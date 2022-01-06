История о том, как итальянский певец и композитор Аль Бано подал в суд на Майкла Джексона

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В 1992 году Аль Бано подал в суд на Майкла Джексона. Итальянец утверждал, что музыка песни "Will You Be There" с альбома "Dangerous" 1991 года в повторяет его собственную "I Cigni Di Balaca", написанную в 1987 году.
Эксперты выяснили, что 37 нот в обеих песнях совпадают. Майкл Джексон заявил римскому суду, что сходство случайно:
«Обвинение маэстро Аль Бано против меня совершенно ложное. Я никогда раньше не слышал песни маэстро Аль Бано и нигде с ним не встречался. Клянусь, эти обвинения совершенно безосновательны».
«Обвинение маэстро Аль Бано против меня совершенно ложное. Я никогда раньше не слышал песни маэстро Аль Бано и нигде с ним не встречался. Клянусь, эти обвинения совершенно безосновательны».
Правда, дело и вовсе пришлось замять, когда выяснилось, что обе песни подозрительно напоминают песню «Bless You for Being an Angel» старинной американской группы The Ink Spots. И вышла она аж в 1939-м!
В итоге судья снял арест с «Will You Be There» «из-за отсутствия надёжных и убедительных доказательств того, что Майкл Джексон знал песню Аль Бано».
Отсюда мораль: прежде чем подавать в суд на кого-то по поводу плагиата, убедись, что никто не написал твою песню до тебя!
Отсюда мораль: прежде чем подавать в суд на кого-то по поводу плагиата, убедись, что никто не написал твою песню до тебя!
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