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Где обнаружили окаменелость многоножки размером с машину

Где обнаружили окаменелость многоножки размером с машину (4 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   многоножка   находка   природа   факты   фото   
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Если вы боитесь членистоногих, то вам повезло жить сегодня, а не во времена артроплевры.

Эту гигантскую многоножку совсем недавно обнаружили ученые, причем, как они говорят, совершенно случайно. Ниже мы расскажем, что это за зверь и почему он не дожил до наших дней.


Чистая случайность

Исследователи из Кембриджского университета говорят, что эта гигантская многоножка буквально упала им на колени. В январе 2018 года большой кусок песчаника отломился от утеса в заливе Ховик в Нортумберленде, Англия, раскололся и представил кусок окаменелости Arthropleura. Ученые признаются, что их открытие было чистой случайностью.

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После того как камни упали, один из аспирантов заметил очертания дивного животного. Отколотый сегмент артроплевры составляет около 75 см в длину и 55 в ширину. Он состоит из множества шарнирных частей экзоскелета, которые напоминают тело современной многоножки. Изучив три окаменелости артроплевры, ученые предположили, что эти существа жили еще в каменноугольном периоде. Исследователи считают, что взрослая особь достигала 2,6 м в длину, а вес ее был приблизительно 50 кг.

Что именно нашли ученые

Ученые рассказывают, что этим существам нравился тропический климат, они поселялись недалеко от экватора. Исследователи отмечают, что найденная ими окаменелость представляет собой оплавленный внешний слой артроплевры — экзоскелет, который она периодически сбрасывала. Он, скорее всего, заполнился песком, и потому сохранил свою форму на протяжении всего времени. Реликт, кстати, был настолько тяжелым, что потребовалось 4 исследователя, чтобы поднять массив наверх. Хотя раньше считалось, что многоножка обитала в угольных болотах, новые данные указывают на то, что эти животные предпочитали открытые леса, где могли полакомиться всей местной растительной жизнью.


Что сгубило артроплевру

Артроплевры уже давно вымерли. По какой причине они исчезли, до сих пор неизвестно, но исследователи говорят, что появление на свет рептилий, вероятно, сказалось на них. Вероятно, борьба за пищу с более поздними видами животных привела их к гибели в пермском периоде.

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Метки: в мире   интересно   многоножка   находка   природа   факты   фото   
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1  комментарий
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udok7856 Минуту назад
Похожа на сколопендру, а сколопендры сейчас встречаются в теплых странах по 25-30 см, ещё и ядовитые хищники, этого достаточно чтобы её боятся её до ужаса, поэтому хорошо что гигантская вымерла.)
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