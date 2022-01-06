FISHKINET
Экстремальный квест или дорога на выживание Экстремальный квест или дорога на выживание ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Почему цыгане не служат в армии России Почему цыгане не служат в армии России Казахи, мы с вами: пьяный житель Якутии поджег ковер в знак солидарности Казахи, мы с вами: пьяный житель Якутии поджег ковер в знак... На грани провала: уходящий под землю город Березники На грани провала: уходящий под землю город Березники ФотоВсячина ФотоВсячина Трагическая судьба «Русского Жюля Верна» Трагическая судьба «Русского Жюля Верна» Заходи...Улыбнись вечерком Заходи...Улыбнись вечерком Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Белорус увидел тонущую собаку и кинулся на помощь Белорус увидел тонущую собаку и кинулся на помощь «Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу «Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана... Джоан Роулинг снова обвиняют, на сей раз — в антисемитизме Джоан Роулинг снова обвиняют, на сей раз — в антисемитизме Кто в СССР ездил на четырёхфарных «Волгах»? Кто в СССР ездил на четырёхфарных «Волгах»? Крючки и «Афганский тюльпан»: смекалка советских солдат и гранаты Крючки и «Афганский тюльпан»: смекалка советских солдат и гранаты Какие города в Казахстане основаны русскими Какие города в Казахстане основаны русскими Ретро фотографии Ретро фотографии Идеальная жена Идеальная жена 20 фото, которые раскрывают всю доброту мира 20 фото, которые раскрывают всю доброту мира В Госдуме отреагировали на убийство 5-летней девочки в Костроме В Госдуме отреагировали на убийство 5-летней девочки в Костроме
История о том, как итальянский певец и композитор Аль Бано подал в суд на Майкла Джексона

История о том, как итальянский певец и композитор Аль Бано подал в суд на Майкла Джексона (1 фото + 3 видео)

Автор:
06 января 2022 12:15
Метки: Аль Бано   Музыка   видео   майкл джексон   песня   плагиат   
165
1
3
В 1992 году Аль Бано подал в суд на Майкла Джексона. Итальянец утверждал, что музыка песни "Will You Be There" с альбома "Dangerous" 1991 года в повторяет его собственную "I Cigni Di Balaca", написанную в 1987 году.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Аль Бано   Музыка   видео   майкл джексон   песня   плагиат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Экстремальный квест или дорога на выживание Экстремальный квест или дорога на выживание Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

342703



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации
1
1050
Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие...
Набирающие популярность
Выключайте на ночь гирлянды: эксперт рассказал, как избежать пожара
0
18
Выключайте на ночь гирлянды: эксперт рассказал, как избежать пожара
Смешные и&nbsp;добрые видео
0
26
Смешные и добрые видео
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Казахстан#факты#кино#картинки#полиция#фотографии#Россия#сарказм#спасение
#история#смешные#фото#интересное#люди#комментарии#прикольные#страна#Митинги#актеры
#интересно#добрые видео#СССР#животные#подборка#Приколы#прикол#птицы#новый год#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться