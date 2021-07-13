Кот-подобранец стал звездой Инстаграма

У Бенсона есть целый шкаф одежды - на любой сезон и любой случай! Он не против наряжаться, отказывается только от обуви. А вот все остальное его нисколько не смущает. Фотографии этого модника обязательно вызовут у вас улыбку.



"Он любит своего папу и своего тунца, он спокойный и терпеливый кот. Когда он у нас появился, мы заметили, что когда он видит направленную на себя камеру, то усаживается и сидит неподвижно! Однако снимать его на видео было труднее, и мы попробовали надеть на него очки. Бенсон принял их сразу же, - рассказывает хозяйка кота. - Потом мы осмелели и стали экспериментировать с одеждой, а затем даже с головными уборами. Бенсон ненавидит только обувь и носки. Каждое утро он ждет звонка будильника, а затем повсюду следует за моим мужем. Смотрит, как он садится в машину и уезжает. А когда приходит время мужу вернуться с работы, Бенсон сидит у двери и ждет его".