FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 767 постов • 132 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус

Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус (3 фото)

Автор:
01 декабря 2021 18:28
Сообщество : Пандемия
Метки: выдох   инновации   ковид   коронавирус   нейросеть   прибор   тест   ученые   
214
3
Теперь ковид можно будет диагностировать без неприятных процедур. Создан газоанализатор, выявляющий вирус по выдоху.
Издание СО РАН "Наука в Сибири" рассказало о новой совместной разработке сотрудников Института автоматики и электрометрии СО РАН и Новосибирской инновационной компании. Им удалось создать компактный газоанализатор, который легко выявляет наличие коронавируса без болезненных и неприятных процедур. Надо лишь подышать в трубочку, и умный прибор сделает тест.

Газоанализаторы Healthmonitor — приборы многофункциональные. Они диагностируют недуги дыхательной системы и часть заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также диабет и COVID-19. В последнем случае ученые определяют достоверность анализа в 90-95%. Более точные цифры зависят от конкретного штамма.
×
×
Помимо удобства и безболезненности процедуры, преимуществом прибора является и скорость выдачи результата. Он производит практически моментальный экспресс-тест.

Алгоритм функционала инновационного газоанализатора базируется на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии. Ученые для осуществления этой задачи разработали специальную нейронную сеть. Она потребовалась в связи со сложностью тестирования ковида по биомаркерам. Эксперты признают: коварная болезнь еще мало изучена.
Сам аппарат уже начали тестировать в ряде торговых центров и аэропортов. Далее последует обкатка приборов в клиниках столицы и сертификация. Точность работы газоанализаторов обязательно проверят и на традиционном тесте. Сравнивая эти показатели, ученые получат достоверные данные о надежности новой методики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: выдох   инновации   ковид   коронавирус   нейросеть   прибор   тест   ученые   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Тихонечко шагаем в будущее. Потомки нас будут рассматривать на картинках так же, как мы рассматриваем инструменты Авиценны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 9 минут назад
Да уже каких только методов не на изобретали. И дыхнуть / и собачки по запаху - и ИИ по кашлю в трубку смартфона.
--
Изобретите метод,который
1) Будет 100%
2) Для частного использования
3) Иметь юридическую силу.
Ну типа я встал по утру - тестанул себя САМ - и пошёл куда хочу . И чтоб никто не лез со своими хренотестами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
Mixan 11 минут назад
Думаю патент не дадут на это изобретение ..Гораздо выгодней ,чтобы сидели в очередях и потом еще ждали пару или больше дней результата..
Там крутить можно статистикой ..
Конечно ,этой мой черный сарказм ...Надеюсь ,что этот прибор внедрят и быстро .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
zenon 13 минут назад
Прямо, как в фильме Чаплина, который должен был выдохнуть пилюлю лошади, но она дыхнула раньше. А геморрой он тестирует? Чем и кем дышать? Может ли жена дыхнуть вместо мужа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме" Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме" Футболка позаботится о вашем здоровье Футболка позаботится о вашем здоровье Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса Ученые создали кольчугу космическим рыцарям будущего Ученые создали кольчугу космическим рыцарям будущего 13 горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке 13 горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8228



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
1
258
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
Деревня
7
131
Деревня
Набирающие популярность в сообществах
«Москва, метро Люблино, работаем»: «запряженный» кавказец стал героем мема, которого пародируют даже в Ла Лиге
0
4
«Москва, метро Люблино, работаем»: «запряженный» кавказец стал героем мема, которого...
Автовсячина
0
1
Автовсячина
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший тамада
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#автомобили#Ynews#дтп#подборка#позитив#город
#Юмор#история#прикол#картинки#кино#в мире#новости#кот#спорт#падение
#Россия#ватермарк#люди#интересное#автомир#СССР#фотомир#аварии#Москва#эстетика

На что жалуетесь?

Вернуться