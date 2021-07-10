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Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался по лесу

Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался по лесу (4 фото)

Автор:
10 июля 2021 18:45
Сообщество : Жить в России
Метки: волонтёры   лес   подросток   поиск   потеря   тюменская область   
1113
4
15-летнего Платона Белоусова искали всей Тюменской областью и с каждым следующим днём скептики твердили, что шансов практически нет.
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Метки: волонтёры   лес   подросток   поиск   потеря   тюменская область   
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9  комментариев
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21
Племянник Путина Час назад
В 15 лет это не стресс, это приключение.
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59k
Опиум для народа 5 минут назад
А мусора-то небось уже и признание выбили...)
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5k
Duckk 15 минут назад
Будет, что вспомнить!
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968
Estie Полчаса назад
Там ведь еще про Настю какую то в комментах пишут. Видимо парень не только ягодами да сбором воды был занят.
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1k
Чучело Мяучело 59 минут назад
Компас в башке или есть или никак не вставишь. Ну сколько он пешком от палаток мог отойти, 1.5 км? И умудрился запетлять? Я в поездке смог найти отставших, свернувших не туда, и догнать отряд, причем было дело на местности, где был мимоходом год назад. По памяти. Отматерил, что тех, что тех - на незнакомой месности из видимости терять никого нельзя!
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6k
кот базилий Час назад
Обычно погибают -" не смог порезать колбасу " ножик дома забыл. Молодец.
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28k
Fat Lynx Час назад
Нормально отдохнул...
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1k
Горец U Час назад
Ура!!!
В походы начинать ходить надо с пяти лет.
Очень полезно.
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