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Юные новокузнецкие хоккеисты устроили массовую драку на льду

Юные новокузнецкие хоккеисты устроили массовую драку на льду (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 января 2022 13:30
Сообщество : Спорт
Метки: видео   новокузнецк   потасовка   хоккей   юношеские команды   
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И пока отцы кричали "мочи их, бл**ь", шокированные матери пытались разнять дерущихся деток.

Молодые новокузнецкие хоккеисты устроили для отцов настоящий праздник, а матерям - нервный срыв, в очередной раз доказав, что юношеский хоккей может быть зрелищней и суровей взрослого.


Во время тренировочного матча обе команды в полном составе накинулись друг на друга с кулаками. Причины конфликта до сих пор неизвестны, но, видимо, случилось что-то серьёзное, поскольку судьи не смогли в одиночку справиться с замесом и им на помощь выбежали обеспокоенные мамочки. К счастью обошлось без серьёзных травм. А отцам для полного счастья не хватало пива...

И пока надежды российского хоккея проходят суровую школу сурового спорта в Новокузнецке и других городах, на легендарной арене MSG американские болельщики скандируют имя российского голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестёркина по прозвищу ShesterKING, который в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг" отразил все 38 бросков в свои ворота, и стал второй звездой дня в НХЛ.

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Метки: видео   новокузнецк   потасовка   хоккей   юношеские команды   
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11  комментариев
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705
Питер Крузо 2 часа назад
Отцам радость - мужиков растят, а не тряпок. Ну а мамы, на то и мамы.
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819
Anry1980 8 минут назад
Где замес то? Потолкались и разъехались. Обычный момент детского хоккея. Автор хайпа захотел громким заголовком.
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109
Akabushkin Petr 9 минут назад
Такой хоккей нам не нужен.
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3k
Директор свежего воздуха 10 минут назад
Гномы хотят чтобы было все понастоящему, все норм, во взрослом хоккее без этой опции разжуют.
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
В Советском спорте были другие установки. Выдержка.Культура.Спортивное поведение.
Сейчас все по другому. Твой соперник твой враг.Дай ему кизды.
Готовое мясо для НХЛ. Перевоспитание прошло успешно.
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47k
Albert GER 48 минут назад
Та норм. Пусть пацаны пар выпустят.
Не вижу проблем. Принадлежит к хоккею.
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190
fduch_a 2 часа назад
Такие замесы в детском хоккее каждую неделю случаются. Это метод воспитания юного спортсмена (не буду давать оценку хорошо или плохо). Хоккей - суровый спорт. Причем замесы именно на товарняках и случаются. На соревнованиях могут снять с турнира и дисклассификацию словить.
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854
Mixan 2 часа назад
поскольку судьи не смогли в одиночку справиться с замесом и им на помощь выбежали обеспокоенные мамочки. К счастью обошлось без серьёзных травм. А отцам для полного счастья не хватало пива...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это точно ,надеюсь отцы между собой драку не устроили еще
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17
dot 2 часа назад
причины известны, тупо показуха!
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