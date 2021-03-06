FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11814 постов • 2586 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Треш на российских передачах: идиотские шоу и странные гости

Треш на российских передачах: идиотские шоу и странные гости (20 фото)

Автор:
06 марта 2021 07:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   зомбоящик   первый канал   прикол   телевизор   телешоу   шоу которые мы заслужили   
1326
20
В детстве классно было смотреть мультфильмы по телевизору, а повзрослев вдруг понимаешь, что канал "Культура" - пожалуй, единственный нормальный канал. Мы собрали наглядные причины, почему не стоит включать телевизор.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   зомбоящик   первый канал   прикол   телевизор   телешоу   шоу которые мы заслужили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
KonstantinLeirov Полчаса назад
Да, смотрю. С оптикой и инетом в комплекте идёт >500 каналов ТВ. Потому, Дискавери, Наука 2.0, Галактика, Вайлд, и подобные смотрятся и порой с удовольствием, а порой фоном. Так же и каналы с фильмами, старые добрые киношки, древние как мамонт, которые так бы не стал качать и смотреть, а тут наткнулся и залип, реклама не мешает "есливчо"
ЗЫ: не понимаю людей, которые пишут, что выкинули телек 15 лет назад, и не смотрят потому киселевтв, да и собственно и не верю им))
ЗЗЫ: сам я телек называю "Дьявольский глаз", за то, что отнимает время жизни у смотрящего, но и отказываться от него не собираюсь, как адепты секты "выкинул телек 15 лет назад".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
60k
Доктор Джонс 2 минуты назад
Интересно, а много народу эту куйню смотрят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
bobobo 3 минуты назад
17. Чё вы до Лилии Багировой докапались? Это ж сериалы на НТВ. Кого сказали, того играет. Сегодня следователь, завтра подсудимая. Такова актёрская доля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Valiko 10 минут назад
Телевидение и раньше было не фонтан, дерьма хватало. Не сейчас степень долбо#бства возведен в такую степень, что я могу уверенно сказать - пьющий и курящий ведет более здоровый образ жизни, чем смотрящий тв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
bobobo 12 минут назад
Телевидение, которое мы заслужили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
hairov 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка Полчаса назад
Да. Большая Азия про плохие дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
insaider Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Евгений Эдельштейн Полчаса назад
С 2008 отключились от ТВ. Сделали быстрый интернет,комп подключили к большому телеку,купили беспроводную мышь и клавиатуру. Смотрим только то,что сами хотим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Patmaz Полчаса назад
А что такое "телевизор"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс Patmaz 36 секунд назад
Вам для просвещения:
Телевизор, телевизионный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») приёмник телевизионных сигналов изображения и звукового сопровождения, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Современный телевизор способен принимать телевизионные программы как с антенны, так и непосредственно от устройств их воспроизведения например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или медиаплеера. Так называемые смарт-телевизоры могут отображать потоковое видео, получаемое из локальной вычислительной сети или Интернета.

Современный LED-телевизор сверхвысокой чёткости
Принципиальное отличие от монитора заключается в обязательном наличии встроенного тюнера, предназначенного для приёма высокочастотных сигналов эфирного (или наземного: кабельного) телевещания и их преобразования в сигналы, пригодные для воспроизведения на экране и громкоговорителями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Peter Griffin 41 минуту назад
Ну,на первой фотографии всё совпадает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 лучших сайтов знакомств в России 5 лучших сайтов знакомств в России Зима, давай, до свидания! Зима, давай, до свидания! Каннибализм: шутки, приправленные чёрным юмором Каннибализм: шутки, приправленные чёрным юмором То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии "Не ходил в туалет 20 дней", или Как с успехом склеить девушку на сайте знакомств "Не ходил в туалет 20 дней", или Как с успехом склеить девушку на сайте знакомств Пронесло: концептуальный пост об общественных туалетах Пронесло: концептуальный пост об общественных туалетах
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

486205



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев
3
304
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев
Всё в этом мире познаётся в сравнении
4
46
Всё в этом мире познаётся в сравнении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
1
12
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
Реактивация или повторное заражение: почему у выздоровевших тест на ковид продолжает оставаться положительным месяц и более?
0
25
Реактивация или повторное заражение: почему у выздоровевших тест на ковид продолжает...
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#дтп#аварии#автомир#СССР#кино#Разное#китай
#Юмор#прикол#подборка#картинки#шоу бизнес#люди#автомобили#кот#авария дня#настроение
#животные#интересное#история#Россия#авто аварии#приколы#знаменитости#сша#искусство#новости

На что жалуетесь?

Вернуться