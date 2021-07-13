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Кот-подобранец стал звездой Инстаграма

Кот-подобранец стал звездой Инстаграма (31 фото)

Автор:
13 июля 2021 11:21
Сообщество : Животные
Метки: Instagram   Модный приговор   кот   модный кот   наряды для животных   подобранец   
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У кота по кличке Бенсон в жизни было много приключений: сначала он жил в Дубае, а потом хозяева его бросили и он бродил по улицам неприкаянный. Там 5 лет назад его нашла семейная пара из США и забрала с собой. Теперь он живет в Америке, щеголяет в модных нарядах и радует подписчиков Инстаграма-аккаунта своим невозмутимым видом a_street_cat_named_benson.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   Модный приговор   кот   модный кот   наряды для животных   подобранец   
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