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Рошаль готов сесть в СИЗО вместо врача-неонатолога Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного

Рошаль готов сесть в СИЗО вместо врача-неонатолога Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного (4 фото)

Автор:
28 октября 2021 18:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   Рошаль   коллеги   младенец   поддержка   роддом   суд   убийство   
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Необоснованные и даже нелепые — такими считает обвинения в адрес сотрудницы перинатального центра Калининграда Леонид Рошаль.
Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, выступил с требованием освободить из-под стражи Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Это заявление доктор сделал на VIII Съезде Национальной медицинской палаты. Пресс-релиз имеется в распоряжении Ленты.ру.

История тянется еще с 2018 года. тогда в перинатальном центре Калининграда погиб ребенок. Следствие заявило, что врач Элина Сушкевич в сговоре с руководителем центра Еленой Белой умышленно ввела смертельную инъекцию младенцу. Якобы, ради улучшения показателей. Мол, в этом случае можно было записать в документах, что смерь плода была внутриутробная.
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Обвинили врача во введении ребенку сульфата магния. Коллеги недоумевают: не описано ни одного случая в медицине, когда бы этот препарат оказался смертельным. С другой стороны, у роженицы, гражданки Узбекистана, до этого было два выкидыша. А этот ребенок родился с глубокой недоношенность, в 23 недели вместо 40.

Лишь две страны в мире: Россия и Турция — пытаются спасать таких младенцев. Хотя врачи понимают: даже в случае успеха ребенок вряд ли проживет долго и будет иметь врожденные пороки развития и, скорее всего, инвалидность.
Как дальше развивались события? 10 октября 2020 года суд присяжных вынес оправдательный приговор. Но дело вновь возбудили в мае 2021 года: общественность раскопала факт, что среди присяжных оказался ранее судимый гражданин. Дело перенаправили в Московский областной суд, а он 4 октября постановил взять обеих фигуранток под стражу.
Вот Рошаль и предложил поменять врача на себя, высказал готовность отправиться в СИЗО. Ранее он взывал к правоохранителям, просил освободить коллег из-под стражи до суда, но в этой просьбе было отказано.

Медики по всей стране устраивают акции в защиту коллег. Считают, что идет «охота на ведьм». А может, все «проще»: родители не жизнеспособного младенца решили подзаработать на врачах. Есть у этой истории и еще один неприятный аспект: не все коллеги Белой и Сушкевич высказались в их защиту. Ведь на кону — должность главы перинатального центра.

Источник:

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Метки: Калининград   Рошаль   коллеги   младенец   поддержка   роддом   суд   убийство   
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22  комментария
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
вопрос???? какого хрена гражданка "Узбекистана" пользуется услугами страховой медицины???? Ведь если она "гражданка" Узбекистана то и налоги в страховые взносы вносить в бюджет Узбекистана??
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1k
Ratibor 15 минут назад
Врачи работают за копейки, в отвратительных условиях, рулевые и их прихвостни сюда завозят этот биомусор из Азии, эти же врачи эти отбросы лечат, роды принимают, потом ещё пытаются спасти ребенка с минимальными шансами на выживание и по иитогу врачей ещё и судят???? И СК возбуждает дело??? Это блин ЧТО???? Ну сразу видно, что других важных дел у комитета нет видимо. У нас же все хорошо и прекрасно. Ни казнакрадов, ни насильников, ни убийц, ни педофилов, тишь да гладь....
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12k
Великий Кормчий 42 минуты назад
"Гражданка" узбекистана такую бучу устроила?????????????**)))))
Остановите землю, я сойду.
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170
ton 42 минуты назад
Опять чумазые эти, ой, то есть, граждане Узбекистана
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906
Ольга 45 минут назад
Гражданка Узбекистана с двумя выкидышами сделала все, чтобы постараться родить здесь. Ведь ребенок автоматически получает российское гражданство, а там и родители его приобретают по праву родства. И ей еще хочется навариться на нашей бесплатной медицине. Сделать для таких роды платными, с отработкой долга потом на общественных работах.
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4k
Алекс Крайчек 46 минут назад
Хотелось бы узнать партийную принадлежность "общественности",которая вернула дело в суд.
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1k
Acid Snake Час назад
Скоро все убийцы в белых халатах получат по заслугам.
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2k
владимир Час назад
Нахрена вообще спасать узбека? К тому неполноценного? У нас для своих граждан медицины не хватает. Еще этим плодиться помогать. Пусть в узбекистане пороситься.
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9
Снежный Барс 2 часа назад
Рошаль Мужик!
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4k
tamin 2 часа назад
а окажется, что не медсестра, не ввела, а сделала и очередное бла бла бла. Нужно источники дела, что нарыли, показания и.т.д.. А так-личное мнение автора
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2k
Moon24 2 часа назад
Рожают всякий неполноценный нежизнеспособный мусор и потом еще врачей гнобят . Позор просто
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63k
Нанук Паналык 2 часа назад
А Скворцова, Вероника Игоревна не хочет сесть вместо их?
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451
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
из-за гнилой чурки сажать ВРАЧА? Бастрыкин должен внимательно присмотреться к следователю... прям очень внимательно присмотреться
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