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Новогодний Ленинград в 1960-1980-е годы: фотографии праздничного города

Новогодний Ленинград в 1960-1980-е годы: фотографии праздничного города (18 фото)

Автор:
04 января 2022 21:49
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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18
Интересные фотографии, смотрим как украшали Ленинград 40-60 лет назад.
Как выглядел центр города и где была настоящая новогодняя атмосфера.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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