FISHKINET
Как подобрать наматрасник, чтобы высыпаться Как подобрать наматрасник, чтобы высыпаться ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 20 фейков, которые умоляют их разоблачить 20 фейков, которые умоляют их разоблачить Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили Отчего на некоторых советских копейках была надпись "пей"? Отчего на некоторых советских копейках была надпись "пей"? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу 18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу В Канаде коты "захватили" стоящую на земле спутниковую тарелку В Канаде коты "захватили" стоящую на земле спутниковую тарелку Человек - собака - Человек. Но всё же Человек! Человек - собака - Человек. Но всё же Человек! Одно из самых опасных деревьев на нашей планете Одно из самых опасных деревьев на нашей планете Киногорода и деревни: где рождались советские фильмы, ставшие классикой Киногорода и деревни: где рождались советские фильмы, ставшие... Гифки Гифки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Советские фильмы, которые не прошли цензуру и попали на полку Советские фильмы, которые не прошли цензуру и попали на полку «Вот это я понимаю, реакция народа»: в Уфе водители помогли потушить загоревшуюся машину «Вот это я понимаю, реакция народа»: в Уфе водители помогли... "И пень просил у ёлочки четыре раза в день"-продолжение "И пень просил у ёлочки четыре раза в день"-продолжение Эх снег снежок белая метелица Эх снег снежок белая метелица Как мало надо для счастья Как мало надо для счастья Убивать знакомых, пользуясь их доверием Убивать знакомых, пользуясь их доверием
Интересные фотографии Москвы, сделанные в 1931 году

Интересные фотографии Москвы, сделанные в 1931 году (25 фото)

Автор:
03 января 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
648
25
Эти фотографии города были сделаны американцем Бренсоном Деку в 1931 году.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Troll 2 часа назад
Такую красоту угробили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
__ 2 часа назад
И нп одного танцора лезгинки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 часа назад
полянка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
imho ЗА КИБЕРНЕТИКУ 56 минут назад
Пятницкая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
imho ЗА КИБЕРНЕТИКУ 38 минут назад
Да ничего, устроил себе экскурсию зато
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляет собой одна из самых больших команд молодежи Что представляет собой одна из самых больших команд молодежи Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Сколько мяса получал советский человек по одному талону Сколько мяса получал советский человек по одному талону Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

722486



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
3
276
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео)
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Популярные теги
#Юмор#картинки#факты#подборка#забавно#комментарии#добрые видео#прикольные#позитив#художник
#интересно#животные#смешные#в мире#истории#новости#новый год#история#сарказм#Жизнь
#фото#люди#СССР#интересное#кино#Приколы#прикол#знаменитости#2022#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться