30 забавных и необычных подарков, которыми поделились пользователи сети

Подарки — это неотъемлемая часть новогодних праздников. Увы, сколько бы радости они нам не приносили, выбирать их — сплошное мучение и головная боль. Это, конечно, если подходить к делу серьезно. А можно отнестись к выбору подарка с юмором, и тогда результат порадует не только всех участников, но и весь интернет!