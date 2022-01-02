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В лесу родилась ёлочка, а рядом с нею пень

В лесу родилась ёлочка, а рядом с нею пень (29 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 10:49
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1169
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1

Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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8  комментариев
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47k
Albert GER Час назад
не только русские. немцы тоже.
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4k
Том Джоуд 45 минут назад
Ох, мля... Ну я и зануда, оказывается!
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30k
ACU900 54 минуты назад
Кое что напомнило:

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11k
Majul Час назад
"в первые"? Автор смотрит "в нутрь"? Выходит "за муж"? Идет "на лево"? Опять адепты секты Святого Пробела в рандомных местах?
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