Новосибирец пытался помочь даме завести авто и случайно спалил его дотла

Причина оказалась банальной: владелица авто не смогла завести свою "ласточку" и заказала услугу по отогреву. Прибывший на место специалист попытался применить тепловую пушку, электроодеяло, но когда все эти способы не помогли, в дело пошла газовая горелка. Конечно, этот метод в подобных целях не только не приветствуется, но и вовсе запрещен, однако владелица авто была согласна, т.к. очень хотела завести машину. Результат оказался для нее неожиданным.