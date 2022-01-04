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Необычные различия православного и католического Рождества

Необычные различия православного и католического Рождества (5 фото)

Автор:
04 января 2022 10:23
Сообщество : Факты
Метки: католицизм   особенность   отличие   православие   праздник   рождество   
2143
5

Если католики уже благополучно отметили один из самых важных в году праздников, то православные еще только к нему готовятся. Смещение в датах (ночь с 24 на 25 декабря и с 6 на 7 января) произошло из-за разницы в календарях. Но не только датами отличаются два этих, казалось бы, совершенно одинаковых праздника.

1.     У католиков нет поста как такового. Время, предшествующее Рождеству, которое предназначено для подготовки, носит название адвент. В этот период в католицизме принято молиться, причащаться, участвовать в предпраздничных службах. Даты его начала всегда разные, поскольку адвент приходится на четвертое воскресенье, предшествующее Рождеству. Некоторые католики ограничивают себя в пище, отказываясь  от мяса, но добровольно. Рождественский пост у православных – последний в году, и длится он целых 40 дней – так называемая Малая четыредесятница. Еще одно название – Филиппов пост, поскольку начало приходится на 14 ноября по старому стилю – день поминовения святого апостола Филиппа. Во время поста запрещено употребление в пищу мяса, яиц, молочных продуктов. С 19 декабря по 2 января по выходным разрешена рыба, а последняя неделя поста самая строгая: можно добавлять в пищу масло только в выходные.

2.     Традиционное рождественское блюдо у православных – гусь с яблоками. У католиков он тоже присутствует в меню, но в разных странах и даже районах одной и той же страны главное блюдо может отличаться.


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3.     Католики на Рождество одаривают друг друга подарками. А главным символом является не Младенец Иисус, а фольклорный персонаж Санта Клаус. Его прототипом считается Николай Мирликийский (Чудотворец). Все чудеса, радости и подарки связывают именно с ним. Тогда как в православии этот праздник исключительно духовный, а Дед Мороз связан только с Новым годом, а не Рождеством.


4.     В православии на праздник служится одно богослужение – Рождественское ночное, в котором объединены Великое повечерие, Утреня и Литургия. А в католицизме служат три отдельные мессы, символизирующие фактическое, физическое и рождение Спасителя в душе каждого верующего.


5.     У католиков имеется одно интересное выражение, очень точно и емко отражающее суть праздника – Christmas Spirit, то есть дух Рождества. Это время ожидания чудес, осуществления желаний, предвкушение чего-то прекрасного, доброго, сказочного. Это период, наполненный любовью, радостью, покоем. В православии специального термина нет.


6.     Считает, что у православных христиан в большем почете Пасха, то есть воскрешение Спасителя. Тогда как у католиков Рождество, то есть рождение. Но вне зависимости от этих нюансов праздник этот душевный и прекрасный.

А в вашей семье есть какие-то особенные рождественские традиции?

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Метки: католицизм   особенность   отличие   православие   праздник   рождество   
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545
Dimon 2 часа назад
Скоро про 7 января и вообще про все православное забудут в России. Насаждают повсеместно гномов, Санта Клаусов, почему - то связывают НГ с автопоездами, которые непременно должны всех осчастливить известной химической газировкой, упряжки оленьи. Все меньше снегурочек, троек лошадей и дедов морозов. И это в России! Грустно!
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45
Игорь Ш 6 минут назад
Почему так приживается всё чуждое, инородное?! Потому, что более агрессивное, навязчивое... А природного иммунитета мало... Духовный вакуум заполняется иностранным дерьмом...
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1k
Геннадьич Полчаса назад
2022 года от Рождества Христова.
Только вот у кого то на неделю днюха запаздывает, а у кого то спешит.
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58
Andreas Charakambus 40 минут назад
Автор, не нужно вводить людей в заблуждение!
Вообще-то 25 декабря празднуют Рождество Христово все христиане. 7 января празднуют только РПЦ, Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская церкви, а также в Эфиопская и Коптская.
Даже греческая Православная церковь (у которой РПЦ взяла все тексты) празднует Рождество 25 декабря.
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2k
fraxinus 44 минуты назад
Смешали кони и люди.

1. Православие - вещь разнообразная и далеко не только русская. Православными бывают еще греки (в первом месте), еще армяне, болгары, сербы и тд. У нас в Болгарии например, Рождество - 25 декабря (БПЦ с календарем давно уже определилась).

2. Кристмас спирит - точно не у католиков. Такое есть у всяких там протестантов. У католиков Рождество приблизительно такое же, как и у православных.

3. У деда Мороза ничего православного нет в принципе. Он строго социалистический, хотя с Сантой он косвенно и связан.
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2k
Past Час назад
Самое главное отличие это то что в России(или даже сказать у православных) главный праздник зимы это новый год, а у католиков Рождество.
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8k
Шамсуддин 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Ivan 2 часа назад
А когда рождество празднуется? В ночь с 6 на 7, с 7 на 8, или просто бухается все 7 число с утра? Я вырос в советской семье, церковные праздники никогда не волновали, и я даже не знаю, как, когда и зачем это рождество празднуется. Какие традиции? Что вообще принято делать и когда? Даже про хэллоуин знаю больше. Что-то, вдруг, заинтересовало к старости. Праздновать не собираюсь, но просто для расширения кругозора. Пасха-знаю, там яйца бьют и красят, и из каждой жопы:"Иисус воскрес", а рождество-вообще пробел полнейший в традициях. А тут как?
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51k
doker 2 часа назад
Угу... Кто во что горазд...
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
дичь какая то
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