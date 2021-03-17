В 2017 году мужчину суд обязал платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка-инвалида.



Но 39-летний мужчина сообразил, что лучше уехать туда, где его никто не найдёт, начать жизнь с чистого листа и ничего не выплачивать. Например, в 2020 году он перечислил бывшей жене всего 5 платежей по 500 рублей. За эти годы набежала задолженность только по алиментам почти 500 тыс рублей. А общая сумма долгов мужчины превысила 2 млн рублей.



Приставы искали мужчину по месту регистрации в селе Пермского края, пытались установить его новое место жительства через родственников. Но они не общались с неплательщиком и знали только то, что он переехал в Краснодарский край.



И вдруг с приставом связалась бывшая жена мужчины. Она рассказала, что видела алиментщика по одному из федеральных каналов в телепередаче и тот выиграл 500 тыс рублей.