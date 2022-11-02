Зарубежные секс-символы 50-х - 60-х годов

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20 век, особенно его середина, был урожайным на музыкантов, моделей, актёров и актрис. Они стали буквально эталонами для своего времени.
На них вели осаду папарацци, поклонники охотились за ними по всему миру, чтобы заполучить автограф, им писали восхищённые письма.
Пол Ньюман
Ньюман родился в 1925 году в штате Огайо. Во время Второй мировой войны он служил в ВМС США, воевал на Тихоокеанском флоте. Фильм "Серебряная чаша" принёс ему невероятную популярность.
У Пола Ньюмана была потрясающе сексапильная внешность, особенно для 50-х и 60-х годов. Его улыбка для фото была редкостью, но это не мешало ему стать одним из самых привлекательных мужчин-актёров.
Он снялся во множестве блокбастеров, а позже стал известным автогонщиком и предпринимателем. Скончался Ньюман в 2008 году, когда ему было 83 года.
У Пола Ньюмана была потрясающе сексапильная внешность, особенно для 50-х и 60-х годов. Его улыбка для фото была редкостью, но это не мешало ему стать одним из самых привлекательных мужчин-актёров.
Он снялся во множестве блокбастеров, а позже стал известным автогонщиком и предпринимателем. Скончался Ньюман в 2008 году, когда ему было 83 года.
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Джеймс Дин
В начале 1950-х Дин появился в главных ролях во многих телефильмах, но они были проходными. А вот роль Кэла Трэска в 1953 году в фильме по роману Стейнбека "К востоку от рая" стала для него первым заметным шагом в актёрской карьере.
В 1955-м году Дин сыграл главную роль в фильме "Мятежник без причины". Образ встревоженного подростка был близок актёру: Джеймс любил гонки, бои быков, гоночные автомобили. Последняя его роль - фермер Джет Ринк в фильме Giant.
Джеймс Дин умер 30 сентября 1955 года в автокатастрофе. Ему было всего лишь 24 года.
В 1955-м году Дин сыграл главную роль в фильме "Мятежник без причины". Образ встревоженного подростка был близок актёру: Джеймс любил гонки, бои быков, гоночные автомобили. Последняя его роль - фермер Джет Ринк в фильме Giant.
Джеймс Дин умер 30 сентября 1955 года в автокатастрофе. Ему было всего лишь 24 года.
Ракель Уэлч
Ракель родилась в Чикаго. С юности она работала на разных работах, была синоптиком, пыталась попасть в модельную индустрию. В середине 60-х Уэлч подписала контракт с 20th Century Fox.
Всемирно известной она стала после главной роли в фильме "Фантастическое путешествие" (1966). А за всю свою карьеру Ракель снялась больше чем в ста лентах и телепрограммах.
Её "фишкой" были длинные каштановые волосы, огромные карие глаза и безупречная фигура.
Всемирно известной она стала после главной роли в фильме "Фантастическое путешествие" (1966). А за всю свою карьеру Ракель снялась больше чем в ста лентах и телепрограммах.
Её "фишкой" были длинные каштановые волосы, огромные карие глаза и безупречная фигура.
Мик Джаггер
Джаггер родился в городе Дартфорд в 1943 году и любил петь с самых юных лет. В 1961 году Мик и Кит Ричардс переехали на квартиру вместе с гитаристом Брайаном Джонсоном. Эксперименты с музыкой привели к появлению группы The Rolling Stones. Премьера их выступления состоялась 12 июля 1962 года.
Свободный дух рок-нн-ролла и весёлый образ жизни сделали из музыканта с довольно специфической внешностью настоящего секс-символа. Девушки обожали каждого в группе, но больше всего им нравился Брайан и Мик. Список любовных побед Джаггера в 60-х и 70-х был очень даже длинным.
Свободный дух рок-нн-ролла и весёлый образ жизни сделали из музыканта с довольно специфической внешностью настоящего секс-символа. Девушки обожали каждого в группе, но больше всего им нравился Брайан и Мик. Список любовных побед Джаггера в 60-х и 70-х был очень даже длинным.
