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Новогоднее обращение Леонида Ильича Брежнева к советскому народу. СССР, 1980 год

Новогоднее обращение Леонида Ильича Брежнева к советскому народу. СССР, 1980 год (11 фото)

Автор:
31 декабря 2021 20:28
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
361
11
Здесь приведены цитаты из новогоднего поздравления советского народа — фрагменты выступления Леонида Ильича Брежнева по центральному телевидению и всесоюзному радио.
Оно состоялось в новогоднюю ночь 1980 года, а 1 января 1981 года было опубликовано в прессе.
Цитаты из речи разбавлены снимками тех, кому и адресовались эти поздравления — гражданам СССР. Все эти фотографии сделаны в 1980 году.
С Новым Годом Вас Дорогие Фишкяне!
Здоровья,Счастья и Удачи!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Куда-то безвозвратно ушло чувство торжественного ощущения неповторимости момента перехода в Новый год под бой курантов с бокалом Советского шампанского и бенгальским огоньком после поздравления главы государства. Тоскливо... Ну, да ладно – пойду раньше спать.
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поручик Ржевский 18 минут назад
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816
Mixan 3 часа назад
СПАСИБО Автор !!!!! Мы рожденные в СССР ,еще живы и все помним и постараемся восстановить ВСЕ (немного в другом формате )
Всех с Новым Годом !!! Жива Россия и мы еще скажем свое слово на весь мир !
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