FISHKINET
Корабль в Суэцком канале вытащили! Ура!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2599 постов • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку

Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 19:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Время покажет   ведущая   видео   падение   первый канал   перелом   прямой эфир   
4515
3
1

Екатерину Стриженову сразу госпитализировали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Время покажет   ведущая   видео   падение   первый канал   перелом   прямой эфир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Иванов 48 минут назад
Кто то заметит её отсутствие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 Минуту назад
99 процентов журналистов продажные, у которых нет совести ни грамма. Бог им судья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жакуй 11 минут назад
так ей и надо ! Лучше б себе шею сломала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Правдоруб 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lekha-fil Правдоруб 2 минуты назад
А видео есть? Ну вы знаете кто спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
да пох 12 минут назад
Карма !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Аристарх Похер 14 минут назад
Здесь положено смеяться?
Несколько дней назад некто Байден упал - все ржали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
doker 20 минут назад
С такими сиськами... и в политику. Ну не дура ли?

Или наоборот? С такими сиськами, только в политику!

Всё одно - выздоравливай, Катя! Без твоих сисек - 1 анал будет в анале!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Yuri 24 минуты назад
Вроде как тема была про Голодомор. И перед этим она спросила иронично: "За что мы ещё должны покаяться?" Тут и прилетела карма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Oleg Kapanin Полчаса назад
Cглазили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
Миша 37 минут назад
Понимаю, оступилась упала. Оказали медики помощь, а чего госпитализировать, вправили, шину поставили, руку загипсовали, свободна. Ну, скорейшего выздоровления ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Енотохан 41 минуту назад
Флаги приспустили уже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lekha-fil Енотохан 4 минуты назад
А чё нужно было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 42 минуты назад
спросила "за что еще "и тут же получила ответ ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 44 минуты назад
Тяжела и неказиста жизнь россияненского пропагандона/пропагандонки. Или оступишься и руку сломаешь, или Вольфыч обматерит, или бандеровцы мозг выносят, или уже осточертело врать в прямом эфире. Но зато зарплата очень хорошая, и соцпакет отличный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
VikCom 50 минут назад
Да......
Как же мы раньше жили, без таких вот новостей.
Новость просто ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 52 минуты назад
бабы грязные неуклюжие создания им только дома сидеть и детей кормить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
робт dikijjim 37 минут назад
поэтому ты е*бёш чистеньких мужичков-акробатов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim робт 10 минут назад
п.и.з.д.о.л.и.з.и.к.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 56 минут назад
У Катерины фигурка ух. Размерчик самое то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
_Giorgio_ 59 минут назад
Реклама - зло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин Час назад
А Скабееву, не могли уронить?
Посильнее так. Крайне неудачно так уронить.
С летальным исходом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
стопудовый Шура ОсЕчкин 51 минуту назад
ОсЕчкин, в вашей голове случилась осечка, которую ни кто не исправит!! и дальнейший высер будет таким же!! удачи при выс......))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Предмет ненависти Час назад
докизделась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Час назад
Бывает Не повезло. Пусть быстрее выздоравливает. К чему пост?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS 2 часа назад
Катенька, выздоравливайте скорей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Гололед в студии: ведущая прогноза погоды упала в прямом эфире Гололед в студии: ведущая прогноза погоды упала в прямом эфире Опять виноваты финны: Россия не вышла в финал Кубка мира по лыжным гонкам из-за падения Глеба Ретивых Опять виноваты финны: Россия не вышла в финал Кубка мира по лыжным гонкам из-за падения Глеба... Трюкачество на скейтборде не довело до добра Трюкачество на скейтборде не довело до добра Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду Пьяный мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять с нее звезду Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

314613



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями
1
183
Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
3
229
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Недошедшее письмо: какие факторы чаще всего провоцируют проблемы с доставкой электронных писем на Яндекс.почту?
0
35
Недошедшее письмо: какие факторы чаще всего провоцируют проблемы с доставкой...
Полезные‌ ‌гаджеты‌ ‌для‌ ‌дома,‌ ‌которые‌ ‌облегчат‌ ‌вашу‌ ‌жизнь‌&nbsp;‌
Полезные‌ ‌гаджеты‌ ‌для‌ ‌дома,‌ ‌которые‌ ‌облегчат‌ ‌вашу‌ ‌жизнь‌ ‌
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#суэцкий канал#Россия#подборка#сатира#дети#люди#сша#смех
#фото#прикол#интересное#приколы#животные#прикольные#дтп#настроение#авто аварии#страна
#история#СССР#картинки#факты#позитив#аварии#забавно#смешные#Фотографии.#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться