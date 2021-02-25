Winterstorm-2021: жители Техаса поделились фото того, как выживали в аномальных для штата условиях

If you in Texas an still gotta cook pic.twitter.com/8lTRKYg1Ep— Poussey™ (@_PjaayTooSmoove) February 19, 2021
Подпись на фото: "2021 может оказаться хуже, чем 2020-й. Сейчас вместо воды топим снег, так как водопроводы замерзли. Электроэнергия и тепло есть, так что все хорошо! Примечание: 10 л снега = 1 л воды. Все в безопасности и тепле, особенно мои техасские собратья:)".
Что-то Задорнов вспомнился
В каждой стране свои Кулибины....Техас, попытка обогреть дом через печку в авто....такого я ещё не видела pic.twitter.com/yBtzlHdg08— Elena (@elena_p2017) February 18, 2021
Мы в ответе за тех, кого приручили: техасцы заводят в дома скот и птицу, чтобы уберечь животных от холода
Yep... friends’ chickens pic.twitter.com/4DqVYyzdWi— Kristen Fisher (@kristenafisher) February 17, 2021
Mine are in the bathroom but. pic.twitter.com/Ac1NhRBHur— Stacy Strehlow (@woodlandsmfm) February 17, 2021
А кто-то живет на своей волне: лепит снеговиков и познает мир
This woman made a Shivalinga instead a Snowman When there was a heavy Snowfall in Texas last week.#हर_हर_महादेव #बाबा_महाकाल@arunbajpairajan pic.twitter.com/kbkyFKLlbc— अर्पित शर्मा 🇮🇳 राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी (@ArpitSharma64) February 25, 2021
Это Техас. Вот так его жители последние несколько дней познают окружающий мир pic.twitter.com/yBWxVsfZzM— Nika (@Nika19525332) February 19, 2021
Тем временем, в России такие зимы случаются каждый год.
Источник:
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Обычная зима в средней полосе России.
да растут у нас тарифы но законно с привязкой к экономике .
К слову, в Краснодарском крае в этом году была так же аномальная для края погода, и было еще холоднее чем в Техасе, и снега больше.
Что то я не вижу что бы толпы обездоленных краснодарцев стояли за водой и едой, грелись по машинам и прочие радости "цивилизовнных стран" исполняли.
Может ты покажешь?
.никто не сгорел
Такшта ненада !
Вот я и говорю, эти люди учат нас как жить нам надо.. Пусть сами сначала эволюционируют.