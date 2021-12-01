Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус

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Теперь ковид можно будет диагностировать без неприятных процедур. Создан газоанализатор, выявляющий вирус по выдоху.
Издание СО РАН "Наука в Сибири" рассказало о новой совместной разработке сотрудников Института автоматики и электрометрии СО РАН и Новосибирской инновационной компании. Им удалось создать компактный газоанализатор, который легко выявляет наличие коронавируса без болезненных и неприятных процедур. Надо лишь подышать в трубочку, и умный прибор сделает тест.
Газоанализаторы Healthmonitor — приборы многофункциональные. Они диагностируют недуги дыхательной системы и часть заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также диабет и COVID-19. В последнем случае ученые определяют достоверность анализа в 90-95%. Более точные цифры зависят от конкретного штамма.
Газоанализаторы Healthmonitor — приборы многофункциональные. Они диагностируют недуги дыхательной системы и часть заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также диабет и COVID-19. В последнем случае ученые определяют достоверность анализа в 90-95%. Более точные цифры зависят от конкретного штамма.
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Помимо удобства и безболезненности процедуры, преимуществом прибора является и скорость выдачи результата. Он производит практически моментальный экспресс-тест.
Алгоритм функционала инновационного газоанализатора базируется на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии. Ученые для осуществления этой задачи разработали специальную нейронную сеть. Она потребовалась в связи со сложностью тестирования ковида по биомаркерам. Эксперты признают: коварная болезнь еще мало изучена.
Алгоритм функционала инновационного газоанализатора базируется на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии. Ученые для осуществления этой задачи разработали специальную нейронную сеть. Она потребовалась в связи со сложностью тестирования ковида по биомаркерам. Эксперты признают: коварная болезнь еще мало изучена.
Сам аппарат уже начали тестировать в ряде торговых центров и аэропортов. Далее последует обкатка приборов в клиниках столицы и сертификация. Точность работы газоанализаторов обязательно проверят и на традиционном тесте. Сравнивая эти показатели, ученые получат достоверные данные о надежности новой методики.
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Изобретите метод,который
1) Будет 100%
2) Для частного использования
3) Иметь юридическую силу.
Ну типа я встал по утру - тестанул себя САМ - и пошёл куда хочу . И чтоб никто не лез со своими хренотестами
Там крутить можно статистикой ..
Конечно ,этой мой черный сарказм ...Надеюсь ,что этот прибор внедрят и быстро .