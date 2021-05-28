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Странная нумерация квартир в Петербурге

Странная нумерация квартир в Петербурге (2 фото)

Автор:
28 мая 2021 09:24
Сообщество : Факты
Метки: квартиры   нумерация   нумерация квартир   петербург   факты   фото   
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В исторической части Санкт-Петербурга туристы часто обращают внимание на таблички на входах в старинные жилые дома с указателями квартир. Нумерация может быть лишена всякой логики.

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Метки: квартиры   нумерация   нумерация квартир   петербург   факты   фото   
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Александр Сергеевич Час назад
Особенность Петербурга заключается в том, что он сразу строился по плану, а не стихийно. Система нумерации городских участков и домов в Петербурге с начала XVIII века менялась несколько раз. А первоначально домовладения различались лишь по фамилиям владельцев.

С 1785 года, после введения «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи», каждому домовладению присвоили определенный номер. Но не порядковый по улице, а по полицейской части (в каждой полицейской части земельные участки нумеровались подряд, без привязки к улицам). Каждая такая часть состояла из трех-шести кварталов.

С 1804 года по распоряжению Градской думы на воротах домов укрепили прямоугольные жестяные листы с указанием фамилии владельца, номера домовладения, полицейской части и квартала. На угловых домах помещались жестяные таблицы с названием улиц. Для наименования площадей и мостов использовали деревянные столбики.

Нумерация участков, по состоянию на 1822 год, закреплена в «Указателе жилищ и зданий… или в адресной книге…» составленной и изданной С.Аллером. В ней приведены номера участков, существовавшие до 1822 года.

Реорганизацию сложившейся нумерации была проведена лишь в 1834 году. Установлены были следующие правила: начало улиц на левобережной стороне Невы считалось от Главного адмиралтейства (например, Невский проспект) или от берега Невы (Литейный проспект), или вниз по ее течению (Галерная улица). На правобережной стороне вдоль течения Невы (Большой проспект В.О.) или «поперечно первым от ее берегов» (линии В.О.). Четные номера домов располагались на правой стороне улицы, нечетные - на левой. Соборам и церквям номера не присваивались.

В 1858 году произошло новое изменение. Стало действовать правило правой руки на любой улице дом № 1 обязательно находился на правой стороне ее начала.

Эта система была упорядочена в 1887 году. На многих улицах ликвидировали сдвоенные номера: 7-а или 14-16 и т.п. Нумерация 1887 года почти полностью сохранилась в старых кварталах города до наших дней. Исключением можно считать нумерацию домов по улицам Маяковского, Восстания, Радищева, Чехова. В отличие от параллельного им Литейного проспекта, отсчет домов которого начинается от Невы, эти улицы ведут отсчет от Невского проспекта и улицы Жуковского.

Особенности городской нумерации
1. Четные номера налево, нечетные номера направо.
Петербург единственный в России город, где по левой стороне улиц оказываются четные номера домов, по правой – нечетные.

2. Исключения из правил
У каждого правила есть исключения, его подтверждающие. Так и в Петербурге: улицы Сызранская, Типанова, Свеаборгская, Севастьянова, Новоколомяжский проспект имеют обратную нумерацию. Правая сторона четная, левая нечетная.

3. Нумерация линий на Васильевском острове
Часто в путеводителях пишут: если стоять лицом к Среднему и Малому проспектам и спиной к Большому, справа окажутся нечетные линии, а слева четные. Это типичная ошибка авторы таких статей начинают считать от 1ой линии, а нужно от Кадетской. Так что Кадетская, 2ая, 4ая и так далее оказываются именно на правой стороне, если стоять в указанном положении.

4. Начало улиц у воды
Поскольку Петербург город на воде, она здесь имеет решающее значение. Например, первые номера получили те дома на улице, которые ближе всего расположены к воде.

5. Островная нумерация
Гости Петербурга иногда не обращают внимания на буквы В.О. или П.С. после адреса. Это стратегическая ошибка Большой проспект В.О. и Большой проспект П.С., например, находятся довольно далеко друг от друга. За сокращением В.О. прячется Васильевский остров, а за буковками П.С. Петроградская сторона.
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Денис Полчаса назад
Логика есть для тех, кто в курсе истории конкретно этого дома.
Была большая хата номер Один, жил там какой-то мелкий дворянчик.
В революцию его грохнули, а хату попилили шариковы на квартиры 11, 12, 13.
Потом от кв. 12 отпилили кладовку, например, сделали квартиру 4, а квартиру 12 переименовали в 5.
Потом в квартире 13 замуровали второй выход на двор и проделали выход в парадную, Квартиру опять надо переименовать из 13 в 20.
Вот и получается: квартира была одна, а теперь на её месте: 11, 5, 4, 20
И это только то, что было в двадцатые годы. А потом была война, часть дома разбомбили и пристроили после войны новый подъезд и надстроили над двумя этажами еще два. Один из которых нежилой - для конторы. А верхний - жилой. И часть первого тоже под контору отдали.
Вот и получилось:
Подъезд 1: квартиры: 20, 2, 6, 5, 11
Подъезд 2: квартиры: 1, 4, 13, 21, 8
Вот такой вот у меня был весёлый дом на Ваське давным давно :)
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