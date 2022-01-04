Необычные различия православного и католического Рождества

Если католики уже благополучно отметили один из самых важных в году праздников, то православные еще только к нему готовятся. Смещение в датах (ночь с 24 на 25 декабря и с 6 на 7 января) произошло из-за разницы в календарях. Но не только датами отличаются два этих, казалось бы, совершенно одинаковых праздника.
1. У католиков нет поста как такового. Время, предшествующее Рождеству, которое предназначено для подготовки, носит название адвент. В этот период в католицизме принято молиться, причащаться, участвовать в предпраздничных службах. Даты его начала всегда разные, поскольку адвент приходится на четвертое воскресенье, предшествующее Рождеству. Некоторые католики ограничивают себя в пище, отказываясь от мяса, но добровольно. Рождественский пост у православных – последний в году, и длится он целых 40 дней – так называемая Малая четыредесятница. Еще одно название – Филиппов пост, поскольку начало приходится на 14 ноября по старому стилю – день поминовения святого апостола Филиппа. Во время поста запрещено употребление в пищу мяса, яиц, молочных продуктов. С 19 декабря по 2 января по выходным разрешена рыба, а последняя неделя поста самая строгая: можно добавлять в пищу масло только в выходные.
2. Традиционное рождественское блюдо у православных – гусь с яблоками. У католиков он тоже присутствует в меню, но в разных странах и даже районах одной и той же страны главное блюдо может отличаться.
3. Католики на Рождество одаривают друг друга подарками. А главным символом является не Младенец Иисус, а фольклорный персонаж Санта Клаус. Его прототипом считается Николай Мирликийский (Чудотворец). Все чудеса, радости и подарки связывают именно с ним. Тогда как в православии этот праздник исключительно духовный, а Дед Мороз связан только с Новым годом, а не Рождеством.
4. В православии на праздник служится одно богослужение – Рождественское ночное, в котором объединены Великое повечерие, Утреня и Литургия. А в католицизме служат три отдельные мессы, символизирующие фактическое, физическое и рождение Спасителя в душе каждого верующего.
5. У католиков имеется одно интересное выражение, очень точно и емко отражающее суть праздника – Christmas Spirit, то есть дух Рождества. Это время ожидания чудес, осуществления желаний, предвкушение чего-то прекрасного, доброго, сказочного. Это период, наполненный любовью, радостью, покоем. В православии специального термина нет.
6. Считает, что у православных христиан в большем почете Пасха, то есть воскрешение Спасителя. Тогда как у католиков Рождество, то есть рождение. Но вне зависимости от этих нюансов праздник этот душевный и прекрасный.
А в вашей семье есть какие-то особенные рождественские традиции?
Источник:
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Только вот у кого то на неделю днюха запаздывает, а у кого то спешит.
Вообще-то 25 декабря празднуют Рождество Христово все христиане. 7 января празднуют только РПЦ, Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская церкви, а также в Эфиопская и Коптская.
Даже греческая Православная церковь (у которой РПЦ взяла все тексты) празднует Рождество 25 декабря.
1. Православие - вещь разнообразная и далеко не только русская. Православными бывают еще греки (в первом месте), еще армяне, болгары, сербы и тд. У нас в Болгарии например, Рождество - 25 декабря (БПЦ с календарем давно уже определилась).
2. Кристмас спирит - точно не у католиков. Такое есть у всяких там протестантов. У католиков Рождество приблизительно такое же, как и у православных.
3. У деда Мороза ничего православного нет в принципе. Он строго социалистический, хотя с Сантой он косвенно и связан.
Зима самое сытное время.
У нас во всяком случае.
Летом мясо тухнет.
Летом надо дожить до урожая.
Зимой: 1) речки замерзли и грязь замерзла и по рекам Всяческие Ломоносовы с мясными-рыбными санными обозами шляются куда не попадя. 2) хлеб на Руси - мягкий (в смысле твердые сорта пшеницы не вызревали, а вызревала мягкая рожь), его с лета выдерживали как минимум до декабря - иначе мука была не хлебной. 3) как раз зимой хорошо жрать мясо (у чукчей просите или у бурятов) и главное в леднике оно не портится.
Абсолютно все реки до обустройства каскадов электростанций и шлюзов - не судоходны.
Т.е. первый нормальный пароход почти никуда не мог пройти и сдох в первую зиму.
Например мой Орел был хлебным хабом, в эту южную крепость с южных полей для северной Москвы свозили хлеб - ЗИМОЙ. Так как летом, только плоскодонки, а осенью по двойной глине - вообще ни кто и ни куда проехать тут не может. Весной то же самое.
Зимой реки - идеальные дороги, одна лошадь тянет трое саней.
К стати потом бурлаки собственно тягали не сами баржи, они тащили лодку с якорем, якорь оттащили, закрепили, паровая волокуша на шкиф цепь намотала и за собой 3-и баржи плоскодонные подтянула... Мы не Англия где в Лондон можно было заплыть океанском корабле, мы Россия где танки тупо проваливаются в грунт (во время наступления Гитлеровцев под Москвой наши слили водохранилища - родная русская глина начала просто есть танки и машины вермахта, а когда ударили морозы вермахт опять стал сверхподвижным)