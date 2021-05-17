Что же касается даты съемок, то на 1942 год указывают пара признаков. Именно в августа 1942 года город постоянно укреплялся немецкими войсками. Тогда в черте Новороссийска отстроили более 500 оборонительных сооружений. На снимках - еще относительно спокойный период, а вот уже с 1943 года шли самые кровопролитные бои. На тот же период приходится освободительная операция под руководством Цезаря Куникова.