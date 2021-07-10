Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался по лесу

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15-летнего Платона Белоусова искали всей Тюменской областью и с каждым следующим днём скептики твердили, что шансов практически нет.
Эта история началась 3 июля, когда 5 ребят и 2 девушки решили сходить на пикник недалеко от деревни Падерина Тюменской области. Также они захватили палатки, чтобы остаться на ночёвку. Однако дождь, который прошёл вечером, спутал планы и двое парней ушли домой в соседний посёлок Московский. Платон их проводил и вернулся к палаткам.
Но, видимо, оказался третьим лишним среди двух парочек. Рано утром мальчик сказал, что пойдёт на рыбалку и, взяв нож, ушёл с поляны в лес.
Когда через несколько часов он не вернулся к палаткам, друзья заволновались и попытались его найти самостоятельно. А когда у них ничего не получилось, то они вернулись домой и рассказали о происшедшем взрослым.
Сразу же к поиску подростка подключились волонтёры, а правоохранительные органы завели уголовное дело по статье "Убийство".
Но, видимо, оказался третьим лишним среди двух парочек. Рано утром мальчик сказал, что пойдёт на рыбалку и, взяв нож, ушёл с поляны в лес.
Когда через несколько часов он не вернулся к палаткам, друзья заволновались и попытались его найти самостоятельно. А когда у них ничего не получилось, то они вернулись домой и рассказали о происшедшем взрослым.
Сразу же к поиску подростка подключились волонтёры, а правоохранительные органы завели уголовное дело по статье "Убийство".
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И наконец, 10 июля стало известно, что Платон был найден волонтёрами на мотоциклах – парень услышал шум транспорта и на звук смог выйти на дорогу.
В Следственном комитете уже заявили: "Подросток найден живым утром, около 11 часов, на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Он не понимал, в каком направлении ему идти. Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями, найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний".
В Следственном комитете уже заявили: "Подросток найден живым утром, около 11 часов, на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Он не понимал, в каком направлении ему идти. Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями, найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний".
Платон уже успел рассказать, что питался ягодами и старался находиться недалеко от воды.
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В походы начинать ходить надо с пяти лет.
Очень полезно.