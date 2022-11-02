Зарубежные секс-символы 50-х - 60-х годов

Бетти родом из Нэшвилла (штат Теннесси). Она появилась на свет в 1923 году и с юных лет работала моделью. Но её не замечали до 1952 года, пока девушка не начала сниматься для почтовых фотографий. Затем Бетти стала позировать обнажённой для плакатов. И вот тут-то на неё и обратил внимание Хью Хефнер. Уже в январе 1955 года Пейдж появилась на развороте Playboy.

Бетти назвали королевой pin-up и также была известна своим странным и непредсказуемым поведением.

В конце 50-х у неё случился нервный срыв и Бетти напала на домохозяйку. После этого девушка была помещена в психиатрическую лечебницу, где ей поставили диагноз "острая шизофрения".

Бетти Пейдж вышла из клиники лишь в 1992-м, а скончалась в 2008-м, когда ей было 85 лет.