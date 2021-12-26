Заброшенная плотина высотой 262 метра

Нет вы не подумайте, это не в смысле, нам медь нужна, а в смысле для фотографий.

И тут наш гид нас расстроил, потому что после известных всем событий гидроагрегат демонтировали и перевезли на другую ГЭС. А здесь поставили эту будочку с окошками.

Но зато здесь есть архивная фотография, как выглядел весь гидроагрегат в сборе, когда всё здесь работало: