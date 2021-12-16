Двое мужчин в Волгограде отпилили от памятника часть на металлолом

Памятник защитникам Отечества в Волгограде в парке имени 70-летия Победы теперь стоит без задней части. Два уникума умудрились отпилить лист железа, чтобы сдать её на металлолом.
33-летний и 66-летий мужчины решили подзаработать. Они пришли к памятнику в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне недалеко от завода Красный октябрь и отрезали кусок металла. Обоих мужчин задержали.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области рассказали KP.RU, что это произошло 13 декабря, в понедельник.
- Подозреваемые вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более 2 метров, - сообщила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. В ведомстве подтвердили, что часть памятника мужчины намеревались сдать на металлолом.
Мужчины рассказали, что сначала пытались сдать металл в металлокассу, но его там не приняли. Потом старший решил забрать кусочек памятника себе.
"Он психанул, сказал, я его никому не отдам, это будет мое. Я пошел домой, а куда он его дальше дел, я не знаю", - рассказал младший из преступников.
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Вот как таких называть ?
у меня два года назад, у подъезда, с Паджерика оторвали кусок выхлопной трубы. сдали на приемку катализаторов. полицай звонил потом, чтобы узнать как я починил машину, потому что у его другана такая же машина, и тоже украли этот катализатор.
Но ничего...К дню победы залатают!