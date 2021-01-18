"Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой"

По словам автора ролика, парень пытался купить сигареты и алкоголь в нескольких местах. На видео он объясняет продавцу, что покупатель несовершеннолетний и предлагает спросить у него документы. Потом он выходит на улицу и приближается к припаркованной рядом машине, в которой сидели сотрудники полиции. После попытки поговорить со стражами порядка конфликт вышел на новый уровень.