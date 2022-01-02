В лесу родилась ёлочка, а рядом с нею пень

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Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей
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Все вспомнили?
Источник:
Авторский пост
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Метки: Юмор картинки комментарии мемы
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