Немодно и ни разу некрасиво: "Модный приговор" подарил онкобольным детям пустые коробки на Новый год

Дед Мороз и Снегурочка отыграли весёлую программу во дворе больницы. Программа детям понравилась (кстати, оплатили её волонтёры) и пришло время раздавать подарки. Дети в радостном предвкушении получили... пустые коробки. В подарочных боксах не оказалось вообще ничего: ни конфет, ни игрушек.

Возмущённые таким издевательством над чувствами малышей, которым и так не повезло в жизни, родители и волонтёры обратились к руководству "Первого канала". После жалоб канал расщедрился на 100 шоколадных яиц для 300 пациентов.