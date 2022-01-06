Американский вальдшнеп: Птица пляшет особый танец, и все черви округи вылезают на поверхность. Что за магия?

Этим они и занимаются целыми днями, поскольку еды нужно много. За сутки вальдшнеп съедает количество пищи, равное его весу — 160-210 грамм. Как дочки маминой подруги — едят за троих и не толстеют. Может быть, потому что они трапезничают и танцуют одновременно?

Тут-то мы и подходим к ответу на вопрос. Все эти танцы — не глупый тренд в тиктоке. Ловить червей под землёй, особенно когда ты находишься на её поверхности, — дело неблагодарное. Сами они лезут на свет лишь в дождь. И пернатые это просекли.