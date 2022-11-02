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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6882 поста • 752 подписчика подписаться
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Зарубежные секс-символы 50-х - 60-х годов

Зарубежные секс-символы 50-х - 60-х годов

Автор:
02 ноября 2022 19:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   актёры   знаменитости   интересное   люди   слава   
1732
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20 век, особенно его середина, был урожайным на музыкантов, моделей, актёров и актрис. Они стали буквально эталонами для своего времени.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актрисы   актёры   знаменитости   интересное   люди   слава   
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6  комментариев
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4k
Frank Borman 3 часа назад
Назвать дегенерата и выродка Мика Джаггера секс-символом, это надо выпить много водки.
А вот Роберт Редфорд в свои молодые годы был красавчиком.
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3k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, автор смешал то, что не смешивается.
Джаггер и Элвис?
Бэтти и Бриджет?
Масторояни и Монро?
Брандо и Уэлч?
Масло и вода?

Все классно и всё нужно, но это разные категории, нельзя сравнивать...
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53k
Die Safari 2 часа назад
Мэрилин Монро в платье из картофельных мешков
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543
Миха 2 часа назад
Ракель Уэлч
---
ух, как же хороша!
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16k
Александр Сучков 3 часа назад
Ну как сказать? всех бы трахнул! Крое парней, сами их имейте по транзиту!
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