Юные новокузнецкие хоккеисты устроили массовую драку на льду

Молодые новокузнецкие хоккеисты устроили для отцов настоящий праздник, а матерям - нервный срыв, в очередной раз доказав, что юношеский хоккей может быть зрелищней и суровей взрослого.





Во время тренировочного матча обе команды в полном составе накинулись друг на друга с кулаками. Причины конфликта до сих пор неизвестны, но, видимо, случилось что-то серьёзное, поскольку судьи не смогли в одиночку справиться с замесом и им на помощь выбежали обеспокоенные мамочки. К счастью обошлось без серьёзных травм. А отцам для полного счастья не хватало пива...