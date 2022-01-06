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Американский вальдшнеп: Птица пляшет особый танец, и все черви округи вылезают на поверхность. Что за магия?

Американский вальдшнеп: Птица пляшет особый танец, и все черви округи вылезают на поверхность. Что за магия? (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2022 00:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   птицы   факты   
354
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Все видели то прикольное видео, где птичка топчет ногами под музыку? Такая тыц-тыц и тулово ещё шевелится? Если вы упустили сей шедевр, мы исправим ситуацию, дождитесь конца абзаца. А для просвещённых мы раскроем тайну: что это за птиц и зачем он так странно танцует. Встречайте, начинающий тиктокер — американский вальдшнеп.

Встретить его можно, как ни странно, в Америке. Дальше родного материка вальдшнепы не летают — уж больно упитаны и медлительны. Максимальная скорость — 30 км/час, а минимальная — всего 8. Просто рекордсмены по неспешным прогулкам в воздухе! Выглядят птички неказистыми и неуклюжими. Короткокрылые, коротконогие, да и ярким оперением похвастать не могут. Зато такой видок отлично маскирует.

Вырастают пернатые до 30 сантиметров длиной, причём около 7 из них приходится на... клюв. Он у пернатого модифицирован. Уникальное расположение костей и мышц позволяет вальдшнепу открывать и закрывать кончик надклювья, когда он погружен в землю. Звучит не очень инновационно, но на деле — это очень удобно. Особенно, когда питаешься червями!

Этим они и занимаются целыми днями, поскольку еды нужно много. За сутки вальдшнеп съедает количество пищи, равное его весу — 160-210 грамм. Как дочки маминой подруги — едят за троих и не толстеют. Может быть, потому что они трапезничают и танцуют одновременно?


Тут-то мы и подходим к ответу на вопрос. Все эти танцы — не глупый тренд в тиктоке. Ловить червей под землёй, особенно когда ты находишься на её поверхности, — дело неблагодарное. Сами они лезут на свет лишь в дождь. И пернатые это просекли.

Если раньше люди использовали танец дождя, чтобы призвать стихию, то пернатый пошёл дальше. Он сам стал дождём. Своим танцем с покачиванием и притопыванием вальдшнеп имитирует вибрации от ливня. Обманутые беспозвоночные спешат к поверхности, прямо в клюв находчивой птицы.

Кажется, что неуклюжее пернатое, вечно уткнутое в землю, — лёгкая добыча. Но у вальдшнепа есть ещё одна суперспособность — зрение. Большие глаза, посаженные буквально на лбу, дают обзор на все 360°. Большой вальдшнеп следит за тобой, поэтому подкрасться незамеченным не получится. Если только не во время «тяги».

Тяга, или токование, — способ привлечь цыпочек. Самцы медленно летят над землей и завлекают партнёрш своим пением. Так, за сезон один мачо может спариться с 4 самками и стать отцом минимум 20 вальдшнепят. Но на этом их обязанности всё. Строить гнездо, сажать дерево и высиживать малышей мамаши будут сами. Благо, обучается молодняк экстерном.

Через 2 недели они уже могут летать, в месяц вырастают размером со взрослую птицу, а к 2 месяцам съезжают от мамки. Пернатые взрослеют так быстро, потому что умирают молодыми. Максимальный срок годности вальдшнепа в дикой природе — всего 5 лет.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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31k
Минчанин 4 часа назад
Почему черви выползают из земли во время дождя - до сих пор вопрос спорный.
В наших школьных учебниках, если не ошибаюсь, раньше был написан простой ответ: мол, вода покрывает землю плёнкой, плюс затапливает ходы, препятствуя притоку кислорода и червяки начинают задыхаться, поэтому и выползают. Подышать.

Но, если подумать, то этот вариант очень сомнительный. Черви дышат всей поверхностью тела. Им нет разницы, в чём этот кислород растворён. В воздухе или в воде. А кислорода червякам требуется сравнительно мало, им и того, что в воде растворено хватит.
Что с успехом и доказывают всякие водные червяки. Они себе ничего специально для дыхания не отращивают, дышат точно также всей поверхностью тела.

Тогда было выдвинуто несколько теорий, почему же червяки вылазят в дождь на поверхность.

Например, для того, чтобы быстрее передвигаться. Не надо преодолевать сопротивление почвы, двигаться можно быстрее, а вода, льющаяся с неба, препятствует высыханию червяка.

Ещё одна теория - червяки убегают от опасности. Их не сам дождь привлекает и выгоняет наверх, а вибрация. Червяки всеми своими трёхстами нейронами "думают", что приближается крот или другой хищник и убегают.
Правда, авторы теории не поясняют, почему червяки убегают в сторону шума, а не от него.

Ещё одна теория: червяки массово вылазят на поверхность, чтобы спариться. Найти партнёра, находясь с ним в одной горизонтальной плоскости, конечно, намного легче, чем ползая в толще земли. В сухую погоду вылезать - смерти подобно. А в дождь - чего бы не прогуляться, найти даму и мужика одновременно (два в одном сразу, они - гермафродиты и перекрёстно оплодотворяют друг друга). Романтика, однако:)

Вот, атакой, казалось бы, простой вопрос. А сколько теорий.
Так что - что там имитирует вальдшнеп: то ли ливень, то ли подземного хищника - тоже загадка...
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61k
Опиум для народа 41 минуту назад
Я вас умоляю...Даже если не смотреть на нос, то по фамилии птицы понятно, шо она хитрая и изворотливая.
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Как-то на дождь не особо похоже то, что они делают. Может, эхолокация какая-то?
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