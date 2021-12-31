Новогоднее обращение Леонида Ильича Брежнева к советскому народу. СССР, 1980 год

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Здесь приведены цитаты из новогоднего поздравления советского народа — фрагменты выступления Леонида Ильича Брежнева по центральному телевидению и всесоюзному радио.
Оно состоялось в новогоднюю ночь 1980 года, а 1 января 1981 года было опубликовано в прессе.
Цитаты из речи разбавлены снимками тех, кому и адресовались эти поздравления — гражданам СССР. Все эти фотографии сделаны в 1980 году.
С Новым Годом Вас Дорогие Фишкяне!
Здоровья,Счастья и Удачи!
Оно состоялось в новогоднюю ночь 1980 года, а 1 января 1981 года было опубликовано в прессе.
Цитаты из речи разбавлены снимками тех, кому и адресовались эти поздравления — гражданам СССР. Все эти фотографии сделаны в 1980 году.
С Новым Годом Вас Дорогие Фишкяне!
Здоровья,Счастья и Удачи!
1.
Министр обороны СССР Дмитрий Устинов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея. Юрий Абрамочкин, 1980 год, г. Москва, из архива Юрия Абрамочкина.
Дорогие друзья!
Кремлевские куранты отсчитывают последние минуты 1980 года. Уходящий год вобрал в себя многое: были в нем трудности и огорчения, были и успехи, и радости. Но провожаем мы его с добрым чувством. В год славного ленинского юбилея советские люди поработали самоотверженно и вдохновенно. В этой пятилетке сделан крупный
Шаг в развитии экономики. Повысилось благосостояние народа. Более 50 миллионов человек справили новоселье.
Дорогие друзья!
Кремлевские куранты отсчитывают последние минуты 1980 года. Уходящий год вобрал в себя многое: были в нем трудности и огорчения, были и успехи, и радости. Но провожаем мы его с добрым чувством. В год славного ленинского юбилея советские люди поработали самоотверженно и вдохновенно. В этой пятилетке сделан крупный
Шаг в развитии экономики. Повысилось благосостояние народа. Более 50 миллионов человек справили новоселье.
2.
Переселение в новую квартиру. Сергей Сухарев, сентябрь - октябрь 1980 года, г. Москва Текстильщики, из архива Сергея Сухарева.
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3.
«Без подшипников нет быстрого движения». ВДНХ. Экспозиция ГПЗ. Валентин Хухлаев, 1980 год, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева.
Сердечное спасибо всем тем, кто трудится на заводах и фабриках, нефтяных промыслах, возводит дома, прокладывает магистрали, строит электростанции, кто создает духовные ценности, учит и воспитывает детей, охраняет здоровье людей, украшает их быт — всем, кто работает сознательно и плодотворно на благо социалистической Родины.
Сердечно поздравляю с Новым годом героически советский рабочий класс, славное колхозное крестьянство, народную интеллигенцию! Крепкого вам здоровья хорошего настроения, успехов в труде, учебе творчестве!
Новогодний привет ветеранам революции, войны и труда, глубокая вам благодарность и признательность Родины!
От всей души желаю счастья и радости советским женщинам!
Сердечное спасибо всем тем, кто трудится на заводах и фабриках, нефтяных промыслах, возводит дома, прокладывает магистрали, строит электростанции, кто создает духовные ценности, учит и воспитывает детей, охраняет здоровье людей, украшает их быт — всем, кто работает сознательно и плодотворно на благо социалистической Родины.
Сердечно поздравляю с Новым годом героически советский рабочий класс, славное колхозное крестьянство, народную интеллигенцию! Крепкого вам здоровья хорошего настроения, успехов в труде, учебе творчестве!
Новогодний привет ветеранам революции, войны и труда, глубокая вам благодарность и признательность Родины!
От всей души желаю счастья и радости советским женщинам!
4.
Коллектив зеркального цеха Ирбитского стекольного завода. Неизвестный автор, 1 февраля 1980 - 1 октября 1980 года, г. Ирбит, из архива Сергея Федосеева.
5.
Депутат-вальцовщик Зайцев сотоварищи. Сортопрокатный цех Кузнецкого металлургического комбината. Владимир Соколаев, 29 марта 1980 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
6.
Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Занятия со студентами ведет доцент Е. С. Бибиков. Неизвестный автор, 1980 год, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
7.
Солдаты у костра - окончание учений на полигоне. Неизвестный автор, август 1980 года, Горьковская обл., Володарский р-н, из архива Владимира Александровича Карлова.
8.
Стадион «Центральный». Ветераны на праздновании Дня Победы. Евгений Ткаченко, май 1980 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
9.
День Нептуна. Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, г. Астрахань, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Горячий привет замечательной советской молодежи, доблестным воинам армии и флота!
Наилучшие пожелания всем тем, кто в новогоднюю ночь несет трудовую вахту одиннадцатой пятилетки, бдительно охраняет священные рубежи Страны Советов, работает вдали от родной земли.
Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда будут благополучие и согласие!
С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем!
Горячий привет замечательной советской молодежи, доблестным воинам армии и флота!
Наилучшие пожелания всем тем, кто в новогоднюю ночь несет трудовую вахту одиннадцатой пятилетки, бдительно охраняет священные рубежи Страны Советов, работает вдали от родной земли.
Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда будут благополучие и согласие!
С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем!
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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