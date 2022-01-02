FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5923 поста • 1141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Опять власть меняется": тест по фильму "Свадьба в Малиновке"

"Опять власть меняется": тест по фильму "Свадьба в Малиновке"

Автор:
02 января 2022 18:32
Сообщество : Кино
Метки: Свадьба в Малиновке   Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам шестидесятых   
1205
1
Совсем недавно на экраны вышла музыкальная комедия Андрея Тутышкина. В 1967 году лента попала в список самых просматриваемых картин СССР. Внимательно ли вы смотрели этот фильм?
Как звали атамана, который решил установить "самостийную державу" в Малиновке?
1/8Как звали атамана, который решил установить "самостийную державу" в Малиновке?
Что происходит на этом кадре?
2/8Что происходит на этом кадре?
Кого сыграл Михаил Пуговкин в фильме "Свадьба в Малиновке"?
3/8Кого сыграл Михаил Пуговкин в фильме "Свадьба в Малиновке"?
Любимая фраза адъютанта пана-атамана...
4/8Любимая фраза адъютанта пана-атамана...
Как зовут эту деревенскую красавицу?
5/8Как зовут эту деревенскую красавицу?
Какого персонажа сыграл Алексей Смирнов?
6/8Какого персонажа сыграл Алексей Смирнов?
Кто этот серьёзный мужчина?
7/8Кто этот серьёзный мужчина?
Актриса, которая исполнила роль бандитки по прозвищу Рыжая, также снималась:
8/8Актриса, которая исполнила роль бандитки по прозвищу Рыжая, также снималась:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Свадьба в Малиновке   Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам шестидесятых   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
728
Дедуля Час назад
Легче не бывает.8 из 8.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Василий Сургайло 12 минут назад
Очень давно не смотрел... Последний вопрос конечно поставил в ступор)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
zloykoyot 54 минуты назад
8/8. Да хер его знает сколько раз я смотрел этот фильм за 40+ лет. В первый раз увидел когда точно ещё в школе не учился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшный сон школьника Страшный сон школьника Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для... В Китае на российских товарах нашли коронавирус В Китае на российских товарах нашли коронавирус Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35362



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России
6
19
Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России
Набирающие популярность в сообществах
Угадай фильм по гифке
0
11
Угадай фильм по гифке
Этот день 1 января в истории планеты
0
4
Этот день 1 января в истории планеты
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный тренд
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#забавно#картинки#кино#добрые видео#Жизнь#страна#настроение#Ynews
#фото#животные#люди#смешные#новости#новый год#Россия#комментарии#позитив#актеры
#интересно#подборка#СССР#история#прикольные#прикол#в мире#милота#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться