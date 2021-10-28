Рошаль готов сесть в СИЗО вместо врача-неонатолога Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного

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Необоснованные и даже нелепые — такими считает обвинения в адрес сотрудницы перинатального центра Калининграда Леонид Рошаль.
Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, выступил с требованием освободить из-под стражи Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Это заявление доктор сделал на VIII Съезде Национальной медицинской палаты. Пресс-релиз имеется в распоряжении Ленты.ру.
История тянется еще с 2018 года. тогда в перинатальном центре Калининграда погиб ребенок. Следствие заявило, что врач Элина Сушкевич в сговоре с руководителем центра Еленой Белой умышленно ввела смертельную инъекцию младенцу. Якобы, ради улучшения показателей. Мол, в этом случае можно было записать в документах, что смерь плода была внутриутробная.
История тянется еще с 2018 года. тогда в перинатальном центре Калининграда погиб ребенок. Следствие заявило, что врач Элина Сушкевич в сговоре с руководителем центра Еленой Белой умышленно ввела смертельную инъекцию младенцу. Якобы, ради улучшения показателей. Мол, в этом случае можно было записать в документах, что смерь плода была внутриутробная.
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Обвинили врача во введении ребенку сульфата магния. Коллеги недоумевают: не описано ни одного случая в медицине, когда бы этот препарат оказался смертельным. С другой стороны, у роженицы, гражданки Узбекистана, до этого было два выкидыша. А этот ребенок родился с глубокой недоношенность, в 23 недели вместо 40.
Лишь две страны в мире: Россия и Турция — пытаются спасать таких младенцев. Хотя врачи понимают: даже в случае успеха ребенок вряд ли проживет долго и будет иметь врожденные пороки развития и, скорее всего, инвалидность.
Лишь две страны в мире: Россия и Турция — пытаются спасать таких младенцев. Хотя врачи понимают: даже в случае успеха ребенок вряд ли проживет долго и будет иметь врожденные пороки развития и, скорее всего, инвалидность.
Как дальше развивались события? 10 октября 2020 года суд присяжных вынес оправдательный приговор. Но дело вновь возбудили в мае 2021 года: общественность раскопала факт, что среди присяжных оказался ранее судимый гражданин. Дело перенаправили в Московский областной суд, а он 4 октября постановил взять обеих фигуранток под стражу.
Вот Рошаль и предложил поменять врача на себя, высказал готовность отправиться в СИЗО. Ранее он взывал к правоохранителям, просил освободить коллег из-под стражи до суда, но в этой просьбе было отказано.
Медики по всей стране устраивают акции в защиту коллег. Считают, что идет «охота на ведьм». А может, все «проще»: родители не жизнеспособного младенца решили подзаработать на врачах. Есть у этой истории и еще один неприятный аспект: не все коллеги Белой и Сушкевич высказались в их защиту. Ведь на кону — должность главы перинатального центра.
Медики по всей стране устраивают акции в защиту коллег. Считают, что идет «охота на ведьм». А может, все «проще»: родители не жизнеспособного младенца решили подзаработать на врачах. Есть у этой истории и еще один неприятный аспект: не все коллеги Белой и Сушкевич высказались в их защиту. Ведь на кону — должность главы перинатального центра.
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