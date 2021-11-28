Прокол в тылу врага: из-за чего немцы разоблачали советских разведчиц

Нередко это приводило кадровых военных в растерянность, ведь непонятно, кто именно перед ними стоит. Зато каждый офицер носил положенную форму и щеголял в ней, поскольку рядом располагалась база, где находились и девушки, которых готовили для отправки в самое опасное место – в тыл врага.