Новогодний Ленинград в 1960-1980-е годы: фотографии праздничного города

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Интересные фотографии, смотрим как украшали Ленинград 40-60 лет назад.
Как выглядел центр города и где была настоящая новогодняя атмосфера.
Приятного просмотра!
Как выглядел центр города и где была настоящая новогодняя атмосфера.
Приятного просмотра!
1.
1977 год.
Главный новогодний базар каждый год открывался в Гостином дворе. А у главного входа на Невском проспекте стояли натуральные ели и большой Дед мороз, который многим запомнился с детства.
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3.
1970-е годы.
Внутри продавались новогодние украшения, ёлочные игрушки, хлопушки и бенгальские огни.
5.
1973 год.
В Пассаже также продавались украшения, ёлочные игрушки и подарочные наборы. Интерьер всегда был красиво украшен, а витрины оформлялись к Новому году. Хорошо, что в последние годы возвращается традиция тематического украшения витрин.
6.
1985 год.
Позже новогодний базар открывался и на улице Желябова (ныне Большая Конюшенная). А за подарками всегда все спешили в ДЛТ, который тогда был популярным и доступным универмагом, где можно было купить уникальные товары.
7.
1966 год.
Во дворце Пионеров (Аничковом дворце) организовывалась Новогодняя ёлка для детей, а в саду - новогодняя ярмарка для всех. Кстати традиционная детская Ёлка проходила здесь даже в годы блокады.
11.
1967 год.
Большая ель у Нарвских ворот. В основном по городу стояли натуральные ели, украшенные гирляндами, картонными и стеклянными игрушками.
14.
1963 год.
И конечно, зимой заливались катки. В советское время их было намного больше, чем сейчас. Только последние годы снова стали появляться катки на открытом воздухе, которые раньше были практически в каждом парке.
Сложно представить новогодние праздники без зимних видов спорта. В ЦПКиО на Елагином острове было несколько катков, лыжня, финские сани.
Сложно представить новогодние праздники без зимних видов спорта. В ЦПКиО на Елагином острове было несколько катков, лыжня, финские сани.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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