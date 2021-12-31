Новогоднее обращение Леонида Ильича Брежнева к советскому народу. СССР, 1980 год

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Министр обороны СССР Дмитрий Устинов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея. Юрий Абрамочкин, 1980 год, г. Москва, из архива Юрия Абрамочкина.



Дорогие друзья!

Кремлевские куранты отсчитывают последние минуты 1980 года. Уходящий год вобрал в себя многое: были в нем трудности и огорчения, были и успехи, и радости. Но провожаем мы его с добрым чувством. В год славного ленинского юбилея советские люди поработали самоотверженно и вдохновенно. В этой пятилетке сделан крупный

Шаг в развитии экономики. Повысилось благосостояние народа. Более 50 миллионов человек справили новоселье.