Заброшенная плотина высотой 262 метра

Это особо опасное гидротехническое сооружение под названием плотина Вайонт, и её вывели из эксплуатации из-за печальных событий 9 октября 1963 года.
Она расположена в ущелье итальянских гор Монте Ток, и раньше она перекрывала одноимённую реку Вайонт.
Как можно видеть плотина арочная бетонная. Её высота почти 262 метра, длина гребня 190 метров, а толщина по основанию 23 метра. И разумеется её возвели не просто так, а чтобы вырабатывать электроэнергию. Сейчас река обходит плотину через специальный водовод, который по сути являлся аварийным водосбросом, а сейчас он постоянно действующий.
На входе в туннель-водовод нет заградительной мусороотделяющей решётки, и вода спокойно проходит сквозь него. Это связано с тем, что попадающий внутрь мусор вместе с водой не идёт на турбины. Всё это сливается через водосброс и выливается вниз по течению.
По обратную сторону от плотины можно видеть два водопада. Слева, тот который повыше, это вообще ручей той же реки, но к плотине он отношения не имеет. Его сброс здесь был изначально. А вот тот водопад, что справа и подальше, это как раз и есть слив самой реки. Внутри скальной породы проложен тот самый туннель. Речушка эта небольшая, расход воды совсем незначительный, и поэтому вся энергия закладывалась именно в напор за счёт перепада высот в 250 метров.
На высоте 250 метров давление воды составляет около 26 кг на 1 кв. см.
Спускаемся вниз, чтобы поближе рассмотреть слив водосброса. Если бы не огромный напор, то не было бы и смысла ставить гидротурбину. Плотина это не совсем заброшена, она выведена из эксплуатации, но здесь дежурит персонал, который и пропускает сюда туристов.
Большинство из них просто ходит по гребню плотины, ширина которого 3,5 метра, и глазеют по сторонам. Мы же отправимся внутрь плотины, пройдём по всем водоводам, и покажем вам всё изнутри.
Что же касается ущелья, то оно сейчас засыпано грунтом. Всё дело в том, что начиная с возведения плотины, здесь постоянно случались оползни и подвижка не только слабо несущих грунтов, но и самой скальной породы. Именно это и привело к разгерметизации гребня и прорыву воды.
Сейчас же напора тут нет, и поэтому ходить здесь абсолютно безопасно. Само сооружение выведено из реестра особо опасных, и поэтому здесь можно ходить, не опасаясь, что тебя прогонят.
Как можно видеть, сразу за самой плотиной проходит мост. Он пролегает между двух скал и фактически соединяет их. Поверх моста проходит водовод, по которому раньше текла вода в машинный зал с гидротурбиной.
Сейчас же этот водовод пустой, а мост этот также доступен для туристических посещений. Смотрится это всё очень красиво и довольно мудрёно, но видимо иначе было сделать нельзя.
Когда идёшь по мосту, то эта труба прямо над головой. Хорошо, что там нет воды под огромным напором. Мы подошли к одному из служащих на этой плотине и сказали, что нам очень нужно попасть внутрь этого водовода, потому что мы блогеры.
Цена вопроса оказалось символической, какие-то 100 евро, и нас уже ведут смотреть всё самое интересное. Потому что мы же здесь всё равно не ориентируется, и хороший гид оказался как нельзя кстати.
Пока идём, восхищаемся красотами итальянской промышленной архитектуры 60-х. Всё-таки умеют они красиво строить, пусть даже и в скале.
Попадаем в какой-то лабиринт из обходных водоводов, водосбросов, накопительных резервуаров и прочих гидротехнических сооружений. Как можно видеть на фото, здесь есть освещение. Вся эта плотина смотрится как один большой индустриальный памятник.
По пути видим очередную бетонную камеру, внутри которой стоит огромный гидроцилиндр с поршнем.
Как выяснилось, он нужен для открытия и закрытия главного шлюза. Сейчас он по понятным причинам не используется. И поскольку он был спроектирован и построен специально для этой плотины, то применить его где-либо ещё оказалось невозможно. И поэтому он здесь до сих пор.
А вот и сам рабочий шлюз, через который вода из реки поступала прямиком в водовод и затем на лопаточные колёса гидротурбины.
И здесь уже есть мусороотделяющая решётка. Гидрозатвор находится в положении закрыто. Как собственно и поршень полностью находится в цилиндре.
Теперь идём смотреть машинный зал. И здесь стоит что-то непонятное. Какой-то не то домик, не то вагончик. Спрашиваем у экскурсовода, что это за прикол такой? Нам нужны гидротурбины, генераторы, чтобы было много меди...
Нет вы не подумайте, это не в смысле, нам медь нужна, а в смысле для фотографий.
И тут наш гид нас расстроил, потому что после известных всем событий гидроагрегат демонтировали и перевезли на другую ГЭС. А здесь поставили эту будочку с окошками.
Но зато здесь есть архивная фотография, как выглядел весь гидроагрегат в сборе, когда всё здесь работало:
Теперь идём смотреть водовод. Как можно видеть это большая труба. Причём она не на всём протяжении сделана из стали, но также некоторые её участки сделана из бетона.
Лезем внутрь водовода. И к нашему удивлению, там никого нет. В смысле из туристов. Странный они народ: неужели им не интересно побегать по трубе изнутри?
Интересно также и то, что здесь есть освещение. Это значит, что нахождение здесь туристов допускается, и никто ничего не нарушает. Вот это я понимаю - сервис!
Что ж, идти пришлось довольно долго. Было несколько поворотов, когда водовод сворачивал. И в итоге мы прошли несколько стальных участков. В том числе прошли по трубе над мостом. Но, находясь внутри водовода, это никак нельзя передать. Вверх идти довольно тяжело. Пришлось несколько раз отдыхать.
В итоге наш квест закончился как раз у того самого места, где огромный гидроцилиндр должен поднимать гидрозатвор. Только если мы его тогда снаружи видели, то сейчас мы смотрим на шлюз изнутри. Как можно видеть, на стенках стального водовода есть ржавчина.
Также внутри проходит ещё одна труба. Она нужна для тестовых испытательных прогонов турбины в режиме малой мощности.
Источник:
- Свалка военной техники на Арктическом острове Кильдин
- Бабочка с узором в виде черепа на спине
- Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть
- 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали
- Где обнаружили окаменелость многоножки размером с машину
Понравилось41
А произошел массивный оползень, который вывалил в чашу водохранилища 0.26 кубических километра горной породы.
Вода перелилась через гребень плотины и смыла нафиг кучу деревень, расположенных ниже. погибло 2.5 тысячи человек.
Моделирование процесса показано на видео:
К чести строителей плотина устояла, выдержав перегрузки в в несколько раз превышающие предельно рассчитанные.
А виноваты во всём этом "веселье" проектировщики и государство. Горная порода в этом интересном месте оказалась прослоена глиной, которая мало того, что не скрепляла слои, но ещё и служила "смазкой" для горной породы.
И, даже в процессе строительства в чашу водохранилища случались оползни. Из-за чего просто пересчитали уровень наполнения чаши, но от проекта не отказались. Все протесты и предупреждения специалистов, которые были до строительства плотины, во время строительства и в процессе эксплуатации, клались "в стол".
Правительство и компания-застройщик в тандеме спустили дело на тормозах, назначив стрелочниками несколько инженеров и посадив их на небольшие сроки.
Как всё предсказуемо и знакомо...
И все напрасно ..У нас в России вроде таких объектов нет .
Воды и рек у нас достаточно с огромным течением !!!