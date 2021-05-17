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На кадрах, как предположили эксперты, запечатлен Новороссийск 1942 года.
В соцсетях опубликовали раритетные фото, которые удалось обнаружить благодаря покупке старого фотоаппарата.
Пользователь Сети сообщает, что техника была приобретена в антикварном магазине Гамбурга. После проявки пленки, которая обнаружилась в фотоаппарате, любитель увидел снимки периода Великой Отечественной войны. В Сети предположили, что кадры были сняты в 1942 году в Новороссийске. Старый город узнали местные жители.
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Что же касается даты съемок, то на 1942 год указывают пара признаков. Именно в августа 1942 года город постоянно укреплялся немецкими войсками. Тогда в черте Новороссийска отстроили более 500 оборонительных сооружений. На снимках - еще относительно спокойный период, а вот уже с 1943 года шли самые кровопролитные бои. На тот же период приходится освободительная операция под руководством Цезаря Куникова.
На этих же архивных фото пока еще все тихо. Владелец фотоаппарата снимал пейхажи, местных жителей, солдат.
Полный архив фото выложен в публичном доступе. Среди хороших по качеству снимков, конечно, есть и смазанные, нечеткие кадры.
В соцстетях развернулась бурная дискуссия относительно сохранности пленки. Могла ли она в непроявленном состоянии так хорошо сохраниться столь длительное время? Одни пользователи утверждали, что такое вполне возможно, другие настаивали на том, что, скорее всего, помимо фотоаппарата немец купил негативы - вот с них сделать фото вполне реально.
16 сентября 1943 года г. Новороссийск был освобожден от фашистских захватчиков. Враг отступил, оставив на поле боя тысячи погибших, потеряв большое количество техники и военного имущества.
В честь доблестных советских войск, освободивших город, 16 сентября в 20 часов Москва салютовала двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий. Корабли Черноморского флота также отсалютовали двенадцатью залпами в честь освобождения второй базы Черноморского военно-морского флота. За мужество и отвагу 21 красноармеец получил звание Героя Советского Союза.
В честь доблестных советских войск, освободивших город, 16 сентября в 20 часов Москва салютовала двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий. Корабли Черноморского флота также отсалютовали двенадцатью залпами в честь освобождения второй базы Черноморского военно-морского флота. За мужество и отвагу 21 красноармеец получил звание Героя Советского Союза.
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