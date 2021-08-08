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Эйс Вентура вернулся: учительница бросила работу, чтобы заниматься розыском домашних животных

Эйс Вентура вернулся: учительница бросила работу, чтобы заниматься розыском домашних животных (5 фото)

Автор:
08 августа 2021 14:01
Сообщество : Истории
Метки: англия   волонтёры   животные   похитители   розыск домашних животных   эйс вентура   
391
5
Лиза Дин в 2016 году уволилась с должности учительницы, на которой проработала много лет и начала новую деятельность – теперь женщина ищет пропавших или украденных домашних питомцев.
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Метки: англия   волонтёры   животные   похитители   розыск домашних животных   эйс вентура   
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4k
Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
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Nane First NameLast 4 минуты назад
А она точно их находит? Или ворует, а потом "находят"
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5k
Sanar 5 минут назад
За свою карьеру детектива Лиза занималась розыском не только кошек и собак, она помогла вернуть в семью пони, попугаев, рептилий и даже черепаху.
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А черепаха давно перестала быть рептилией?
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4k
Shtoppi 40 минут назад
Розыск сбежавших негров, из приютивших их, белых семей?
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