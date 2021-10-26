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Аэрофобия или просто хамство: пассажирка рейса Анапа — Москва укусила стюардессу

Аэрофобия или просто хамство: пассажирка рейса Анапа — Москва укусила стюардессу (2 фото)

Автор:
26 октября 2021 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: агрессия   анапа   дебош   пассажирка   полиция   самолет   стюардесса   укусила   
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Молодая дама устроила дебош на борту лайнера. Пытавшуюся ее урезонить бортпроводницу агрессорша цапнула зубами…
В вылетающем в Москву из Анапы самолете произошел инцидент с неадекватной пассажиркой. Пришлось даже обращаться за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-центр управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, 28-летняя женщина взбунтовалась. По какой-то ведомой лишь ей причине отказалась занять место, обозначенное в билете.
Агрессивная леди «грозно» материлась, оскорбляла соседей по предстоящему полету. Когда стюардесса попыталась успокоить нервную пассажирку, та вцепилась зубами в предплечье бортпроводницы.

Женщину сняли с рейса. За хулиганство на борту воздушного судна и невыполнение распоряжений экипажа на нее составлены административные протоколы.

Источник:

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Метки: агрессия   анапа   дебош   пассажирка   полиция   самолет   стюардесса   укусила   
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17  комментариев
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Так начинается один фильм и один сериал, я бы не допускал, что бы, самолет кто-то покидал без карантина ...
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18k
KOSTELLO Минуту назад
Тысячу раз летал и никогда не привыкну.
Этож сколько я мог стюардесс покусать
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2k
Точка 8 минут назад
Признаюсь летать сцу.... Прям сцу аж глаза на лоб лезут. Но держаться нужно как то, зубами впиваться не гоже))
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450
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
В вечный бан в всех авиакомпаниях. Ну и 15 суток драить сортиры в хостелах для мигрантов.
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1k
Хозяин Богданы Полчаса назад
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29k
a.fey 50 минут назад
У меня появилась хорошая бизнес-идея. Делюсь. Организовать выпуск маски-намордника. Надеваешь на человека, он и вирусы не разбрасывает, и укусить не может.
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99
@photoaQyn 52 минуты назад
как бы с одной стороны полно неадекватов и пьяных ,с другой стороны мы им ведь сама стюардесса ,В смысле компании и наливает. Какие тогда претензии? Мы же спокойно относимся к тому что кто-то перепил в кабаке , но с другой стороны на сколько мне кажется 99% спровоцированные тем что стюардесса, с какого-то хрена только что помыв, унитазы после блевотины считает себя Королевой!!! независимо от того В каких странах это происходит 99% конфликтов можно избежать но тут же б**** якобы безопасность, они себя ведут по-хамски, причём с не совсем адекватными пассажирами зачастую бухими, а потом это всё преподносится как нарушение безопасности самолёта. Я как-то видел в израильской авиакомпаний на видео баба попросила продать ей ещё шоколадку она распробовала, а стюардесса уже проехала чуть-чуть вперёд. Ну и началась баба кричит Дай мне шоколадку а та ей в ответ тебе не положено ??? ы уже одну купила в итоге что пипец посадили самолёт из-за шоколадки!!! из дурной бабы который устроила истерику делают террориста! всё хорошо только повесьте эту стюардессу рядом с ней
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321
Мурчелло 57 минут назад
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918
Евгений Час назад
Осеннее обострение без таблеток в действии!
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749
Миша Час назад
Фотки ни у селу, ни к городу. Можно ещё такую добавить. А по теме - кормить в полёте надо.


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2k
Frank Borman Час назад
Мда. Видно, ледя взбунтовалась, что ей не налили стаканчик горячительного.
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