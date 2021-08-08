Эйс Вентура вернулся: учительница бросила работу, чтобы заниматься розыском домашних животных

Англичанка жалуется, что организация находит только около 50% пропавших животных. Нередко она выступает посредником между человеком, нашедшим питомца (или похитившим) и хозяином, который обещает вознаграждение за возврат любимца семьи. В этих случаях она уведомляет полицию, но они не всегда могут отреагировать своевременно. Однажды при возврате двух чихуахуа, англичанку не выпускали из дома, пока на карту похитителей не пришли 5000 фунтов стерлингов (508 тыс рублей) от хозяина собак.