота". Актером стал совершенно случайно. Олег Савосин и его звездный час " Сейчас такие актеры на вес золота". Актером стал совершенно... Как выглядит сейчас новогодняя Москва Как выглядит сейчас новогодняя Москва
Платит алименты не тот кто родил, а тот кто вырастил"

Платит алименты не тот кто родил, а тот кто вырастил" (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 10:26
Метки: Денис Гриценко   Петербург   алименты   
848
2
1

Есть такое выражение: "...отец не тот кто родил, а тот кто вырастил"...Только вот житель Петербурга, когда выяснилось, что он не является биологическим отцом, перестал платить ранее назначенные алименты. За что и был приговорен к шести месяцам исправительных работ. Хотя бывшая жена и признала, что отцом является египтянин. Однако суд решил, что платить алименты должен все таки петербургский отец.


Монтажник из Петербурга Денис Гриценко с бывшей супругой Марией разошлись пять лет назад. Он исправно платил алименты, а когда возникли финансовые трудности, тут же стал фигурантом уголовного дела. Экс-жена заявила на него. Родственники, которые давно подозревали, что Гриценко воспитывает не своего ребенка, посоветовали Денису сделать анализ ДНК. Экспертиза показала, что мужчина - не отец мальчика.


Так Денис Гриценко спустя пять лет после развода с супругой узнал, что не является биологическим отцом общего сына. Результат ДНК его ошарашил, но, отойдя от шока, он даже смог выяснить предполагаемого папу мальчика. Обида на бывшую жену была настолько сильной, что он решился подать иск.


Перед тем, как забеременеть Мария летала отдыхать в Египет без мужа. Он тогда попал в больницу. А позже как-то подозрительно со странички супруги в социальной сети исчезли фотографии, сделанные в том путешествии.


Однако,  суд уже признал Дениса Гриценко виновным в неуплате алиментов, приговорил к исправительным работам и выплате долга. Дело можно было прекратить за примирением сторон, но, когда мужчина обратился к бывшей с такой просьбой, та на уступки не пошла.


А поскольку тест на отцовство был сделан слишком поздно и по собственной инициативе, а не в рамках уголовного разбирательства, то судимость погасить не получится. так утверждают юристы...


И мужчину жаль в этой ситуации, и ребенка. Мужчину жестко обманули, помимо взысканных алиментов он считал ребенка своим родным сном. И ребенка тоже-он в один момент лишился отца. Интересно, как мама ему это все будет объяснять...


Так теперь и будет платить Денис алименты невзирая на то что он не является отцом ребенка?! Суд  признал, что так и должно быть. Это по закону или все таки ошибка юристов?! Как считаете?!


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Денис Гриценко   Петербург   алименты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
kamanch 2 часа назад
Высасоно из пальца.
"А поскольку тест на отцовство был сделан слишком поздно" - лютый бред. Срока давности нет.
Любой юрист-двоешник с легкостью расскажет процедуру оспаривания отцовства.
Дело 2-3 месяцев.
Пока не прошел процесс, алименты, естественно, платить нужно.
Если судом будет установленно, что он не отец, то еще один иск на возврат раннее выплаченных алиментов.

Или автор второкурсник Юрфака и выложил домашнюю работу свою?
Ну самонезачот, на перездачу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
A Полчаса назад
Видать судья была такой же шлюхой,как и жена этого мужика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 Полчаса назад
Пока не будет практики жесткого юридического наказания, такие шалавы будут вешать чужих детей на приличных мужчин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
докладчик в угол Час назад
Не надо на шлюхах женится,выгодней в почасовую аренду брать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Час назад
По простому: алименты он может не платить, но при наличии исполнительного листа в бухгалтерии по месту работы с него и так их "сдёргивать" будут. Снять и алименты и судимость, и отцовство(да всё по сути) он может. Без проблем. Единственное надо быть готовым к тому, что судебно-медицинскую генетическую экспертизу назначит суд и вот от неё то и будет зависеть решение всех проблем мужика. Как только она определит, что сын не его, так, считай, мужику тут же и фортануло: и не отец, и алиментов не будет, да и с судимостью проблему можно будет решить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Cornho Час назад
А девочка на фото здесь к чему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Nero Час назад
Неужели так сложно было сопоставить факты:
Сроки зачатия совпадают с поездкой жены в Египет.
И родился наверняка смуглый кучерявый арабчёнок.
Это каким же бараном надо быть, чтобы не заметить всего этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив Час назад
Чтобы такого не было необходимо сделать ДНК-тест на отцовство обязательной процедурой в роддоме перед тем как записывать родителей в свидетельство о рождении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 2 часа назад
Он что не видел, что ребенок черный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Идиотская судебная практика оставляет мужчину совершенно беззащитной скотиной, вынужденной пахать и платить, платить, платить за все "гульки" распущенной "мамаши"
Это просто приведет вскоре к ситуации "как в Европе"
Когда мужики просто ПЕРЕСТАНУТ ЖЕНИТЬСЯ ВООБЩЕ
А нахера ?
Как только "подженился" - сразу же "демо-версия" заканчивается, баба очень сильно меняется в поведении
Начинает потихоньку окуевать.....
ДАВАЙТЕ, ЧМОРИТЕ НАС И ДАЛЬШЕ
ПРИУЧИТЕ ВСЕХ МУЖИКОВ ДЕЛАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ СРАЗУ ЖЕ, У РОДДОМА.
там, на всякий случай.
Ибо по нынешним временам даже баба не всегда воспитывает своих детей
Но то - косяки роддома
А мужик - так и вообще, КАК ПОВЕЗЕТ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Антиха́хел 2 часа назад
Вот как такую суку наказать???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Egoro 2 часа назад
Пару недель назад уже перетерали подобную тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
bobobo 2 часа назад
Просто надо в суд подать на отказ от отцовства. Должны удовлетворить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Core 2 часа назад
Будет платить, пока не снимет отцовство через суд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mr.X 2 часа назад
Практически всегда при разводе самый бесправный мужик оказывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
714
Mixan 2 часа назад
И мужчину жаль в этой ситуации, и ребенка. Мужчину жестко обманули, помимо взысканных алиментов он считал ребенка своим родным
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не дай Бог такое пережить ..Чертовы шалавы ! Тут конечно меня сейчас пинать будут ,но чувство биологического отцовства ,никто не отменял ,как и материнский инстинкт ..Воспитывать ,чужого ребенка очень тяжело ,даже если всю душу отдаешь и знаешь об этом Инстинкт продолжения рода и генетики никто не отменял .. Может я не прав ,но когда смотришь на своего сына ,это другой взгляд ,он из глубины души идет ..Это ощущение передать словами невозможно ..!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
Сергей 2 часа назад
могу угадать с первого раза - судья была женщиной и не очень старой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Антиха́хел Сергей 2 часа назад
молодая сцука короче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком Полжизни за айфон: в Питере девушка прыгнула в воду, чтобы спасти свой телефон Полжизни за айфон: в Питере девушка прыгнула в воду, чтобы спасти свой телефон Странная нумерация квартир в Петербурге Странная нумерация квартир в Петербурге Грабитель хотел обнести банк. Но кассирша нашла способ его прогнать Грабитель хотел обнести банк. Но кассирша нашла способ его прогнать "Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы "Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1888980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации
1
1304
Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие...
Набирающие популярность
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Плоды телевидения
0
14
Плоды телевидения
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#фото#СССР#полиция#Приколы#искусство#протесты#фотографии#спасение
#история#Россия#факты#картинки#прикольные#кино#сарказм#одкб
#Юмор#интересно#интересное#комментарии#страна#люди#смешные#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться