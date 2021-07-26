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Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором

Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 17:53
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   дилдо   избиение   курьез   новокузнецк   нож   
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После сокрушительного удара по голове, мужчина пустился наутек. Тот случай, когда размер имеет значение.

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Метки: видео   грабитель   дилдо   избиение   курьез   новокузнецк   нож   
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8k
Vacony 2 часа назад
голосую за постанову...
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13k
Александр 8 минут назад
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13k
Михаил Гривин Полчаса назад
Мне одному стало интересно, как девушка смогла "устать на работе"? Лет 10-11 назад на одной из работ офис был напротив сексшопа - так там тётка процентов 80 времени тупо сидела и что-то там читала (тогда ещё в телефонах, как сейчас, не залипали). А сейчас с развитием интернет-торговли у них посетителей вообще почти нет, у нас в городе почти все оффлайновые секс-шопы позакрывались.

Да, и еще возникает вопрос, откуда у нее такой удобный для драки, но редко встречающийся в продаже самотык под рукой, да еще и сразу удобненько так распакованный?

ИМХО - постанова галимая.
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1k
AGold 43 минуты назад
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17k
KOSTELLO 53 минуты назад
О.Т.Х.У.Я.Ч.И.Л.А


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5k
Енот Потаскун 54 минуты назад
Звучит как заголовок роликов на порнхабе.
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1k
rider2 Час назад
Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитаторомПосмотреть
Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором
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13k
Роберт Шекли Час назад
Отх*ярила грабителя
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14k
vikklu Час назад
Просто от.х.у.я.рила недоумка.
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55k
Андрей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А могла бы и засунуть по самые гланды,грабителю еще повезло
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172
Бритва Час назад
Мужику "вором в законе" похоже уже не стать :)
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357
Михайлович Михаил Час назад
Хер тебе, а не выручку...!
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62k
Доктор Джонс Час назад
Фраза "Куем по лбу" заиграла новыми красками...
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8k
krivsan Час назад
шикарно,bdsem,ролевые игры
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11k
Taximaxi Час назад
Олень с коровой на льду. Пол лубрикатором мыли?
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41k
Андрей Бертон 2 часа назад
"Куями закидали", появился новый смысл.
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