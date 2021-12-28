FISHKINET
Сообщество Юмор 13642 поста • 2782 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 забавных и необычных подарков, которыми поделились пользователи сети

30 забавных и необычных подарков, которыми поделились пользователи сети (31 фото)

Автор:
28 декабря 2021 17:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   новый год   подарки   рождество   фотографии из соцсетей   
657
31

Подарки — это неотъемлемая часть новогодних праздников. Увы, сколько бы радости они нам не приносили, выбирать их — сплошное мучение и головная боль. Это, конечно, если подходить к делу серьезно. А можно отнестись к выбору подарка с юмором, и тогда результат порадует не только всех участников, но и весь интернет!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   новый год   подарки   рождество   фотографии из соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас 25 кошек и собак, которые разрушили Рождество 25 кошек и собак, которые разрушили Рождество 16 худших новогодних елок и декораций 16 худших новогодних елок и декораций Мать просила сына перестать пить и самому делать открытки к Рождеству, он послушался Мать просила сына перестать пить и самому делать открытки к Рождеству, он послушался Новогодние подарки от толстых троллей Новогодние подарки от толстых троллей Новый год с юмором: 30 забавнейших праздничных открыток Новый год с юмором: 30 забавнейших праздничных открыток
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23342



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
1
72
Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии
2
223
Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии
Набирающие популярность в сообществах
Если это любовь, то пусть идет мимо
0
8
Если это любовь, то пусть идет мимо
Маска - это удобно, полезно и практично!
0
16
Маска - это удобно, полезно и практично!
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это пугает!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#прикол#картинки#в мире#СССР#аварии#авто аварии#суд
#Юмор#история#факты#интересное#Ynews#дтп#сша#позитив#автомобили#собака
#интересно#животные#новый год#кино#подборка#смешные#Россия#приколы#автомир#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться