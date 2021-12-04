"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан

Одним из этих объектов стал этот бункер, проходящий в документах под шифром Объект "А". Считается, что он строился для размещения начальника Генерального штаба, а с лета 1942 г. заместителя Верховного Главнокомандующего и первого заместителя народного комиссара обороны СССР Г. К. Жукова с помощниками. По другой версии он должен был стать прибежищем для руководства штаба Приволжского Военного Округа. Вероятно обе версии верны и отличаются лишь временным промежутком.

Объект площадью почти в тысячу квадратных метров возводился силами "ОсобСтроя" на глубине 31 метр и был полностью завершён лишь в 1943 г., после чего простоял на боевом дежурстве вплоть до 1974 г. Позже он был законсервирован и со временем полностью затоплен грунтовыми водами. Тем не менее вход в него охранялись вплоть до конца 1990-х гг.

Но прошли годы и объект был полностью брошен и разграблен, а несколько лет назад с него откачали воду и начали водить экскурсии.