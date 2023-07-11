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В Краснодаре мужчины отказались оплачивать услуги "жриц любви" и были избиты их охранниками

В Краснодаре мужчины отказались оплачивать услуги "жриц любви" и были избиты их охранниками

Автор:
11 июля 2023 16:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   драка   конфликт   краснодар   полиция   поножовщина   путаны   
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Мужчины внимательно осмотрели путан и поняли, что слишком мало выпили. Однако охрана девочек считала иначе.

Группа подпитых мужичков в Краснодаре захотела расслабиться и прибыла во двор жилого комплекса "Панорама", где в одном из подъездов размещался притон. По какой-то причине краснодарцы внезапно решили дать задний ход. Либо женщины оказались не привлекательны, либо цена не устроила. Одним словом, мужчины сказали, что всё отменяется и хотели было уйти.


Но женщины облегчённого поведения обиделись и вызвали своих охранников. Бравые защитники ночных бабочек прибыли на место с оружием и намерением доказать, что с их путанами так вести себя нельзя.


В результате, неудачливые мачо были серьезно избиты. Как сообщают СМИ, одного из них даже госпитализировали с тяжёлыми травмами, а сутенеров сейчас разыскивает краснодарская доблестная полиция.

Источник:

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Метки: Видео   драка   конфликт   краснодар   полиция   поножовщина   путаны   
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23  комментария
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14k
Shtoppi 3 часа назад
охранники проституток как всегда оказались "работящие" черножопые гоминиды.
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30k
Григорий Полчаса назад
Эти славные гасконцы чего хотели добиться? Девчонки точно желали денег, им от избитых бывших клиентов ни жарко ни холодно. Девушкам с пониженной ответственностью надо защиту от маньяков и заставлять должников платить по счетам, эти дамблдоры никак не отвечают требованиям, им место на зоне.
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809
whytez 39 минут назад
Чурки с ножом и пистолетом. И, полицаи такие "кто бы это мог сделать?".
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30k
Кот Баюн 40 минут назад
а притон конечно под крышей доблестной полиции и куй кто его закроет, хотя и весь дом и окружающие прекрасно про него знают...
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54
AlexWoyz Час назад
некрасивых шлюшек не бывает, что будут на зоне активно доказывать агрессивные дегенераты..
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118k
arek14 Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Клиенты - двойные уё.б.и.щные лохи. Во-первых, ума не хватает на коммуникацию и обоюдную реализацию желания с девушкой без денег. Во-вторых - ещё и обязательства свои отказались выполнять. Абсолютные ущербные сморчки. Очень верно, что такие получают в рыло.
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29k
Serg2001 2 часа назад
Можно привлечь еще и за "оказание услуг ненадлежащего качества"
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Геи бьют геев, лол.
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Там ещё отягощающие в виде угроз пистолетом и преступлении совершенной группой людей по предварительному сговору.
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34
Илья 2 часа назад
Ну скоро присядут и всего делов. Чем нужно думать, что бы в 2023 так легко избивать людей на улице... Камеры ж везде.
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184
Иванов Илья Час назад
Они перестают работать в нужный момент. Но это дорого.
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13k
Ivan 2 часа назад
Как бы полиции при розыске на самих себя не выйти...
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14k
Kostick 3 часа назад
чурок подтянут за организацию и вовлечение, а шмары обойдутся административкой, или доблестным джедаям почмонькают ))
ps отмудоханным теперь надо придумывать для жинок историю, 99,99%
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4k
vfrcbvec 3 часа назад
Ну теперь этих охранников скоро другие охранники охранять будут
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22
Sffe 3 часа назад
Вчера так славно натрахались , что до сих пор жопа болит !
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