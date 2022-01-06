История о том, как итальянский певец и композитор Аль Бано подал в суд на Майкла Джексона

В итоге судья снял арест с «Will You Be There» «из-за отсутствия надёжных и убедительных доказательств того, что Майкл Джексон знал песню Аль Бано». Отсюда мораль: прежде чем подавать в суд на кого-то по поводу плагиата, убедись, что никто не написал твою песню до тебя!

2022-01-06T12:15:11+03:00