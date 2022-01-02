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Совсем недавно на экраны вышла музыкальная комедия Андрея Тутышкина. В 1967 году лента попала в список самых просматриваемых картин СССР. Внимательно ли вы смотрели этот фильм?
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