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Крючки и «Афганский тюльпан»: смекалка советских солдат и гранаты

Крючки и «Афганский тюльпан»: смекалка советских солдат и гранаты (15 фото)

Автор:
05 января 2022 20:39
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Ручные гранаты   Советские войска   афганистан. война   гранаты   метание гранаты   русская смекалка   
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Зачастую для победы в сражениях солдату необходимо иметь не только развитые военно-профессиональные навыки, но также смекалку и хитрость. Именно последние нередко выручали советскую армию против превосходящих сил противника.

В 1942 году началась долгая и ожесточенная битва за Сталинград, ставшая без сомнения переломной в Великой Отечественной войне. Победа досталась Красной Армии, но каким трудом, ведь немцы имели не только численное преимущество, но занимали практически весь город.

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Каждый дом становился труднопреодолимым и хорошо укрепленным препятствием. Выкурить фашистов удавалось только забросав гранатами, но для этого нужно было подкрадываться вплотную.  Тем не менее, немцы несли ощутимые потери, что вынудило их искать оптимальный выход из ситуации.

 Поскольку в оконных проемах оставались только голые рамы, они стали заделывать их металлическими сетками. Так сохранялась возможность вести прицельный огонь, а брошенная граната отлетала обратно.

Тут-то и пришла на помощь  советская смекалка. К гранатам стали прикреплять самодельные крючки, сделанные из проволоки, которые удачно прикреплялись к натянутой сетке. Несмотря на то, что часть осколков разлеталась снаружи, число домов, покинутых немцами, резко увеличилось.

Для советских солдат оставался риск зацепиться во время броска крючком за одежду, но желание победить всё же было сильнее. И оно себя сполна оправдало.


Спустя десятилетия советская армия вновь продемонстрировала свою смекалку, только теперь во время войны в Афганистане. Дальность полета гранаты всегда ограничивалась таймером взрывателя, что снижало пользу их применения в горах.

Если её полет увеличивается на несколько секунд, высока вероятность взрыва где-то в воздухе. Именно поэтому советские солдаты начали использовать простое устройство, прозванное «афганским тюльпаном».

Чтобы увеличить дальность полета гранаты, её клали в граненый стакан с предварительно прижатым предохранителем. Тогда взрыв происходит только после его разбития.

Разумеется, устройство не было совершенным, ведь граната могла неплотно сесть в стакан и вывалиться во время полета.

Существовал риск и того, что стакан просто не разобьется, подарив противнику боевой припас, уже готовый к обратному применению.


Тем не менее, «афганский тюльпан» нередко применялся во время боевых действий. А как вы думаете, обладают ли сегодняшние вояки подобной смекалкой и хитростью? Или же советскую армию сложно превзойти?

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Метки: ВОВ   Ручные гранаты   Советские войска   афганистан. война   гранаты   метание гранаты   русская смекалка   
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mtonaka 44 минуты назад
Дальность полета гранаты всегда ограничивалась таймером взрывателя... А я то дурак думаю, почему не могу гранату на двести метров кинуть, оказывается взрыватель виноват!
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Ruslan 15 минут назад
Ответ один, к сожалению нынешняя армия в плане смекалки проигрывает однозначно.
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7k
portmen77 20 минут назад
Чет очень напоминает высосаную из пальца хрень.
Первое. Какими сетками загораживали немцы окна? Рабицы тогда небыло. Кроватными панцерными? Ну ладно, наделал ты на гранатах крючков и граната сумела зацепится (а не отскочила к тебе же от сетки или к твоим товарищам, недалеко укрывшимся. И что? Какой урон она нанесёт врагу внутри? Ровно никагого!
Второе. Если вы когда нибудь метали боевую гранату, то знаете, что в полёте срабатывает (щёлкает) предохранитель. Далее замедлитель не даёт гранате взорваться в течение 3,2-4,2 секунд. При броске рукой граната летит со скоростью 15-20 м/с то есть, чтоб добиться взрыва в воздухе её надо метнуть минимум на 60-70м Это медаль!
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5k
a_komolow 41 минуту назад
Хитрости были всегда и везде!
Но секреты не выдаются!
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65k
parallax 43 минуты назад
Сейчас даже снаряды можно программировать, задавая время и место взрыва. Ту же гранату можно снабжать переменным таймером ещё на заводе, тогда не придётся искать стаканы.
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