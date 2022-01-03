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Актеры в этих фильмах влюбились друг в друга по-настоящему

Актеры в этих фильмах влюбились друг в друга по-настоящему (9 фото)

Автор:
03 января 2022 18:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   звезды   знаменитости   интересное   отношения   слава   съемки   
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Частенько бывает, что актерам приходится притираться друг к другу на съемочной площадке. Иногда даже доходит до взаимной неприязни, осложняющей съемочный процесс.
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Метки: актеры   актрисы   звезды   знаменитости   интересное   отношения   слава   съемки   
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Ян Баян 53 минуты назад
Из всех названных пар, только две ещё рабочие.
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