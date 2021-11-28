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Прокол в тылу врага: из-за чего немцы разоблачали советских разведчиц

Прокол в тылу врага: из-за чего немцы разоблачали советских разведчиц (13 фото)

Автор:
28 ноября 2021 17:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Великая отечественая война   СССР   женщины-разведчицы   немцы   
2942
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Ни для кого не секрет, что в военное время в армии существовали отличительные знаки, позволявшие распознать кто из какого подразделения.

Например, десантники облачались в пехотную форму, а артиллеристы носили особые гимнастерки или летные фуражки.


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Нередко это приводило кадровых военных в растерянность, ведь непонятно, кто именно перед ними стоит. Зато каждый офицер носил положенную форму и щеголял в ней, поскольку рядом располагалась база, где находились и девушки, которых готовили для отправки в самое опасное место – в тыл врага.


Они сутками изучали немецкий язык и ключи радиопередатчиков. Речь идет, конечно же, о разведчицах и радистках.


Находившиеся на обучении девушки прекрасно знали, что ходят по лезвию ножа, поэтому старались брать от той жизни всё, что возможно по максимуму. И, как позже оказалось, не зря. Ведь неоднократно заброшенные в тыл врага разведчицы довольно быстро оказывались в плену.


Найти этому объяснению было трудно, ведь девушки обучались и были подготовлены на хорошем уровне.


Однако один прокол всё-таки был, правда, узнать о нём удалось только благодаря радистке, сумевшей выбраться из рук гестапо, благодаря партизанам.


По её словам, в одной из деревень ей повстречался немецкий патруль, который сразу же вознамерился её проверить довольно специфичным способом.


Один из солдат просто задрал ей юбку, после чего её сразу скрутили. Попытки объяснить немцам, что она мирный житель, проживающий неподалеку, не увенчался успехом. При этом она не выдавала своих знаний немецкого языка.


Как оказалось позже, причиной её прокола стало нижнее белье. У всех разведчиц и радисток были трусы, сшитые на одной и той же трикотажной фабрике. Те, кто проживал в тылу, достать себе такие не могли, поэтому носили сшитое собственноручно ситцевое белье.


Конечно, после того как это вскрылось девушек заранее одевали в трусы из ситца, что позволяло им успешно выполнять поставленную задачу.


Однако вскройся, правда, раньше, неизвестно, сколько жизней это могло бы спасти.


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Метки: ВОВ   Великая отечественая война   СССР   женщины-разведчицы   немцы   
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18  комментариев
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15k
Дядюшка Ау 55 минут назад
Ну хоть один факт в подтверждение этого высера?

Десятки радиошкол, а фабрика трусов на всю страну одна, да и про ту немцы знали, трусы анализировали.
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15k
Дядюшка Ау 17 минут назад
то выпуск Новосибирской школы радисток 1941 года. Ни одна выпускница не вернулась с фронта. И ради чего? Чтобы альтернативно одаренные, такие как автор поста и проплюсовавшие ему, писали всякое дерьмо про них. Ну вот посмотрите фото. Ведь наверняка у них и семей еще не сложилось, и детишек не родилось. И вот ради чего это?

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8k
Maddy8 21 минуту назад
Слышал, Что американские шпионы, прокалывались, когда им давали читать текст на русском со словом " дорога". Правда не поясняют, что именно не так. Может ударение.
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12k
Вася Полчаса назад
это как про гвозди на подошве с квадратной шляпкой..
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−33
Глупый Ослик Иа 36 минут назад
Автор, замени фотографии на хронику Нюрнбергкого процесса. Висеть на виселицах должны нацисты
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5k
hhwost 42 минуты назад
на ВМВ было много способов распознать чужих.
например американцы спрашивали "кто такой Голос, сержант?", на что сержант, браво высморкавшись, отвечал "ты чо, капитан? Синатра конечно!" а диверсанты Скорцени начинали мямлить невразумительное, на чём и палились.
наши, в частности, при проверке документов смотрели на скрепку: наши были из простой стали и ржавели, а немецкие поддельные из нержавейки, на чём их шпионов брали тёпленькими.
так что с трусами не факт что утка, вполне себе разведпризнак. хотя без пруфа низачот.
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3k
Дмитрий 59 минут назад
Чёт реально "хавно" какое то(согласен с коллегой ниже). Сам придумал?
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Наброс говна, автор текста та ещё гнида.
Поди дружок Коли из Уренгоя!
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3k
dampfer Час назад
Ну и конечно автор не приведёт никаких доказательств, кроме своих измышлений.
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