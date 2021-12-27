Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик

Погреб в бухте Новик (тоннельный пороховой погреб №13) строился в 1912-1915 годах под командованием военного инженера капитана Н. Н. Воронова. Типовое решения для погреба разработал Е. П. Проценко. Внутри каждого погреба возвели постройку с двухскатной крышей, причем между постройкой и самим тоннелем был специально оставлен зазор. Эта воздушная подушка помогала сохранить содержимое погреба при детонации соседнего хранилища, а также улучшала вентиляцию и поддерживала необходимый микроклимат.

На фото видна упомянутая выше слоеная "конструкция": крыша и стены внутренней постройки не соприкасаются с самим тоннелем.