11 сравнений того, как красавиц прошлого показали в фильмах

В некоторые времена красота означала только симпатичное лицо, а в других она обязательно должна была дополняться воспитанием, добродетелью и образованностью. Девушки, которые отвечали всем требованиям, могли запомниться не только современникам, но и войти в историю, если так складывались обстоятельства. Имена многих знаменитых красавиц прошлых лет мы помним и сейчас, а их образы снова и снова появляются на экранах. Здесь мы сравнили, как выглядели на портретах и в кино девушки, которые наверняка поразили не одно сердечко.

Барбара Радзивилл (1520-1551)