Мэрилин Монро
Нет в мире человека, который не знал бы её.
В начале 1940-х Мэрилин стала успешной моделью, снимаясь для многих журналов. Агенты заметили её и предложили контракт с 20th Century Fox, который она подписала в 1950-м.
В 1952 году Монро стала известна на всю страну - её обнажённые фото были напечатаны в календаре, за что потом актрисе приходилось не раз оправдываться.
Монро стала известна не только благодаря своему таланту и общему образу светловолосой и сексапильной блондинки. Всемирно известной она стала в декабре 1953-го года, когда снялась для Playboy, что сделало Монро секс-символом. Не устояли даже братья Кеннеди.
5 августа 1962 года Мэрилин умерла при подозрительных обстоятельствах. Официальной причиной назвали передозировку лекарствами.
В начале 1940-х Мэрилин стала успешной моделью, снимаясь для многих журналов. Агенты заметили её и предложили контракт с 20th Century Fox, который она подписала в 1950-м.
В 1952 году Монро стала известна на всю страну - её обнажённые фото были напечатаны в календаре, за что потом актрисе приходилось не раз оправдываться.
Монро стала известна не только благодаря своему таланту и общему образу светловолосой и сексапильной блондинки. Всемирно известной она стала в декабре 1953-го года, когда снялась для Playboy, что сделало Монро секс-символом. Не устояли даже братья Кеннеди.
5 августа 1962 года Мэрилин умерла при подозрительных обстоятельствах. Официальной причиной назвали передозировку лекарствами.
Марлон Брандо
Этот мужчина не нуждается в представлении.
Американский актёр, режиссёр, политический активист. Входит в списки "100 самых влиятельных людей 20-го века" и "100 величайших звёзд кино за 100 лет". На его счету - 2 премии "Оскар" (всего 8 номинаций), 2 премии "Золотой глобус", 3 премии BAFTA, 1 премия "Эмми".
Его самые известные картины: "Крёстный отец", "Супермен", "Дон Жуан де Марко", "Дикарь", "Трамвай "Желание". У великого актёра было четыре жены, восемь детей и три приёмных ребёнка.
Американский актёр, режиссёр, политический активист. Входит в списки "100 самых влиятельных людей 20-го века" и "100 величайших звёзд кино за 100 лет". На его счету - 2 премии "Оскар" (всего 8 номинаций), 2 премии "Золотой глобус", 3 премии BAFTA, 1 премия "Эмми".
Его самые известные картины: "Крёстный отец", "Супермен", "Дон Жуан де Марко", "Дикарь", "Трамвай "Желание". У великого актёра было четыре жены, восемь детей и три приёмных ребёнка.
Урсула Андресс
Актриса родом из Швейцарии начала карьеру моделью в Риме. А всемирную славу ей принес фильм "Доктор Ноу" (1962)
В одном из эпизодов Урсула выходит из моря в белом бикини и этот эпизод по праву считают одним из самых сексуальных в истории кино. Именно эти кадры сделали Урсулу объектом любви миллионов людей. Андресс стала такой же известной как Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и Марчелло Мастроянни.
Ей делали предложение руки и сердца такие записные сердцееды как Шон Коннери, Джеймс Дин и Марлон Брандо.
В одном из эпизодов Урсула выходит из моря в белом бикини и этот эпизод по праву считают одним из самых сексуальных в истории кино. Именно эти кадры сделали Урсулу объектом любви миллионов людей. Андресс стала такой же известной как Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и Марчелло Мастроянни.
Ей делали предложение руки и сердца такие записные сердцееды как Шон Коннери, Джеймс Дин и Марлон Брандо.
Элвис Пресли
Элвис родился в Тупело, Миссиссипи, в 1935 году.
Знаковая фигура в массовой культуре 20 века. Именно он помог изменить отношение популярной музыки. Ещё со школы Элвис просто с ума сходил от музыки, среди одноклассников был одиночкой.
Однако, уже в старших классах стал выделяться, отрастил бакенбарды и бриолином укладывал волосы, одеваясь вызывающе.
