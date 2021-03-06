Треш на российских передачах: идиотские шоу и странные гости

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В детстве классно было смотреть мультфильмы по телевизору, а повзрослев вдруг понимаешь, что канал "Культура" - пожалуй, единственный нормальный канал. Мы собрали наглядные причины, почему не стоит включать телевизор.
1. Шоу с Анфисой Чеховой, которое пользовалось большой популярностью в том числе из-за выдуманных гостей
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А вы смотрите телевизор?
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ЗЫ: не понимаю людей, которые пишут, что выкинули телек 15 лет назад, и не смотрят потому киселевтв, да и собственно и не верю им))
ЗЗЫ: сам я телек называю "Дьявольский глаз", за то, что отнимает время жизни у смотрящего, но и отказываться от него не собираюсь, как адепты секты "выкинул телек 15 лет назад".
Телевизор, телевизионный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») приёмник телевизионных сигналов изображения и звукового сопровождения, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Современный телевизор способен принимать телевизионные программы как с антенны, так и непосредственно от устройств их воспроизведения например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или медиаплеера. Так называемые смарт-телевизоры могут отображать потоковое видео, получаемое из локальной вычислительной сети или Интернета.
Современный LED-телевизор сверхвысокой чёткости
Принципиальное отличие от монитора заключается в обязательном наличии встроенного тюнера, предназначенного для приёма высокочастотных сигналов эфирного (или наземного: кабельного) телевещания и их преобразования в сигналы, пригодные для воспроизведения на экране и громкоговорителями.