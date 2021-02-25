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Winterstorm-2021: жители Техаса поделились фото того, как выживали в аномальных для штата условиях

Winterstorm-2021: жители Техаса поделились фото того, как выживали в аномальных для штата условиях (26 фото)

Автор:
25 февраля 2021 13:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: texas   winterstorm2021   Техас   аномальная зима   выжили   морозы   фото   
1578
26
Если одни американцы на всю страну стенали в духе "мы все умрем!" и искали, кого бы обвинить в ужасной зиме, другие пытались выжить. Некоторые способы обогрева жилья у россиян вызовут лишь улыбку, но техасцы старались.
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Метки: texas   winterstorm2021   Техас   аномальная зима   выжили   морозы   фото   
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2k
insaider 48 минут назад
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3k
Hugo_RnD 4 секунды назад
По телику негра показывали, который делился своим "лайфхаком": в доме минус, он включил горячую воду в ванне, чтобы согреть дом паром....
и это реальное интервью было из техаса!
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10k
Великий Кормчий 9 секунд назад
Несчастные люди. Их нация первая на вымирание.
Обычная зима в средней полосе России.
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40k
Соломей Минуту назад
о, как говноаххтар переживает за своих...
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51
Vadim 5 минут назад
Афигеть, не позавидуешь! С отводом тепла от печки машины, хорошо придумали
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2k
leto2016 11 минут назад
так я не понял, а каков мороз то был? ну и дома же они "живые", не промерзают пока там люди действуют и живут. сколько было в домах по цельсию? я на даче как-то раз заморозки поймал, заибунел вкрай. спал без носок но в подштанниках и полувере, плюс ночью вскочил обогреватель (ветерок) врубил и второе одеялко взял. это минус два-три градуса ночью, но у меня дом летний без утеплителя и полов, весь деревянный и с щелями. у соседа полы нормальные так разница "небо и земля".
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2k
leto2016 8 минут назад
по поводу льда и сосулек, так надо крышу крыть по человечески.
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47
Ольга 12 минут назад
Ну, хз, как мы бы в условиях ЧС себя вели бы. А то, что в наших магазинах сейчас совершенно нет складского запаса продовольствия - это ни кому не секрет. С теплом тоже бы были бы проблемы, если бы теплоцентраль накрылась бы медным тазом и газ бы отключили... и эл-во...
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2k
Слава Андреев 19 минут назад
Не ясно одного. Где генераторы? Палаточные городки. Где тёплая еда из армейских........ почему Армия и мчс или как у них там, не помогает людям ? Получается, что им плевать на пипл. Налоги платите , а остальное по губам))))
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30k
Alex Полчаса назад
Байден должен уйти
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2k
Outcast Alex 22 минуты назад
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1k
Kariya 41 минуту назад
Ну, если в умеренные центры России притащится климат типа якутского, там тоже офигеют не хуже техасцев. А шутки про "для жкх опять зима внезапно настала в январе" и без таких экстримов не утихали)
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12k
sssss3 Kariya Полчаса назад
Умеренные это где, в Тамбове, Пензе, Саратове например -30 этой зимой пару раз было, и в Казани, и в Самаре, и ничего. Или умеренные центры России это Баку???
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1k
Kariya sssss3 13 минут назад
-30 и -50 слегка разные. Впрочем мысль ясна, Техас же это ни разу не умеренный, скорее действительно как Баку)
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3k
KonstantinLeirov Kariya 10 минут назад
Ну так -50 в "сухом" Якутске, как -30 во "влажной" Москве или -35 в Новосибирске (у нас кстати было тут -45 в январе, так себе погодка при влажности 75-80
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35k
dima423 45 минут назад
А у нас тарифы на ЭЭ, тепло и воду фиксированные и устанавливаются на год... ну они и в обычной ситуации на порядок ниже чем в сша, а повышать в десятки раз по своему усмотрению, это вообще беспредел конечно)
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57k
Александр Ломовицкий dima423 38 минут назад
ну ты чего Дима , сейчас всепропальщики прибегут минусов наставят :)
да растут у нас тарифы но законно с привязкой к экономике .
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1k
Nico dima423 15 минут назад
капитализм.
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35k
dima423 Nico 11 минут назад
ну у нас тоже капитализм, а это скорее идиотизм))
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1k
Nico dima423 2 минуты назад
не все сразу, у нас еще инерция от старого кровавого режима осталась.
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625
GoInDown 46 минут назад
На самом деле ничего смешного в этом нет. Людей жалко.
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9k
SpoiltNail GoInDown 37 минут назад
а замерзшие трубы и поразрывать могло. уверен, что полно случаев.
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74k
Броненосец Потелкам SpoiltNail Полчаса назад
Большие диаметры однозначно порвет
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27k
winergy2012 GoInDown 21 минуту назад
За что их жалеть?За то что ненавидят Россию?
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625
GoInDown winergy2012 18 минут назад
КТо? Там половина из них и не знает что такое Россия и где она))) Мы про людей тут, а не про помойные СМИ.
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winergy2012 GoInDown 15 минут назад
Кончно,конечно.Никто ничего не знает.
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22k
Владимир 47 минут назад
И эти люди учат нас как правильно жить надо..
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22k
Владимир Ashot Galkin Полчаса назад
Конечно сгорит, ведь дикие русские не знают что такое пожаробезопасность и зачем нужны кондициионеры. Ага.

К слову, в Краснодарском крае в этом году была так же аномальная для края погода, и было еще холоднее чем в Техасе, и снега больше.
Что то я не вижу что бы толпы обездоленных краснодарцев стояли за водой и едой, грелись по машинам и прочие радости "цивилизовнных стран" исполняли.
Может ты покажешь?
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74k
Броненосец Потелкам Ashot Galkin Полчаса назад
В Краснодаре так
.никто не сгорел
Такшта ненада !
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2k
Агасфер Владимир Полчаса назад
Так любое племя неандертальцев без потерь тоже выживет в таких условиях
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22k
Владимир Агасфер 14 минут назад
То есть техасцы даже до неандертальцев еще не развились?

Вот я и говорю, эти люди учат нас как жить нам надо.. Пусть сами сначала эволюционируют.
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814
Олег Агасфер 11 минут назад
И чего же не выжили?
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