"Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой"

В качестве приманки стражи порядка отправляли подростка покупать алкоголь. При попытке поговорить с сотрудниками полиции, которые сидели в машине у магазина, бизнесмена слушать не стали. Не в свое дело суешься.
В ХМАО разгорается скандал из-за выложенного в соцсети ролика. Автор видео заподозрил в подростке, который пытался купить в магазине алкоголь, т.е. запрещенный несовершеннолетних лиц товар, подставное лицо. И не ошибся.
По словам автора ролика, парень пытался купить сигареты и алкоголь в нескольких местах. На видео он объясняет продавцу, что покупатель несовершеннолетний и предлагает спросить у него документы. Потом он выходит на улицу и приближается к припаркованной рядом машине, в которой сидели сотрудники полиции. После попытки поговорить со стражами порядка конфликт вышел на новый уровень.
Мужчина попытался пристыдить полицейских за "алкоподставу", но те не собирались оправдываться. На войне, как говорится, все средства хороши.
В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что после появления этого видео в соцсетях проводится служебная проверка, однако заявления на действия полицейских не поступало. Неофициально в полиции ситуацию прокомментировали так: "Вообще, непонятно его возмущение. Не нарушайте закон, не продавайте спиртное детям и никакие контрольные закупки вам не страшны.
А вот в соцсетях, как водится, мнения разделились. Одни интернет-пользователи считают, что полицийские абсолютно правы. Если есть закон, его нельзя нарушать. Другие уверены, что такие методы недопустимы.
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а раз это постанова, с целью вымогательства денег от собственников бизнеса, значит надо провести служебное расследование, опросить владельцев магазинов, составить дело и посадить этих ментов, чтобы другим неповадно было.
,,При проведении оперативно-розыскных действий запрещено подстрекать, склонять или побуждать к совершению противоправных действий.,,
Ст. 4 Федерального закона № 211-ФЗ.
Так что, скорее всего имеет место банальное вымогательство.
Кстати, на счет контрольной закупки, я не уверен, но, по-моему, привлечь на эти процедуры несовершеннолетнего мягко говоря, не просто.
А схема у ментов та же, что и при подбросе наркоты