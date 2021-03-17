FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4189 постов • 737 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Приставы не растерялись и забрали у должника 500 000, выигранные на телешоу

Приставы не растерялись и забрали у должника 500 000, выигранные на телешоу (3 фото)

Автор:
17 марта 2021 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: алименты   долг   краснодарский край   неплательщик   пермский край   ребёнок   телешоу   фссп   
1364
3
Неплательщик алиментов, кредитов и налогов уехал в неизвестном направлении из родного Пермского края. Его искали много лет, но телепередача помогла найти россиянина.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: алименты   долг   краснодарский край   неплательщик   пермский край   ребёнок   телешоу   фссп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
dima423 Час назад
Ну че, все справедливо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ЦСКА 2 минуты назад
Автор, поведай: На каком федеральном канале и в какой телепередаче, можно выиграть 500 тыс.рублей!? Ты дядю Лёню насмотрелся!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−30
sypernova 23 минуты назад
Дешёвая выдумка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Ирина Николаевна Автор поста sypernova 13 минут назад
https://r59.fssp.gov.ru/news/document28929265/https://r59.fssp.gov.ru/news/document28929265/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
elllfa 23 минуты назад
Больше всего ребёнка жалко, мало что инвалид, так ещё и отец подлец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
vova old Полчаса назад
а что не так? если конечно не выдумали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Клёст 45 минут назад
Да случись такая история, да на федеральном канале, она гремела бы по этому, и другим федеральным каналам, и мужичок отбил бы все долги, и заработал сверху, только на участии в говённых ток-шоу на федеральных каналах))
Враки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Walther 51 минуту назад
Прикольное название "Приставы не растерялись"! Приставы никогда не теряются, когда видят живую деньгу!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Viktor 51 минуту назад
Сунул конец - надо платить в любом случае, живёшь - воспитывай, развёлся - отслюнявь алименты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn Час назад
Новая фишка налоговой - вызывать должников на тв-шоу и отбирать призы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
Вот это к чему здесь? Женщина девять часов просидела в автомобиле, чтобы приставы не забрали его Но не повезло – усилия по спасению машины оказались напрасными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Алексей Час назад
Общая тема - приставы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Иван Час назад
У меня смешалась земля с небом,женщина которой должны алименты сидит 9 часов в порше но его всё таки отняли )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Artem Алексей 55 минут назад
"Продолжение после рекламы. Не переключайтесь!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78494



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
5
54
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
5
98
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Такую рыбу мы еще не ловили, что мы с ней сделали...
0
4
Такую рыбу мы еще не ловили, что мы с ней сделали...
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
3
333
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#СССР#сша#кино#приколы#прикольные#знаменитости#птицы
#фото#история#люди#подборка#автомир#автомобили#аварии#кот#настроение#смешные
#интересно#интересное#прикол#Россия#дтп#картинки#авто аварии#красота#позитив#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться