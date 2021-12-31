7 крупнейших сооружений, которые построил Китай за последние 20 лет

Плотина на реке Янцзы в центральной части Китая. Официально признаётся самым крупным по массе сооружением на планете и самой мощной гидроэлектростанцией с производством энергии 111,8 млрд кВт⋅ч.

В совокупности стоимость проекта составила 32 млрд долларов. В эту сумму вошли не только строительные работы, но также затраты на переселение 1,3 млн человек, оказавшихся в зоне затопления водохранилищем. Для сравнения, стоимость Крымского моста обошлась в 3,8 млрд. долларов.

Впрочем, у проекта есть огромные негативные последствия, как для окружающей природы, так и для сельских хозяйств, оказавшихся ниже по течению. Кроме того, если дамбу когда-нибудь прорвет, катастрофа станет смертным приговором для 360 млн китайцев, живущих в долине. Поэтому объект находится под пристальным вниманием народной армии.

Радиотелескоп «Небесное око»