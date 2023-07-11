В Краснодаре мужчины отказались оплачивать услуги "жриц любви" и были избиты их охранниками

Мужчины внимательно осмотрели путан и поняли, что слишком мало выпили. Однако охрана девочек считала иначе.
Группа подпитых мужичков в Краснодаре захотела расслабиться и прибыла во двор жилого комплекса "Панорама", где в одном из подъездов размещался притон. По какой-то причине краснодарцы внезапно решили дать задний ход. Либо женщины оказались не привлекательны, либо цена не устроила. Одним словом, мужчины сказали, что всё отменяется и хотели было уйти.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
Но женщины облегчённого поведения обиделись и вызвали своих охранников. Бравые защитники ночных бабочек прибыли на место с оружием и намерением доказать, что с их путанами так вести себя нельзя.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
В результате, неудачливые мачо были серьезно избиты. Как сообщают СМИ, одного из них даже госпитализировали с тяжёлыми травмами, а сутенеров сейчас разыскивает краснодарская доблестная полиция.
Источник:
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За то что отказываетесь от товара.
Судя по всему, скоро так и будет, там тоже в охране все больше черножопых гоминидов...
ps отмудоханным теперь надо придумывать для жинок историю, 99,99%