Новосибирец пытался помочь даме завести авто и случайно спалил его дотла

Сильные морозы в Сибири вынуждают автовладельцев прибегать к помощи тех, кто предлагает отогрев машины. В ход идут разные способы, которые не всегда оказываются надежными.
Неудачей закончилась попытка отогреть авто в Новосибирске. В одном из дворов Академгородка на улице Российской загорелась машина. Пламя охватило моторный отсек и повредило салон.
Причина оказалась банальной: владелица авто не смогла завести свою "ласточку" и заказала услугу по отогреву. Прибывший на место специалист попытался применить тепловую пушку, электроодеяло, но когда все эти способы не помогли, в дело пошла газовая горелка. Конечно, этот метод в подобных целях не только не приветствуется, но и вовсе запрещен, однако владелица авто была согласна, т.к. очень хотела завести машину. Результат оказался для нее неожиданным.
Очевидцы пожара сообщили, что пламя успело повредить лако-красочное покрытие и другого, рядом стоящего авто.
Кстати, как пишут местные СМИ, услуга по отогреву авто в Новосибирске довольно популярна. Ее предоставляют как мелкие частники, так и крупные автофирмы. Минимальная стоимость этой услуги - 1000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на прогрев подкапотным пространством тепловой пушкой или автоодеялом и "прикуривание" аккумулятора от авто специалиста. Но, как видим, у умельцев в ходу и другие, более серьезные методы, использование которых не гарантирует положительный результат.
Источник:
Ссылки по теме:
- Житель Новосибирской области украл из магазина 125 "Киндер-сюрпризов"
- Якутские дети, играющие на улице при -48, удивили британцев
- С такой зимой и лета не надо!
- Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит
- Якутянин показал, как забить гвоздь обычным бананом или яблоком
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...