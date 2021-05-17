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Покупатель старой фототехники обнаружил архивные снимки времен Великой Отечественной войны

Покупатель старой фототехники обнаружил архивные снимки времен Великой Отечественной войны (33 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: ВОВ   Германия   архивные фотографии   новороссийск   оккупация Новороссийска   раритетные фото   
1008
33
На кадрах, как предположили эксперты, запечатлен Новороссийск 1942 года.
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Метки: ВОВ   Германия   архивные фотографии   новороссийск   оккупация Новороссийска   раритетные фото   
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7k
Сергей 51 минуту назад
Анапа
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26k
Aqueronte 46 минут назад
Интересно, как эксперты определили?
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