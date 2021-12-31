7 крупнейших сооружений, которые построил Китай за последние 20 лет

КНР – крупнейшая по численности населения держава и вторая экономика мира, которая продолжает удивлять мир своими амбициозными мегапроектами. Гигантские электростанции, огромные радиотелескопы и реки, обращенные вспять – что еще воздвигнул Китай за последние десятилетия?
Гидроэлектростанция «Три ущелья»
Плотина на реке Янцзы в центральной части Китая. Официально признаётся самым крупным по массе сооружением на планете и самой мощной гидроэлектростанцией с производством энергии 111,8 млрд кВт⋅ч.
В совокупности стоимость проекта составила 32 млрд долларов. В эту сумму вошли не только строительные работы, но также затраты на переселение 1,3 млн человек, оказавшихся в зоне затопления водохранилищем. Для сравнения, стоимость Крымского моста обошлась в 3,8 млрд. долларов.
Впрочем, у проекта есть огромные негативные последствия, как для окружающей природы, так и для сельских хозяйств, оказавшихся ниже по течению. Кроме того, если дамбу когда-нибудь прорвет, катастрофа станет смертным приговором для 360 млн китайцев, живущих в долине. Поэтому объект находится под пристальным вниманием народной армии.
Радиотелескоп «Небесное око»
Астрономический инструмент, возведенный в горах Гуйчжоу, стал вторым по величине телескопом в мире с диаметром зеркал в 500 метров. Первое место принадлежит российскому телескопу РАТАН-600, построенному ещё в советскую эпоху.
Разглядывать тёмную материю, исследовать объекты эпохи реионизации и просто любоваться космосом через «Небесное око» китайцы начали в 2016 году. Поднебесная потратила на научный объект более 185 млн долларов.
Даньян-Куньшаньский виадук
Самый длинный мост в мире, протянутый между Шанхаем и Нанкином с длиной 164,8 км. Пролегает над оврагами, реками и озерами. Около 9 км виадука проложено над водой! Открытие моста состоялось в 2011 году. По разным оценкам, китайцы потратили на него от 8,5 до 10 млрд. долларов.
Оперный театр Гуанчжоу
Один из крупнейших оперных театров планеты, открытый для ценителей симфонической музыки в 2010 году. Стоимость культурного сооружения составила более 200 млн долларов. Сегодня его ежегодно посещают сотни тысяч человек.
Атомная электростанция Циньшань
Первый ядерный проект, построенный полностью по китайским технологиям. Первый реактор запустили еще в 1991 году. Однако сооружение постоянно достраивается. Сегодня Циньшань насчитывает 7 энергоблоков, последний из которых ввели в эксплуатацию в 2011 году. А в 2015 году достроили энергоблок на соседней АЭС Фанцзяшань.
Ядерный кластер выдаёт мощность в 6.5 гигаватт, что делает его одной из крупнейших по выработке энергии в мире.
Шанхайская башня
Небоскреб высотой 632 метра – третье по высоте здание в мире, уступающее арабскому Бурдж-Халифу и токийской телебашне. Впрочем, в отличие от своих соперников, Шанхайская башня существенно больше по площади – 380 тыс. м² против 344 тыс. м² небоскреба в Дубае.
Кроме того, у китайцев получился самый высокий в мире лифт – 578,5 метров, который, при этом, еще и самый быстрый. Он двигается со скоростью 64 км/ч. Быстрее не получится – уши не выдержат изменения давления
Поворот китайских рек
Масштабный ирригационный проект, под стать амбициозному государству. Реализация проекта началась в 2002 году и еще не закончена. По плану, завершить строительные работы китайцы намерены только к 2030 году.
Суть проекта заключается в переброске вод реки Янцзы с юга на север в бассейны рек Хуанхэ и Хай. Климат на севере сухой и с развитием сельского хозяйства воды в регионе стало критически не хватать. Вместе с тем юг регулярно страдает от сильных сезонных наводнений.
Решают проблему КНР с помощью 3 каналов общей протяженностью 3900 км. Стоимость проекта доходит до 500 млрд долларов, к 2014 году потрачена пятая часть от этой суммы.
В Китае последние 20 лет помимо вышеперечисленных объектов ежегодно возводятся тысячи сооружений и даже целые (правда, пустые) города. Закончится ли строительный бум вместе с замедлением экономики? Увидим уже в ближайшее время. Но как минимум жители Поднебесной смогут воспользоваться построенными сооружениями!
Источник:
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