Заброшенные орудия МО-1-180 на острове Русский

Это последние орудие такого типа, сохранившиеся на боевых позициях.
В данной статье я расскажу про заброшенную артиллерийскую батарею №982 владивостокского сектора береговой обороны. Эта береговая батарея особо примечательна сохранившимися орудиями МО-1-180, так как больше нигде в мире эти орудия не уцелели на своих боевых позициях. Батарея состоит из четырёх орудийных блоков, силовой станции и командного пункта. Сначала осмотрим орудийные позиции, попутно я приведу описание и историческую справку.
Одно из наименее уцелевших орудий.
Строительство батареи по проекту военного инженера Трошкина началось ещё в 1932 году. В 1934 году батарея прошла необходимые испытания и была включена в систему обороны Владивостока, хотя и частично достраивалась до 1941 года.
На фотографии ниже видно, что орудия находятся в специальных орудийных блоках. Слева и справа находятся системы подачи боезапаса из подземного погреба.
МО-1-180 имели броневой щит толщиной 100 мм спереди, 50мм сбоку и на крыше и 25 мм на козырьке. У этого орудия щит сохранился лишь частично, на других же щиты почти не пострадали.
Осмотрим орудие с сохранившимся щитом. В казенной части орудия видно наваренную решетку, видимо это попытка спасти механизмы от разграбления мародерами.
В основу разработки береговых установок МО-1-180 легло морское 180мм орудие Б-1-П, которое являлось главным калибром на ряде советских крейсеров времён Великой Отечественной войны.
Для своего времени эти орудия были грозной силой. При дальности стрельбы в 37 километров установки МО-1-180 могли встретить неприятеля осколочными и бронебойными снарядами, масса которых достигала почти 100 кг.
В номенклатуру боеприпасов входили также полубронебойные снаряды и даже дистанционная граната ДГ-026, которая могла применяться для стрельбы по воздушным целям. Стоит отметить, что установка МО-1-180 изготавливалась в разных вариантах с лейнерами мелкой и глубокой нарезки. Причем снаряды к орудиям с разными лейнерами не были взаимозаменяемыми.
На лето 1941 года во всём СССР было установлено 42 установки МО-1-180, большинство из которых были сданы в 1935г. В 1944 году дополнительно смонтировали ещё три установки в Прибалтике.
На данный момент орудия на острове Русский являются последними уцелевшими на своих боевых позициях. Помимо них есть ещё музейные экспонаты в Одессе.
Осмотрим орудия ближе. Видно механизм вертикальной наводки.
На многих механизмах до сих пор видна смазка, оставшаяся ещё со времен консервации.
На щите сохранилась памятка личному составу. Описывается подготовка к выстрелу.
Сохранились также и заводские маркировки. А ведь многие из таких ценных экспонатов нашли свой конец в приемке металлолома.
Природа с каждым годом всё плотнее окружает орудия. Некоторые позиции заросли настолько сильно, что со стороны орудия можно и не заметить.
Местные энтузиасты постепенно восстанавливают одну из установок. К восстановленному орудию мы ещё вернемся, сначала осмотрим лотки подачи боезапаса, которые видны сбоку от орудия (покрашены в зелёный цвет).
Лотки у соседнего орудия. Через них боезапас из подземного погреба подавался к орудийному блоку.
Погреб боезапаса и механизмы подачи находились сразу под орудиями. Спустимся и осмотрим лишь один подземный блок, так как на всех позициях они идентичны.
Помещения под орудийной позицией.
Помещение для хранения снарядов/зарядов, на потолке видно металлическое покрытие для защиты от осколков. Предположительно, во всем погребе могло храниться 230 снарядов.
Лоток для подачи снаряда.
Здесь располагался подъёмник, который поднимал боезапас к орудиям на поверхности.
Каждый подземный орудийный блок имеет спуск в потерну (лестница не сохранилась). Потерна соединяет все блоки, силовую станцию и командный пункт. Внутри потерна представляет собой частично затопленный коридор, в котором расположены амбразуры для ведения боя в случае захвата одного из орудийных блоков.
Вернемся к восстановленному орудию. При жизни эти орудия вряд ли имели такой яркий зеленый цвет, но зато краска хоть как-то спасает орудие от коррозии.
Причем местные энтузиасты покрасили орудие за свои деньги.
Нарезы ствола у окрашенного орудия. Также слева видно клеймо на лейнере.
Толщина брони наглядно.
Орудия осмотрены, перейдем к командному пункту. Тем более, что там тоже есть на что посмотреть.
Командный пункт батареи расположен в галереях старого форта №10 и связан с орудийными позициями подземной потерной длиной 400м.
Одной из изюминок заброшенного командного пункта является сохранившаяся броневая рубка дальномера Б-19, из которой передавались данные о дистанции до цели.
Недалеко от дальномера расположен пост наблюдения и управления огнём (так называемый визир).
Позднее поблизости была установлена радиолокационная станция, от нее осталось лишь бетонное основание.
Как я уже писал выше, помещения командного пункта находятся прямо внутри старого форта.
Внутри мало что сохранилось, но на некоторые любопытные детали всё равно стоит обратить внимание.
Из галереи форта были сделаны вертикальные подъемы наверх к посту наблюдения и рубке дальномера, которые я показывал раннее.
Также был пробит и спуск вниз в подземную потерну, соединяющую командный пункт с орудийными позициями.
Спуск в потерну. На уровень ниже располагалась дизельная электростанция командного пункта и умформерная, ещё глубже в потерне находилась насосная.
Помещения командного пункта хоть и пустые, но зато в них сохранился некий дух старой фортификации. Этот форт был построен больше ста лет назад, так что в нём можно встретить старые амбразуры и переходы в галереи под бруствером. Сейчас так, конечно, уже не строят.
Батарея была законсервирована в 1975 году, примерно в то же время был заброшен и командный пункт. Осмотрим оставшиеся интересности на поверхности.
Чуть ниже рубки дальномера расположена огневая точка.
Вид с дальномера на острова.
Ниша для полевого телефона (?) с гербом СССР и датой 1955г.
Бетонный бруствер. По плану этот форт должен был отразить высадку десанта на побережье острова Русский.
Из всех сооружений батареи не показана только силовая станция, так как от неё остались лишь голые стены.
ГК ФСК. Давайте разберёмся, в чём плюсы недвижимости в этом месте. Удобно передвигаться по городу и ездить...
Источник:
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