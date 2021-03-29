Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку

Екатерину Стриженову сразу госпитализировали.
Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова упала и повредила руку во время прямого эфира ток-шоу Первого канала "Время покажет".
Неприятный инцидент случился, когда журналистка шла спиной назад и объявляла рекламную паузу. Она оступилась на ступеньке, упала и неудачно подставила под себя руку. 53-летнюю актрису срочно госпитализировали в одну из столичных клиник, где ей диагностировали перелом руки.
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Екатерина Стриженова пока не комментировала свою госпитализацию, но уже получает слова поддержки от коллег по цеху.
К примеру, от соведущего программы "Время покажет" Руслана Осташко.
Екатерина Стриженова с 1997 года ведет программу "Доброе утро", а с 2014-го стала ведущей "Время покажет" на "Первом канале". Также Стриженова известна как актриса. Она снималась в таких фильмах и сериалах как "Любовь-морковь", "Мамы", "Побег", "Куприн".
Соведущий Стриженовой Руслан Осташко рассказал «Газете.Ru», что она упала из-за своей эмоциональности. pic.twitter.com/jO3ZzEujiV— Газета.Ru (@GazetaRu) March 29, 2021
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Несколько дней назад некто Байден упал - все ржали...
Или наоборот? С такими сиськами, только в политику!
Всё одно - выздоравливай, Катя! Без твоих сисек - 1 анал будет в анале!
Как же мы раньше жили, без таких вот новостей.
Новость просто ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА!!!
Посильнее так. Крайне неудачно так уронить.
С летальным исходом...