Актеры в этих фильмах влюбились друг в друга по-настоящему

История, конечно, вышла крайне печальная. Джонни жил с Ванессой Паради уже достаточно много лет, у них рождались дети, карьера Деппа шла в гору. До тех пор пока он не познакомился на съемочной площадке с Эмбер Хёрд.

Фильм получился средним, а пара Эмбер-Джонни еще более средней и долго не протянула. Зато их развод оказался громким и бурным, после которого Деппа подвергла остракизму половина Голливуда, а Эмбер, извините, "наложила" собственному экс-супругу в кровать.

В этой истории жалко и Деппа, которого оговорила чокнутая Хёрд, и Ванессу, с которой актер прожил 14 лет, так и не сделав ей предложения руки и сердца. Но Ванесса сейчас счастлива в браке с французским режиссером, который времени зря не терял. И правильно сделал.