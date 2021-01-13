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Новосибирец пытался помочь даме завести авто и случайно спалил его дотла

Новосибирец пытался помочь даме завести авто и случайно спалил его дотла (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   видео   морозы   отогрев машины   пожар   сжег авто   
673
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Сильные морозы в Сибири вынуждают автовладельцев прибегать к помощи тех, кто предлагает отогрев машины. В ход идут разные способы, которые не всегда оказываются надежными.

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Метки: Новосибирск   видео   морозы   отогрев машины   пожар   сжег авто   
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18  комментариев
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510
Alexander Полчаса назад
Я уже три машины прикуривал, всё-равно они не заводились, коробки колом с двигуном, да, затраты у Субариков существенные, но я не рискую, каждый день на работу нужно, до 35-ти ставлю автообогрев через четыре часа, выше - на два, за неделю литров двадцать сжигает, зато куда нужно, сел и поехал, скажу сразу- небогат, зарплата 16и пенсия 16000, но зато мой член семьи также отвечает рабочей устойчивостью и душевной самоотдачей в трудные минуты.
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18k
Matrosskin 7 минут назад
Ну она хотела прогреть машину - её прогрели, разве нет ?
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26k
Acu900 9 минут назад
Новосибирец пытался помочь даме завести авто и случайно спалил его дотла
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44
Дмитрий Карнаухов 14 минут назад
Тот случай когда перестарался
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12k
Роберт Шекли 18 минут назад
Это ж какие морозы бушуют в Сибири, если даже после такого пламени машина не завелась
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4k
Roman Роберт Шекли 10 минут назад
Достаточно просто залить свечи.
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763
Nane First NameLast 18 минут назад
Хороший "специалист". И методы у него интересные.
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3k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Мужик спец по обогреву
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
Не делай добро (особенно, если не умеешь) - зла не будет
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34k
dima423 Fat Lynx 21 минуту назад
ну вообще то тут налицо некачественное исполнение услуг, с нарушением техники безопасности, а не "добро"))
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26k
Fat Lynx dima423 19 минут назад
это была попытка пошутить...
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11k
Serg2001 Fat Lynx 18 минут назад
Он не добро делал, а оказывал оплачиваемую услугу... Есть разница.
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