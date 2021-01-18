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"Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой"

"Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой" (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   бизнесмен   видео   несовершеннолетние   подстава   полиция   сургут   
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В качестве приманки стражи порядка отправляли подростка покупать алкоголь. При попытке поговорить с сотрудниками полиции, которые сидели в машине у магазина, бизнесмена слушать не стали. Не в свое дело суешься.

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Метки: алкоголь   бизнесмен   видео   несовершеннолетние   подстава   полиция   сургут   
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18  комментариев
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6k
Константин Касьянов 9 минут назад
Наказывать надо этих горе коммерсантов , которые продают спиртное малолеткам. То бишь, правильно делают!
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−24
PUIXUI 19 секунд назад
мусорня ...
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150
sedoisever 5 минут назад
Странный мужик и непонятные возмущения народа. Это давно известная практика, о которой и в новостях бывает. "Я на тебя в суд подам!" За что подаст?
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886
Василий Кортнев 18 минут назад
если это плановая контрольная закупка, то всё ок (но судя по реакции, нет).

а раз это постанова, с целью вымогательства денег от собственников бизнеса, значит надо провести служебное расследование, опросить владельцев магазинов, составить дело и посадить этих ментов, чтобы другим неповадно было.
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25k
Aqueronte 19 минут назад
Налицо умысел не купить алкоголь а вымогать деньги за нарушение закона. Это само себе- действие, подпадающее под УК. Бороться с нарушением закона беззаконием это бред. Что мешает тогда также в отношении подростка нарушить ещё один закон и дать ему пенделя?
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2k
Voland Aqueronte 15 минут назад
Ваши домыслы? Есть же более простые способы чтоб бабла получить от владельца магазинчика и при этом не использовать подростка.
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25k
Aqueronte Voland 12 минут назад
Нет, 10 лет работы в магазине. Я таких дырявых много раз видел. Это преступники
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2k
Voland Aqueronte 6 минут назад
Пф... и что? Ну да, если продажа алкашки несовершеннолетним запрещена, то и будут проверять точку на это (и это - правильно!), а дальше уже офф. дело, закрытие, штрафы, административка (а возможно и уголовка)... пару точек закрыть и все - остальные перестанут нарушать. А пьяные малолетки реально задолбали: возвращаясь ночью или рано утром с работы ни раз встречал гоп-компашку бухую школоты и даже пару раз газовый баллончик приходилось использовать за последние 5 лет, так как гхыр что против даже 3-х уродов сделаешь, если они решили доипаться.
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7k
Клёст 20 минут назад
Провокация преступления сотрудниками полиции:
,,При проведении оперативно-розыскных действий запрещено подстрекать, склонять или побуждать к совершению противоправных действий.,,
Ст. 4 Федерального закона № 211-ФЗ.
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2k
Voland Клёст 17 минут назад
А тут нет провокации от слова совсем: спросили у пацана доки и если все норм - продали, а нет - послали. Никакого давления на продавца нет как бы и только продавец сам будет решать нарушать закон или нет.
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2k
Voland 21 минуту назад
Запрещено провоцировать на совершение преступления, а тут провокации нет и все в рамках закона. И да, этих уродов нужно наказывать за продажу бухла и курева несовершеннолетним (да и вообще есть смысл повысить возраст отпуска алкашки до 21 года).
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4k
Echo 22 минуты назад
если у него была записка от сотрудников полиции то надо было продавать
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14k
Теуш Алексей 23 минуты назад
Насколько я знаю это называется контрольная закупка. Абсолютно законное мероприятие. В чём проблема?
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20k
Mike Miller Теуш Алексей 3 минуты назад
Контрольная закупка - вполне зарегистрированное мероприятие, и не было бы ни какой нужды пресс-службе ссылаться на проверку - просто сослались бы на какой-то приказ и операцию.
Так что, скорее всего имеет место банальное вымогательство.
Кстати, на счет контрольной закупки, я не уверен, но, по-моему, привлечь на эти процедуры несовершеннолетнего мягко говоря, не просто.
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79k
Taras Kozalupko 23 минуты назад
Паскуда вырастет из этого подставного шкета.
А схема у ментов та же, что и при подбросе наркоты
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5k
кот базилий Полчаса назад
"Палку срубить" - это так просто.
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7k
Puans-on кот базилий 5 минут назад
Нет, к сожалению не "палку" - налик.
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3k
Дмитрий Барановский Полчаса назад
С одной стороны, полиция в России выполняет КАРАТЕЛЬНУЮ функцию и работает по "палочной" системе. У них нет цели разобраться, заняться профилактикой. С другой стороны, мужик такими действиями сам мог нарваться на нехилый "комплимент", а торгующие алкоголем должны включать голову и документы требовать, не продавать детям. А детки сейчас-акселераты. На свой возраст не выглядят.
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