Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус

Издание СО РАН "Наука в Сибири" рассказало о новой совместной разработке сотрудников Института автоматики и электрометрии СО РАН и Новосибирской инновационной компании. Им удалось создать компактный газоанализатор, который легко выявляет наличие коронавируса без болезненных и неприятных процедур. Надо лишь подышать в трубочку, и умный прибор сделает тест.



Газоанализаторы Healthmonitor — приборы многофункциональные. Они диагностируют недуги дыхательной системы и часть заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также диабет и COVID-19. В последнем случае ученые определяют достоверность анализа в 90-95%. Более точные цифры зависят от конкретного штамма.