Интересные фотографии Москвы, сделанные в 1931 году

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Эти фотографии города были сделаны американцем Бренсоном Деку в 1931 году.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Москва. Владимирские ворота
Немного интересных фактов из биографии фотографа:
Родился он в Филадельфии, штат Пенсильвания в 1892 году. Повзрослев переехал в Нью-Джерси, где поступил в академию.
После поступил в Технологический институт, где всерьёз заинтересовался искусством фотографии. Проучившись год, он бросил институт ради путешествий по миру.
В 1915 году Деку посетил Всемирную выставку в Сан-Франциско и сделал серию удачных ночных фотографий. После чего его заметила американская фотокомпания и предложила опубликовать снимки.
Успех этих фотографий вдохновил Деку. С тех пор он путешествовал только со своей камерой и женой, которая во всем ему помогала, иногда даже подменяла.
В его коллекции снимков можно найти такие страны как Италия, Франция, Ирландия, Куба, СССР и многие другие.
Родился он в Филадельфии, штат Пенсильвания в 1892 году. Повзрослев переехал в Нью-Джерси, где поступил в академию.
После поступил в Технологический институт, где всерьёз заинтересовался искусством фотографии. Проучившись год, он бросил институт ради путешествий по миру.
В 1915 году Деку посетил Всемирную выставку в Сан-Франциско и сделал серию удачных ночных фотографий. После чего его заметила американская фотокомпания и предложила опубликовать снимки.
Успех этих фотографий вдохновил Деку. С тех пор он путешествовал только со своей камерой и женой, которая во всем ему помогала, иногда даже подменяла.
В его коллекции снимков можно найти такие страны как Италия, Франция, Ирландия, Куба, СССР и многие другие.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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