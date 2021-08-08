Эйс Вентура вернулся: учительница бросила работу, чтобы заниматься розыском домашних животных

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Лиза Дин в 2016 году уволилась с должности учительницы, на которой проработала много лет и начала новую деятельность – теперь женщина ищет пропавших или украденных домашних питомцев.
52-летняя англичанка за 5 лет вместе с благотворительной организацией и другими волонтёрами смогла вернуть более 700 животных в семьи.
Она считает, что многие кражи породистых животных происходят для разведения или дальнейшей продажи. "К преступникам нужно относиться так же, как и к похитителям детей. Для меня это то же самое", – возмущается женщина.
Она считает, что многие кражи породистых животных происходят для разведения или дальнейшей продажи. "К преступникам нужно относиться так же, как и к похитителям детей. Для меня это то же самое", – возмущается женщина.
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За свою карьеру детектива Лиза занималась розыском не только кошек и собак, она помогла вернуть в семью пони, попугаев, рептилий и даже черепаху.
Хозяева украденных животных редко обращаются в полицию, поэтому благотворительная организация по поиску домашних животных Beauty’s Legacy работает без перерывов и выходных. В первую очередь волонтёры расклеивают листовки и плакаты пропавшего питомца по всему району. Часто по номерам звонят люди, которым кажется, что они видели животное.
Хозяева украденных животных редко обращаются в полицию, поэтому благотворительная организация по поиску домашних животных Beauty’s Legacy работает без перерывов и выходных. В первую очередь волонтёры расклеивают листовки и плакаты пропавшего питомца по всему району. Часто по номерам звонят люди, которым кажется, что они видели животное.
Тогда за дело берётся Лиза. Она меняет свою внешность с помощью многочисленных париков, очков и начинает расследование. Иногда ей помогают добровольцы, которые прочёсывают местность с помощью дронов.
Англичанка жалуется, что организация находит только около 50% пропавших животных. Нередко она выступает посредником между человеком, нашедшим питомца (или похитившим) и хозяином, который обещает вознаграждение за возврат любимца семьи. В этих случаях она уведомляет полицию, но они не всегда могут отреагировать своевременно. Однажды при возврате двух чихуахуа, англичанку не выпускали из дома, пока на карту похитителей не пришли 5000 фунтов стерлингов (508 тыс рублей) от хозяина собак.
В Англии процветают кражи ценных пород животных. По словам Лизы Дин, это не закончится до тех пор, пока не будут приняты новые законы, чтобы преступники отправлялись в тюрьму наравне с похитителями людей, либо же не упадёт стоимость чистокровных животных.
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