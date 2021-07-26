Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором

После сокрушительного удара по голове, мужчина пустился наутек. Тот случай, когда размер имеет значение.
В Новокузнецке нетрезвый грабитель невольно стал жертвой БДСМ-вечеринки. Заглянув на огонек в секс-шоп, где допоздна засиделась сотрудница, которая проводила инвентаризацию товаров, он решил разжиться легкими деньгами. Но вместо денег лишь отхватил по голове увесистым дилдо и позорно бежал.
Мужчина подошел к кассе с ножом в руках, но уставшая на работе девушка вместо того, чтобы испугаться, схватила лежащий под рукой фаллоимитатор и огрела преступника по голове. Такого поворота событий он не ожидал. Едва не потеряв равновесия, неудавшийся грабитель побежал к выходу, сбив на своем пути торговый островок.
Некоторые пользователи Сети считают, что видео постановочное. И сделано оно якобы для рекламы магазина. Однако название заведения нигде не фигурирует. А с другой стороны, где как не в России могла случится криминальная комедия в стиле Гая Ричи?
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Да, и еще возникает вопрос, откуда у нее такой удобный для драки, но редко встречающийся в продаже самотык под рукой, да еще и сразу удобненько так распакованный?
ИМХО - постанова галимая.
Он аж Ох.ел.