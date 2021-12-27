Заброшенные орудия МО-1-180 на острове Русский

Строительство батареи по проекту военного инженера Трошкина началось ещё в 1932 году. В 1934 году батарея прошла необходимые испытания и была включена в систему обороны Владивостока, хотя и частично достраивалась до 1941 года.

На фотографии ниже видно, что орудия находятся в специальных орудийных блоках. Слева и справа находятся системы подачи боезапаса из подземного погреба.