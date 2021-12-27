Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик

На острове Русский, что прямо напротив Владивостока, расположен весьма необычный музей.
Ещё относительно недавно эти подземные погреба использовались военными под хранилища минно-торпедного управления флота (отделение в/ч 20374, объект "Экипажный"), теперь же один из тоннелей можно посетить, правда желательно согласовать посещение заранее.
На территории сохранился поворотный круг и узкоколейка.
Тележка для транспортировки изделий. Военные окончательно покинули погреба и вывезли всё имущество лишь в 2009 году. До этого вся складская территория была окружена двойным забором с системами сигнализации, а на территории находилась вооруженная охрана.
Осмотрим один из погребов. Входы в погреба были защищены специальной пристройкой (так называемым сквозником) от прямого воздействия взрыва.
Оригинальные защитные двери и вентиляционные люки. Установлены они были больше ста лет назад.
Погреб в бухте Новик (тоннельный пороховой погреб №13) строился в 1912-1915 годах под командованием военного инженера капитана Н. Н. Воронова. Типовое решения для погреба разработал Е. П. Проценко. Внутри каждого погреба возвели постройку с двухскатной крышей, причем между постройкой и самим тоннелем был специально оставлен зазор. Эта воздушная подушка помогала сохранить содержимое погреба при детонации соседнего хранилища, а также улучшала вентиляцию и поддерживала необходимый микроклимат.
На фото видна упомянутая выше слоеная "конструкция": крыша и стены внутренней постройки не соприкасаются с самим тоннелем.
Вентиляционный лючок для защиты воздуховода.
Осмотрим погреб внутри. Во внутреннем помещении находится экспозиция различных артефактов, связанных с историей Владивостокской крепости.
Оси старых гужевых повозок и элементы железных дорог. Аналогичные могли использоваться и при строительстве этого погреба.
Военно-инженерный и строительный инструмент. Радует, что это не реплика, а оригиналы, часть из которых была найдена неподалеку.
Вид на вход, справа за сеткой хранятся экспонаты. Ширина тоннеля составляет восемь метров.
Вид на вентиляционный ствол. К слову, тоннельный погреб в бухте Новик являлся самым вместительным погребом Владивостокской крепости. В его пяти хранилищах длиной от 32 до 55 метров хранились снаряды, взрыватели и заряды.
Защитные двери в вентиляционной. За люком в центре кадра находится вертикальная вентиляционная шахта, которая на поверхности прикрывалась металлическим кожухом, по форме напоминавшем гриб. Второй воздухозаборник располагался снаружи прямо над входом.
Очередной защитный люк на вентиляции.
Перед уходом я решил снять вентиляционную шахту через узкую щель в люке. Внутри стоит густой туман, но на кадре видно лестницу и свет с поверхности.
Остальные четыре погреба на данный момент пустуют. Насколько я понимаю, их также планируют отдать музею.
Источник:
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