Необычные различия православного и католического Рождества

1. У католиков нет поста как такового. Время, предшествующее Рождеству, которое предназначено для подготовки, носит название адвент. В этот период в католицизме принято молиться, причащаться, участвовать в предпраздничных службах. Даты его начала всегда разные, поскольку адвент приходится на четвертое воскресенье, предшествующее Рождеству. Некоторые католики ограничивают себя в пище, отказываясь от мяса, но добровольно. Рождественский пост у православных – последний в году, и длится он целых 40 дней – так называемая Малая четыредесятница. Еще одно название – Филиппов пост, поскольку начало приходится на 14 ноября по старому стилю – день поминовения святого апостола Филиппа. Во время поста запрещено употребление в пищу мяса, яиц, молочных продуктов. С 19 декабря по 2 января по выходным разрешена рыба, а последняя неделя поста самая строгая: можно добавлять в пищу масло только в выходные.

2. Традиционное рождественское блюдо у православных – гусь с яблоками. У католиков он тоже присутствует в меню, но в разных странах и даже районах одной и той же страны главное блюдо может отличаться.