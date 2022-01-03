Юные новокузнецкие хоккеисты устроили массовую драку на льду

И пока отцы кричали "мочи их, бл**ь", шокированные матери пытались разнять дерущихся деток.
Молодые новокузнецкие хоккеисты устроили для отцов настоящий праздник, а матерям - нервный срыв, в очередной раз доказав, что юношеский хоккей может быть зрелищней и суровей взрослого.
Во время тренировочного матча обе команды в полном составе накинулись друг на друга с кулаками. Причины конфликта до сих пор неизвестны, но, видимо, случилось что-то серьёзное, поскольку судьи не смогли в одиночку справиться с замесом и им на помощь выбежали обеспокоенные мамочки. К счастью обошлось без серьёзных травм. А отцам для полного счастья не хватало пива...
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И пока надежды российского хоккея проходят суровую школу сурового спорта в Новокузнецке и других городах, на легендарной арене MSG американские болельщики скандируют имя российского голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестёркина по прозвищу ShesterKING, который в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг" отразил все 38 бросков в свои ворота, и стал второй звездой дня в НХЛ.
Матч закончился со счётом 4:0 в пользу "Рейнджерс"
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Такой заголовок,как будто там дети клюшками,как на мечах махались и тренера зарубили,нафуй как пса бешеного,поганого !
И сердце ему клюшками выковырили и им играли !
Сейчас все по другому. Твой соперник твой враг.Дай ему кизды.
Готовое мясо для НХЛ. Перевоспитание прошло успешно.
Не вижу проблем. Принадлежит к хоккею.
или это спровоцировано взролыми?
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Это точно ,надеюсь отцы между собой драку не устроили еще