Немодно и ни разу некрасиво: "Модный приговор" подарил онкобольным детям пустые коробки на Новый год

1286
3
1
Продюсеры передачи изъявили желание поучаствовать в добром деле и связались с волонтёрами московского научного центра имени Блохина. Предложили провести для маленьких пациентов представление.
Дед Мороз и Снегурочка отыграли весёлую программу во дворе больницы. Программа детям понравилась (кстати, оплатили её волонтёры) и пришло время раздавать подарки. Дети в радостном предвкушении получили... пустые коробки. В подарочных боксах не оказалось вообще ничего: ни конфет, ни игрушек.
Возмущённые таким издевательством над чувствами малышей, которым и так не повезло в жизни, родители и волонтёры обратились к руководству "Первого канала". После жалоб канал расщедрился на 100 шоколадных яиц для 300 пациентов.
Возмущённые таким издевательством над чувствами малышей, которым и так не повезло в жизни, родители и волонтёры обратились к руководству "Первого канала". После жалоб канал расщедрился на 100 шоколадных яиц для 300 пациентов.
Вот только получить эти щедрые дары дети смогут 3 января, потому что сейчас праздники. Вину за случившееся канал спихнул на подрядчика и никак не комментирует произошедшее. Как сообщает "Readovkа", продюсер "Модного приговора" Илья Кривицкий подтвердил, что дети подарки свои получат, но не раньше, чем 3 января, а давать комментарии не будет, потому что "праздничное время сейчас". Этот "уважаемый человек" считает, что ничего страшного не произошло и дети подождут. Подождут чего, пока он погуляет, отметит Новый год, выспится и отдохнёт? А как делить 100 яиц на 300 детей, вообще уму непостижимо.
Источник:
Ссылки по теме:
- Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался по лесу
- Кот-подобранец стал звездой Инстаграма
- Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку
- Активисты убрали тонны мусора в обмелевшем водохранилище
- Треш на российских передачах: идиотские шоу и странные гости
37
Понравилось37
Новости партнёров
похлобаем, браво
Тем более не понятно,что это сделал телеканал к которого деньги есть. Жлобы.