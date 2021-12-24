Где обнаружили окаменелость многоножки размером с машину

Эту гигантскую многоножку совсем недавно обнаружили ученые, причем, как они говорят, совершенно случайно. Ниже мы расскажем, что это за зверь и почему он не дожил до наших дней.

Чистая случайность

Исследователи из Кембриджского университета говорят, что эта гигантская многоножка буквально упала им на колени. В январе 2018 года большой кусок песчаника отломился от утеса в заливе Ховик в Нортумберленде, Англия, раскололся и представил кусок окаменелости Arthropleura. Ученые признаются, что их открытие было чистой случайностью.