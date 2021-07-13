Кот-подобранец стал звездой Инстаграма

68
31
У кота по кличке Бенсон в жизни было много приключений: сначала он жил в Дубае, а потом хозяева его бросили и он бродил по улицам неприкаянный. Там 5 лет назад его нашла семейная пара из США и забрала с собой. Теперь он живет в Америке, щеголяет в модных нарядах и радует подписчиков Инстаграма-аккаунта своим невозмутимым видом a_street_cat_named_benson.
У Бенсона есть целый шкаф одежды - на любой сезон и любой случай! Он не против наряжаться, отказывается только от обуви. А вот все остальное его нисколько не смущает. Фотографии этого модника обязательно вызовут у вас улыбку.
"Он любит своего папу и своего тунца, он спокойный и терпеливый кот. Когда он у нас появился, мы заметили, что когда он видит направленную на себя камеру, то усаживается и сидит неподвижно! Однако снимать его на видео было труднее, и мы попробовали надеть на него очки. Бенсон принял их сразу же, - рассказывает хозяйка кота. - Потом мы осмелели и стали экспериментировать с одеждой, а затем даже с головными уборами. Бенсон ненавидит только обувь и носки. Каждое утро он ждет звонка будильника, а затем повсюду следует за моим мужем. Смотрит, как он садится в машину и уезжает. А когда приходит время мужу вернуться с работы, Бенсон сидит у двери и ждет его".
"Он любит своего папу и своего тунца, он спокойный и терпеливый кот. Когда он у нас появился, мы заметили, что когда он видит направленную на себя камеру, то усаживается и сидит неподвижно! Однако снимать его на видео было труднее, и мы попробовали надеть на него очки. Бенсон принял их сразу же, - рассказывает хозяйка кота. - Потом мы осмелели и стали экспериментировать с одеждой, а затем даже с головными уборами. Бенсон ненавидит только обувь и носки. Каждое утро он ждет звонка будильника, а затем повсюду следует за моим мужем. Смотрит, как он садится в машину и уезжает. А когда приходит время мужу вернуться с работы, Бенсон сидит у двери и ждет его".
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Кот Степан, который грустно сидит с коктейлем под музыку
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
12
Понравилось12
Новости партнёров