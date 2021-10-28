Рошаль готов сесть в СИЗО вместо врача-неонатолога Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного

Вот Рошаль и предложил поменять врача на себя, высказал готовность отправиться в СИЗО. Ранее он взывал к правоохранителям, просил освободить коллег из-под стражи до суда, но в этой просьбе было отказано.



Медики по всей стране устраивают акции в защиту коллег. Считают, что идет «охота на ведьм». А может, все «проще»: родители не жизнеспособного младенца решили подзаработать на врачах. Есть у этой истории и еще один неприятный аспект: не все коллеги Белой и Сушкевич высказались в их защиту. Ведь на кону — должность главы перинатального центра.