В 1956-м году Пресли начал записываться для RCA в Нэшвилле, затем стал появляться на телевидении и в национальных чартах. Пресли стал настоящим королём рок-нн-ролла. Он играл сумасшедшее количество концертов, тратил деньги на создание фильмов и писал к ним саундтреки. В 1973 году именно Пресли организовал первый концерт, переданный через глобальный спутник, который посмотрели примерно полтора миллиарда человек.
Скончался Элвис внезапно, когда ему было всего 42 года.
Знаковая фигура в массовой культуре 20 века. Именно он помог изменить отношение популярной музыки. Ещё со школы Элвис просто с ума сходил от музыки, среди одноклассников был одиночкой.
Однако, уже в старших классах стал выделяться, отрастил бакенбарды и бриолином укладывал волосы, одеваясь вызывающе.
В 1956-м году Пресли начал записываться для RCA в Нэшвилле, затем стал появляться на телевидении и в национальных чартах. Пресли стал настоящим королём рок-нн-ролла. Он играл сумасшедшее количество концертов, тратил деньги на создание фильмов и писал к ним саундтреки. В 1973 году именно Пресли организовал первый концерт, переданный через глобальный спутник, который посмотрели примерно полтора миллиарда человек.
Скончался Элвис внезапно, когда ему было всего 42 года.
Бетти Пейдж
Бетти родом из Нэшвилла (штат Теннесси). Она появилась на свет в 1923 году и с юных лет работала моделью. Но её не замечали до 1952 года, пока девушка не начала сниматься для почтовых фотографий. Затем Бетти стала позировать обнажённой для плакатов. И вот тут-то на неё и обратил внимание Хью Хефнер. Уже в январе 1955 года Пейдж появилась на развороте Playboy.
Бетти назвали королевой pin-up и также была известна своим странным и непредсказуемым поведением.
В конце 50-х у неё случился нервный срыв и Бетти напала на домохозяйку. После этого девушка была помещена в психиатрическую лечебницу, где ей поставили диагноз "острая шизофрения".
Бетти Пейдж вышла из клиники лишь в 1992-м, а скончалась в 2008-м, когда ей было 85 лет.
Бетти назвали королевой pin-up и также была известна своим странным и непредсказуемым поведением.
В конце 50-х у неё случился нервный срыв и Бетти напала на домохозяйку. После этого девушка была помещена в психиатрическую лечебницу, где ей поставили диагноз "острая шизофрения".
Бетти Пейдж вышла из клиники лишь в 1992-м, а скончалась в 2008-м, когда ей было 85 лет.
Марчелло Мастроянни
Итальянский актёр, которого трижды номинировали на "Оскар". Особенно его ценили Федерико Феллини и Витторио де Сика.
Режиссёры любили его сдержанную манеру игры. Самыми известными его фильмами стали "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Злоумышленники неизвестны", "Ночь".
Режиссёры любили его сдержанную манеру игры. Самыми известными его фильмами стали "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Злоумышленники неизвестны", "Ночь".
Брижит Бардо
В 1956 году весь мир увидел Брижит, когда она сыграла в фильме "И Бог создал женщину".
Бардо оказала серьёзное влияние на мир моды, сделав популярным бикини и вырез, который широко открывает шею, оставляя обнажёнными оба плеча.
В 1960-х Брижит вела довольно-таки свободный образ жизни, у неё было много браков. А в поздние годы стала активистом по защите прав животных.
Бардо оказала серьёзное влияние на мир моды, сделав популярным бикини и вырез, который широко открывает шею, оставляя обнажёнными оба плеча.
В 1960-х Брижит вела довольно-таки свободный образ жизни, у неё было много браков. А в поздние годы стала активистом по защите прав животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот Роберт Редфорд в свои молодые годы был красавчиком.
Джаггер и Элвис?
Бэтти и Бриджет?
Масторояни и Монро?
Брандо и Уэлч?
Масло и вода?
Все классно и всё нужно, но это разные категории, нельзя сравнивать...
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ух, как же хороша!