Winterstorm-2021: жители Техаса поделились фото того, как выживали в аномальных для штата условиях

Экстремальные холода заморозили трубы во многих городах и поселках Техаса, фактически отрезав доступ к пресной воде для тысяч жителей. У тех, у кого еще был газ, топили снег или клали лед в ведра, ожидая, когда он расплавится.

Подпись на фото: "2021 может оказаться хуже, чем 2020-й. Сейчас вместо воды топим снег, так как водопроводы замерзли. Электроэнергия и тепло есть, так что все хорошо! Примечание: 10 л снега = 1 л воды. Все в безопасности и тепле, особенно мои техасские собратья:)".