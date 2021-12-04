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"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан

"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан (61 фото)

Автор:
04 декабря 2021 09:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бункер Жукова   ВОВ   в мире   интересно   познавательно   удивительно   фото   
1106
61

Сегодня я расскажу про знаменитый глубокий Самарский бункер 1940-х гг., известный под названиями "Бункер Жукова" и "Бункер штаба ПриВо".

Так этот грандиозный объект выглядит схематично. Разные уровни выделены своими цветами. Чем ниже-тем темнее от зелёного к фиолетовому.

В самом начале Великой Отечественной Войны, на случай если при отступлении советских войск правительству придётся срочно эвакуироваться из Москвы, в городе Куйбышев, ныне носящем название Самара, началось возведение нескольких секретных объектов глубокого залегания для размещения управляющих структур и руководства страны. В том числе и знаменитый единственный подтверждённый за пределами Московской области "бункер Сталина", а сам город получил прозвище "Подземная столица".

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Одним из этих объектов стал этот бункер, проходящий в документах под шифром Объект "А". Считается, что он строился для размещения начальника Генерального штаба, а с лета 1942 г. заместителя Верховного Главнокомандующего и первого заместителя народного комиссара обороны СССР Г. К. Жукова с помощниками. По другой версии он должен был стать прибежищем для руководства штаба Приволжского Военного Округа. Вероятно обе версии верны и отличаются лишь временным промежутком.

Объект площадью почти в тысячу квадратных метров возводился силами "ОсобСтроя" на глубине 31 метр и был полностью завершён лишь в 1943 г., после чего простоял на боевом дежурстве вплоть до 1974 г. Позже он был законсервирован и со временем полностью затоплен грунтовыми водами. Тем не менее вход в него охранялись вплоть до конца 1990-х гг.

Но прошли годы и объект был полностью брошен и разграблен, а несколько лет назад с него откачали воду и начали водить экскурсии.

Мы спускаемся под землю из одного из маскировочных сооружений, расположенных на территории санатория.

Вниз спускаться нам ещё долго.

Наклонный спуск встречается с ещё одним таким же у входа в главный ствол объекта.

Вход в ствол защищали две мощных защитно-герметических двери.

Пройдя которые мы попадаем в ствол, через который и строился этот объект.

Посмотрим сверху вниз на ствол.

И обратно.

Вдоль лестничных пролётов располагалась шахта одного из пассажирских лифтов объекта, но сам лифт не сохранился.

И вот мы в самой нижней точке на глубине чуть более тридцати метров.

Где нас встречает ещё одна гермодверь входа в сам объект.

От ствола в обе стороны расходится главная потерна объекта, вдоль которой расположены различные технические и рабочие блоки.

Сначала заглянем в "лёгкие" объекта.

Здесь находилась мощная фильтро-вентиляционная установка, служащая для очистки поступающего в бункер воздуха от радиоактивной пыли и отравляющих веществ.

Здесь было смонтировано десять столбиков по три фильтра ФП-100.

Конечно они не 1940-х гг., т.к. объект простоял на боевом дежурстве до середины 1970-х гг.

С противоположного конца помещения ФВУ был оборудован воздухозабор через ствол и выход к нему.

Через такой небольшой гермоставень.

Возвращаемся в главную потерну и продолжаем осмотр.

Всякие пустые помещения рабочих блоков.

Конечно же здесь были оборудованы санузлы.

Насосная. Новый насос не позволяет объекту утонуть вновь от поступающих грунтовых вод.

Из неё также есть проход в главный ствол с небольшим гермоставнем.

Вообще гермодверей здесь мы встретим ещё много.

В комнате отдыха сохранились три сгнивших кровати.

А за этой новой дверью располагалось самое главное помещение объекта.

Это зал с лепниной, где проводились все важные совещания. Теперь он музефицирован и часть отделки восстановлена для понимания как это выглядело при жизни.

А это остатки родной лепнины.

А мы продолжаем осмотр и движемся дальше по коридорам.

Снова вереница гермодверей и выход к ещё одному стволу.

Также отделённого гермами.

Здесь располагался ещё один пассажирский лифт, ведущий прямо в правительственную спецдачу на поверхности.

Высоко.

Ещё ряд пустых блоков.

А за этой парой гермодверей располагался ещё один наклонный ход.

Он поднимается наверх.

И разделяется на две потерны, идущих параллельно в сторону берега Волги, где они выходят в большое защищённое маскировочное сооружение.

Здесь в одном из блоков размещалось "сердце" объекта.

Это дизель-генераторная станция, сделанная из дизеля трактора "Сталинец".

Потерны дальше уходят в темноту.

А это кстати отметки, нарисованные диггерами для измерения уровня воды в разные годы, когда объект был затоплен.

Вот такой интереснейший исторический объект скрываются под городом Самара.

Ну а на этом всё.


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Метки: Бункер Жукова   ВОВ   в мире   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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2  комментария
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Mixan Час назад
Жуков в бункерах не отсиживался ,а мотался по фронтам самых опасных направлениях недосыпая и т.д.
Сталин в страшном 41-м тоже отказался эвакуироваться ..
Поэтому и Победили фашистскую армаду ,фактически вся европа воевала против СССР ! А бункера строили конечно ,но уже после войны ,когда сразу началась угроза от англосаксов ядерными ударами по истощенной войной Советской страны !
Вот легендарные кадры стойкости и героизма всего народа ,перед нацистской нечистью ..

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Oleg 46 минут назад
Гениально бункер построен
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