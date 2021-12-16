Двое мужчин в Волгограде отпилили от памятника часть на металлолом

Мужчины рассказали, что сначала пытались сдать металл в металлокассу, но его там не приняли. Потом старший решил забрать кусочек памятника себе.

"Он психанул, сказал, я его никому не отдам, это будет мое. Я пошел домой, а куда он его дальше дел, я не знаю", - рассказал младший из преступников.