Странная нумерация квартир в Петербурге

Квартира 19 может быть расположена на первом этаже, а следом за ней идти квартира 1, части номеров квартир в доме может не быть вообще, два соседних номера — располагаться на 2 и 5 этажах, а то и в разных парадных.

Откуда такая странная нумерация?

Есть ли вообще логика в «питерской нумерации»?

Парадные, доходные дома, особняки

В дореволюционной столице существовало два типа домов в престижном центре: особняки и доходные дома. Квартиры были только в последних, особняк принадлежал или арендовался семьей целиком.

В доходных домах нумерация шла логично, тем способом, который принят в России и сейчас. Но на первых этажах квартир не было, со стороны улицы могли располагаться магазины, конторы и т.д. Также на первых этажах были дворнические, служебные помещения. Под крышей могли быть коморки для прислуги без нумерации.

Логика «сломалась» после революции.

Ленинград — Петербург

«Уплотнение» подразумевало подселение бедноты в богатые квартиры с разделением площади по социальным нормам. Так из одной большой квартиры делали или коммуналку, или несколько отдельных с выходами в парадный подъезд или на черную лестницу.

Дворнические, служебные помещения и другую нежилую площадь тоже превращали в квартиры.