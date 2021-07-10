Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался по лесу

Эта история началась 3 июля, когда 5 ребят и 2 девушки решили сходить на пикник недалеко от деревни Падерина Тюменской области. Также они захватили палатки, чтобы остаться на ночёвку. Однако дождь, который прошёл вечером, спутал планы и двое парней ушли домой в соседний посёлок Московский. Платон их проводил и вернулся к палаткам.



Но, видимо, оказался третьим лишним среди двух парочек. Рано утром мальчик сказал, что пойдёт на рыбалку и, взяв нож, ушёл с поляны в лес.



Когда через несколько часов он не вернулся к палаткам, друзья заволновались и попытались его найти самостоятельно. А когда у них ничего не получилось, то они вернулись домой и рассказали о происшедшем взрослым.



Сразу же к поиску подростка подключились волонтёры, а правоохранительные органы завели уголовное дело по статье "Убийство".