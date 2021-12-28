30 забавных и необычных подарков, которыми поделились пользователи сети

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Подарки — это неотъемлемая часть новогодних праздников. Увы, сколько бы радости они нам не приносили, выбирать их — сплошное мучение и головная боль. Это, конечно, если подходить к делу серьезно. А можно отнестись к выбору подарка с юмором, и тогда результат порадует не только всех участников, но и весь интернет!
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2. "В этом году моя 97-летняя бабуля подарила нам календарь, в котором прифотошопила себя на картинки к каждому месяцу"
6. "Лучший друг подарил мне этот плед на Рождество. Я просто должен был сфотографировать его со звездой"
7. "В прошлом году я забыл приложить батарейки к игрушке для племянницы, так что в этом году она подарила мне это"
8. "Брат подарил маме на Рождество ершик для унитаза. Этот подарок ей понравился больше всего"
9. "Сделал паззл из фотографии, на которой мой лабрадор какает, и подарил его отцу. Он собрал его, поместил в рамку и передарил мне. Вот он, дух Рождества"
14. "Я как-то раз сказал, что хочу уродливый рождественский свитер, и забыл об этом. Но сестра запомнила"
16. "Мама подарила мне постельное белье с Супер Марио. Мне 22, и я живу отдельно уже 4 года. Она сказала: "А что не так? Как будто кто-то его увидит", и я не знаю, оскорбление это или наивность..."
19. "Недавно сказал девушке, как мне нравятся гламурные фотосессии из 80-х. Я не был готов к ее подарку"
26. "Несколько лет назад мы с мамой и сестрой начали обмениваться уродливыми елочными украшениями, и это стало традицией"
27. "Я один раз упомянул, что мне нравится Subway. Все, кого я знаю, подарили мне сертификат"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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