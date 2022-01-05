Крючки и «Афганский тюльпан»: смекалка советских солдат и гранаты

Для советских солдат оставался риск зацепиться во время броска крючком за одежду, но желание победить всё же было сильнее. И оно себя сполна оправдало.

Спустя десятилетия советская армия вновь продемонстрировала свою смекалку, только теперь во время войны в Афганистане. Дальность полета гранаты всегда ограничивалась таймером взрывателя, что снижало пользу их применения в горах.