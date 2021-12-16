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Двое мужчин в Волгограде отпилили от памятника часть на металлолом

Двое мужчин в Волгограде отпилили от памятника часть на металлолом (3 фото)

Автор:
16 декабря 2021 12:02
Сообщество : Жить в России
Метки: ВОВ   Волгоград   интересное   кража   металл   памятник   распил   фото   
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Памятник защитникам Отечества в Волгограде в парке имени 70-летия Победы теперь стоит без задней части. Два уникума умудрились отпилить лист железа, чтобы сдать её на металлолом.

33-летний и 66-летий мужчины решили подзаработать. Они пришли к памятнику в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне недалеко от завода Красный октябрь и отрезали кусок металла. Обоих мужчин задержали.

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В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области рассказали KP.RU, что это произошло 13 декабря, в понедельник.

- Подозреваемые вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более 2 метров, - сообщила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. В ведомстве подтвердили, что часть памятника мужчины намеревались сдать на металлолом.

Мужчины рассказали, что сначала пытались сдать металл в металлокассу, но его там не приняли. Потом старший решил забрать кусочек памятника себе.

"Он психанул, сказал, я его никому не отдам, это будет мое. Я пошел домой, а куда он его дальше дел, я не знаю", - рассказал младший из преступников.


Источник:

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Метки: ВОВ   Волгоград   интересное   кража   металл   памятник   распил   фото   
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1k
Lana Krasnovska Час назад
Просто подонки...
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64k
Доктор Джонс 49 секунд назад
Ничего святого у этих людей... Надеюсь эти выродки присядут надолго...
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4k
RRK Минуту назад
66 лет, жизнь прожил ума не нажил...
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12k
Элитный тигр 4 минуты назад
А почему фото героев замазаны? Народ хочет знать их в лицо.
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688
svarog19692007 7 минут назад
Два уникума( читай - муд---ка !) умудрились отпилить лист железа, чтобы сдать её на металлолом.
Вот как таких называть ?
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928
Алексей 11 минут назад
как только появляется пункт приема металлов, так сразу люди от нищеты, начинают туда сдавать ворованный металл.
у меня два года назад, у подъезда, с Паджерика оторвали кусок выхлопной трубы. сдали на приемку катализаторов. полицай звонил потом, чтобы узнать как я починил машину, потому что у его другана такая же машина, и тоже украли этот катализатор.
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5k
oleg-volko2016 18 минут назад
ну а что вы хотите от двух дебилов, если у нас с согласия выбраных народом депутатов, разглагольствующих о патриотизме, гасят Вечный Огонь
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5k
Афанасий 21 минуту назад
Отпилить им жопы!
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28k
gfjhtgfjhf Полчаса назад
Два дебила - это сила.
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5k
rutt 36 минут назад
Два "стрелочника" ну или совсем дураки. Но сдаётся мне такие вещи без чиновничьей крыши не сдаются. Это блин не трубы на заводе тырить, да и габариты... погрузить, вывезти
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221
capbutt 36 минут назад
Интересно, а им статью за осквернение мест захоронений примеряли уже? Памятник-то по сути своей всё же надгробный.
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465
SHAGREEN 48 минут назад
Понятно, что опустившиеся, мозга не осталось. Вопрос в том, как два таких деградата полдня там прокарячелись и спокойно съе..ись.
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26k
Батончик с маком 48 минут назад
Любят добывать металл, значит им понравится добывать урановую руду
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4k
Hunde Beißer2 Час назад
Не патриотично!

Но ничего...К дню победы залатают!
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1k
флоМастер Час назад
вот свиньи... иди в поля и леса, копай металл, там этого г.о.в.н.а предостаточно. Ленивые ублюдки.
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17
Имя Пользователя Час назад
В масках, видать, работали. Были бы без масок, вмиг бы скрутили.
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247
thefanofbeer Час назад
Ничего святого!
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2k
ddp Час назад
Пора делать трудовые лагеря для таких индивидуумов. Просто содержать их за счёт налогоплательщиков глупо. Нужно чтобы они приносили пользу, но под жёстким контролем государства. На свободе таким делать нечего.
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338
Сигизмунд Лазаревич Час назад
утилизировать этот биомусор
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