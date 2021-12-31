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Немодно и ни разу некрасиво: "Модный приговор" подарил онкобольным детям пустые коробки на Новый год

Немодно и ни разу некрасиво: "Модный приговор" подарил онкобольным детям пустые коробки на Новый год (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Модный приговор   волонтёры   дети онкология   онкобольные   первый канал   пустые коробки   
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Продюсеры передачи изъявили желание поучаствовать в добром деле и связались с волонтёрами московского научного центра имени Блохина. Предложили провести для маленьких пациентов представление. 
Дед Мороз и Снегурочка отыграли весёлую программу во дворе больницы. Программа детям понравилась (кстати, оплатили её волонтёры) и пришло время раздавать подарки. Дети в радостном предвкушении получили... пустые коробки. В подарочных боксах не оказалось вообще ничего: ни конфет, ни игрушек. 
Возмущённые таким издевательством над чувствами малышей, которым и так не повезло в жизни, родители и волонтёры обратились к руководству "Первого канала". После жалоб канал расщедрился на 100 шоколадных яиц для 300 пациентов.
Вот только получить эти щедрые дары дети смогут 3 января, потому что сейчас праздники. Вину за случившееся канал спихнул на подрядчика и никак не комментирует произошедшее. Как сообщает "Readovkа", продюсер "Модного приговора" Илья Кривицкий подтвердил, что дети подарки свои получат, но не раньше, чем 3 января, а давать комментарии не будет, потому что "праздничное время сейчас". Этот "уважаемый человек" считает, что ничего страшного не произошло и дети подождут. Подождут чего, пока он погуляет, отметит Новый год, выспится и отдохнёт? А как делить 100 яиц на 300 детей, вообще уму непостижимо.

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Метки: Модный приговор   волонтёры   дети онкология   онкобольные   первый канал   пустые коробки   
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67k
Viktor Час назад
Мрази!

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48k
noName 38 секунд назад
Мда, кажется что "первый" уже пробил дно,но он не перестаёт удивлять. Жалко что в этот раз он "удивил" детей,они не виноваты душевной убогости некоторых взрослых
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235
Аккаунт удален 5 минут назад
нормальные мрази, живут за счет народа, которму этот гавноканал в сраку не нужен с егодня дегроданским контекнтом и пропогандонщиной, так они еще и детей кидают...
похлобаем, браво
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−1
Валера Набабуков 6 минут назад
Модники они такие.... Модные,
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3k
Александр 11 минут назад
Животные. Омерзительные животные.
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111
Nik Nik 15 минут назад
Кто-то еще сомневается в низости и подлости " эффективных менеджеров" ?
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28k
Teodor 16 минут назад
Вот уроды... И ведь всем известно, что одна минута эфира на этом позорном канале стоит столько, что детей можно было в золоте искупать! Ниже писал человек и я разделяю - гнусность совершили они, а стыдно мне.
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2k
azuver 16 минут назад
Твари,что "первый",что "сраный приговор". Один раз посмотрел с похмелья часть этого приговора,дал своё название этой передачи,"Обгадте меня на всю Россию пожалуйста"
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771
СанТимм 17 минут назад
Сами придумали - Сами поверили - Сами расстроились... Может хватит херь нести?(это аффтару). Может хватит на хери хайповать?(это я возмущённым массам).
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1k
Сергей Ковалев 22 минуты назад
Работаю в детском интернате . На этот НГ привезли детям тех подарков,что кажется у них задница слипнется. Каждый день у них на столе фрукты,а тут 100 шоколадок на 300 детей.

Тем более не понятно,что это сделал телеканал к которого деньги есть. Жлобы.
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4k
Севастьян Полчаса назад
Первый всей мордой в навоз упал.Владельцы ниже плинтуса.
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65k
Доктор Джонс Полчаса назад

Ссылка www.youtube.com
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6
Сергей Семенов Полчаса назад
Какой канал такие и подарки
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5k
a_komolow Полчаса назад
Вот суки!
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Нах"я тогда вообще было подписываться? П"дарасы и есть и это уже ничем не исправить.
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78
dʎɔvɐн Полчаса назад
Интересно ургант будет по этому поводу шутить? Или можно только про региональные. Почему косячат они а стыдно мне хотя живу в сибири.
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2k
александр 36 минут назад
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87
Qwerty 38 минут назад
4 коробки на 300 человек должны были смутить всех ещё до начала представления.
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18k
babuby 39 минут назад
А что ещё можно было ожидать от "Первого канала"!?
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1k
Autumn2015 53 минуты назад
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713
Николай 55 минут назад
Ну, а кули от [мат] ждали то
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