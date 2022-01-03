Актеры в этих фильмах влюбились друг в друга по-настоящему

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Частенько бывает, что актерам приходится притираться друг к другу на съемочной площадке. Иногда даже доходит до взаимной неприязни, осложняющей съемочный процесс.
Но случается и такое, что пара, которая должна в кадре сыграть любовь, влюбляется друг в друга по-настоящему. Интересно, легче им играть, в таком случае, или нежные чувства друг к другу также все осложняют?
"Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины" - Джуд Лоу и Сиенна Миллер
Любимец женщин и настоящий красавчик Джуд Лоу с легкостью воплотил образ Казановы. И любовные сцены с Сиенной Миллер ему удались особенно хорошо, ведь прямо на съемочной площадке у них завязался бурный роман, который перерос в брак. Правда недолгий, Джуд изменил жене с няней своих детей от первого брака. Лоу и Миллер потом снова попытались сойтись, но и в этот раз актер не смог удержаться от любовных похождений.
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"Жестокие игры" - Райан Филлипп и Риз Уизерспун
Это современная киноверсия романа Шодерло де Лакло. Роль наивной девушки исполнила Риз Уизерспун, а коварного соблазнителя сыграл Райан Филлипп. И вот что интересно - актеры не просто начали встречаться в реальной жизни, но и поженились, а в браке у них родилось двое детей.
К сожалению пара распалась, по некоторым версиям из-за того, что Райан не смог смириться с успехом Риз и с тем, что не он главный в семье добытчик. Запил от такого горя, а Риз это не стала терпеть.
Но все равно - красиво получилось. Хоть и ненадолго.
К сожалению пара распалась, по некоторым версиям из-за того, что Райан не смог смириться с успехом Риз и с тем, что не он главный в семье добытчик. Запил от такого горя, а Риз это не стала терпеть.
Но все равно - красиво получилось. Хоть и ненадолго.
"Ромовый дневник" - Джонни Депп и Эмбер Хёрд
История, конечно, вышла крайне печальная. Джонни жил с Ванессой Паради уже достаточно много лет, у них рождались дети, карьера Деппа шла в гору. До тех пор пока он не познакомился на съемочной площадке с Эмбер Хёрд.
Фильм получился средним, а пара Эмбер-Джонни еще более средней и долго не протянула. Зато их развод оказался громким и бурным, после которого Деппа подвергла остракизму половина Голливуда, а Эмбер, извините, "наложила" собственному экс-супругу в кровать.
В этой истории жалко и Деппа, которого оговорила чокнутая Хёрд, и Ванессу, с которой актер прожил 14 лет, так и не сделав ей предложения руки и сердца. Но Ванесса сейчас счастлива в браке с французским режиссером, который времени зря не терял. И правильно сделал.
Фильм получился средним, а пара Эмбер-Джонни еще более средней и долго не протянула. Зато их развод оказался громким и бурным, после которого Деппа подвергла остракизму половина Голливуда, а Эмбер, извините, "наложила" собственному экс-супругу в кровать.
В этой истории жалко и Деппа, которого оговорила чокнутая Хёрд, и Ванессу, с которой актер прожил 14 лет, так и не сделав ей предложения руки и сердца. Но Ванесса сейчас счастлива в браке с французским режиссером, который времени зря не терял. И правильно сделал.
"Дни грома" - Николь Кидман и Том Круз
Одна из ярких голливудских пар. Рыжеволосая Николь и красавчик Том. Они вместе сыграли в Кубриковском фильме "С широко закрытыми глазами", усыновили двоих детей. Все, к сожалению, закончилось разводом по вине Круза: он устроил жене настоящий моральный ад, да еще и помешался на своей сайентологии. Ну хоть фильм "Дни грома" остался и на том спасибо.
"Квартира" - Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Это безумно красивый и нервный французский фильм, а сюжет вам точно знаком из-за ремейка "Одержимость". Сюжет: мужчина увидел свою бывшую девушку, которая загадочно и бесследно исчезла из его жизни и пытается ее разыскать. "Квартира" достойна просмотра только даже из-за дуэта "Моника-Венсан. Именно там они познакомились и достаточно долго прожили вместе. Расставание у них было вполне мирным, без взаимных обид и оскорблений.
"Человек-паук: Нет пути домой" - Том Холланд и Зендая
Новый фильм про "паучка" вышел совсем недавно и кинопара Том и Зендая осторожно подтвердили, что у них возникли романтические чувства друг к другу не только на экране.
Они тщательно сохраняли отношения в тайне, пытаясь укрыться от вездесущих папарацци, но в итоге сдались и подтвердили слухи.
25-летний Том, который последние шесть лет только и делал, что занимался карьерой, сказал, что теперь хочет больше времени уделить личной жизни и уже готов к браку и детям.
Они тщательно сохраняли отношения в тайне, пытаясь укрыться от вездесущих папарацци, но в итоге сдались и подтвердили слухи.
25-летний Том, который последние шесть лет только и делал, что занимался карьерой, сказал, что теперь хочет больше времени уделить личной жизни и уже готов к браку и детям.
"Мистер и миссис Смит" - Брэд Питт и Анджелина Джоли
История "Бранджелины", как их нежно называли поклонники, была долгой и красивой. Сыграв фильме семейную пару спецагентов под прикрытием, они влюбились друг в друга. Питт оставил красавицу Дженнифер Энистон и поспешил в объятия Джоли.
Красивая пара пережила многое, у них в браке появилась много детей и в итоге они все-таки расстались. Жаль, но лучше уж так, чем жить друг с другом совершенно несчастными.
Красивая пара пережила многое, у них в браке появилась много детей и в итоге они все-таки расстались. Жаль, но лучше уж так, чем жить друг с другом совершенно несчастными.
"Вики Кристина Барселона" - Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Картина странная и экранная пара Крус и Бардем тоже была странная. Но сыграли они отношения так реалистично, что роман перешел и в реальную жизнь. Пара старалась избегать встреч с папарацци, не давать интервью и не рассказывать лишнего о своих отношениях.
В 2010 году на Каннском фестивале Хавьер со сцены сказал Пенелопе: "Я так многим тебе обязан. Я очень тебя люблю". А в Испании они практически популярнее королевской четы и до сих пор вместе (ну хоть кто-то!)
В 2010 году на Каннском фестивале Хавьер со сцены сказал Пенелопе: "Я так многим тебе обязан. Я очень тебя люблю". А в Испании они практически популярнее королевской четы и до сих пор вместе (ну хоть кто-то!)
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