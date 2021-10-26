Аэрофобия или просто хамство: пассажирка рейса Анапа — Москва укусила стюардессу

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Молодая дама устроила дебош на борту лайнера. Пытавшуюся ее урезонить бортпроводницу агрессорша цапнула зубами…
В вылетающем в Москву из Анапы самолете произошел инцидент с неадекватной пассажиркой. Пришлось даже обращаться за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-центр управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, 28-летняя женщина взбунтовалась. По какой-то ведомой лишь ей причине отказалась занять место, обозначенное в билете.
Агрессивная леди «грозно» материлась, оскорбляла соседей по предстоящему полету. Когда стюардесса попыталась успокоить нервную пассажирку, та вцепилась зубами в предплечье бортпроводницы.
Женщину сняли с рейса. За хулиганство на борту воздушного судна и невыполнение распоряжений экипажа на нее составлены административные протоколы.
Женщину сняли с рейса. За хулиганство на борту воздушного судна и невыполнение распоряжений экипажа на нее составлены административные протоколы.
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Этож сколько я мог стюардесс покусать